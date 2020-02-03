 Прокуратура повідомила про підозру в державній зраді колишньому судді Криму

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, на підставі показань працівників так званого "відділу МВС Росії у Роздольненському районі "Роздольненським районним судом ухвалено вирок за ст. 319 КК РФ щодо громадянина України та призначено йому покарання у вигляді 320 годин обов'язкових робіт за нібито приниження представника "правоохоронних органів" окупантів під час проведення незаконного обшуку.

При цьому в прокуратурі АРК нагадали, що правосуддя на території України і, зокрема території тимчасово окупованого півострова, має здійснюватися лише в порядку і на підставі законодавства України, тому вищезазначений вирок ухвалено незаконно.

"Зі свого боку прокурор Роздольненського району, який перейшов на службу до окупантів, розуміючи незаконність раніше ухваленого вироку суду, всупереч Конвенції про захист прав людини і основних свобод та Конвенції про захист цивільного населення під час війни, вимагав зміни покарання за вказаним вироком із 320 годин обов'язкових робіт на більш суворе покарання у вигляді 40 днів позбавлення волі. Як результат, суд, задовольнив клопотання зазначеного прокурора і змінив вирок громадянину України, чим порушив право українця на свободу та особисту недоторканність і справедливий суд", - зазначили у відомстві.

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