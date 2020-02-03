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 Суспільство
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Все про:Крим (7159) прокуратура (2051) державна зрада (262)

 Прокуратура повідомила про підозру в державній зраді колишньому судді Криму

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру в державній зраді колишньому судді Роздольненського району півострова.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, на підставі показань працівників так званого "відділу МВС Росії у Роздольненському районі "Роздольненським районним судом ухвалено вирок за ст. 319 КК РФ щодо громадянина України та призначено йому покарання у вигляді 320 годин обов'язкових робіт за нібито приниження представника "правоохоронних органів" окупантів під час проведення незаконного обшуку.

При цьому в прокуратурі АРК нагадали, що правосуддя на території України і, зокрема території тимчасово окупованого півострова, має здійснюватися лише в порядку і на підставі законодавства України, тому вищезазначений вирок ухвалено незаконно.

"Зі свого боку прокурор Роздольненського району, який перейшов на службу до окупантів, розуміючи незаконність раніше ухваленого вироку суду, всупереч Конвенції про захист прав людини і основних свобод та Конвенції про захист цивільного населення під час війни, вимагав зміни покарання за вказаним вироком із 320 годин обов'язкових робіт на більш суворе покарання у вигляді 40 днів позбавлення волі. Як результат, суд, задовольнив клопотання зазначеного прокурора і змінив вирок громадянину України, чим порушив право українця на свободу та особисту недоторканність і справедливий суд", - зазначили у відомстві.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173456
 
 
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ШЛЕМА. ты идиот, или рузький чилавэк?
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Что за хрень?! Давно пора было заподозрить в измене всех перебежавших судей, прокуроров, КГБ-шников, ментов и т.п. И осудить заочно с конфискацией.
Но ворона вороне...
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Порошенко, з генридурком югой хоч імітували боротьбу з корупцією, ці імотенти взвгалі пельку стулили! Вофа, знов весна іде, посади хоч себе!!!
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А почему по этим же статьям на Зеленского не открыто дело?!!
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плять, так гляди и Поклонская перестанет квартальщиков 3,14сдравлять.... Прокуратура повідомила про підозру в державній зраді колишньому судді Криму - Цензор.НЕТ 5403
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