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Все про:опитування (468) українська мова (337) російська мова (111)

 Українською вдома розмовляють майже втричі більше українців, ніж російською, - опитування

37,3% жителів України, як правило, розмовляють вдома лише українською, а 13,5% - лише російською.

Про це свідчать дані опитування, проведеного "Центром соціального моніторингу" та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з результатами соцопитування, переважно українською вдома розмовляють 11% респондентів (48,3% разом з тими, хто лише українською), а переважно російською - 14,5% (28% разом з тими, хто лише російською). Однаково часто російською та українською говорять 23,7% опитаних.

У межах дослідження було опитано 2003 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Криму і Донбасу за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173451
 
   
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Не стоит делать выводы только по заголовку. Таки почти втрое, но в тоже время получается, что исключительно по украински в Украине говорит только чуть больше трети населения. То есть, 62,7% украинцев не пользуются дома украинским языком как основным языком общения, и это уже с учетом, что не голосует Крым и часть Донбасса.
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З хворої голови на здорову ,лише 13,5 % дома говорить тільки російською ,можна сказати що 86,5% говорить українською ,або в залежності від обставин .українською інколи російською ..
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Чувствуется мухлеж в заголовке. 37% дома говорят по-украински, в три раза меньше говорят по-русски. А остальные 50%? По-немецки?
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Исключительно, остальные и по украински и по русски.
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Что за бредятина. Накой дома говорить на двух языках? Для чего? У украинцев гибридные мозги?
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Все просто, українська дуже засмічена мовою окупантів, говорять гибридно.
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Многие мои знакомые в семьях говорят на двух языках. Но у них все из-за того что дети говорят на одном языке, родители на другом. А ваши объяснения просто курам на смех.
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Ну з дітьми легше, в школі нема російської зовсім, на перервах лише українська. А кури нехай сміються, через 10 років російської не буде чути.
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Я не знаю, чи розуміють це інші - який кайф проживати в україномовному середовищі.
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Ти почитай уважно ,а тоді пиши дурню ,чи подивись статистику перепису населення 2001 року. .
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