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 Через дії адміністрації Одеського СІЗО загинув ув'язнений, - ДБР

Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем працівниками ГУ "Одеський слідчий ізолятор" Міністерства юстиції України, що призвело до тяжких наслідків, у вигляді смерті ув'язненого (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"За попередньою інформацією, за сприяння працівників слідчого ізолятора двоє ув’язнених були незаконно допущені до камери, де утримувався інший ув’язнений, та завдали йому тілесні ушкодження. У подальшому працівники Державної установи "Одеський слідчий ізолятор" незаконно перемістили потерпілого до карцеру, де в‘язень помер", - йдеться в повідомленні.

Слідством встановлено, що одним із співробітників, який допустив зловживання службовим становищем, виявився начальник одного з відділів СІЗО.

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У березні 2019 року слідчі територіального управління ДБР, розташованого в м. Миколаєві, задокументували факт вимагання і одержання ним 2 тисяч доларів США неправомірної вигоди від ув’язненого за дострокове звільнення та непоміщення до карцеру. На час досудового розслідування цього кримінального провадження працівник слідчого ізолятору неодноразово відсторонювався від посади за рішенням суду. 23 вересня 2019 року обвинувальний акт відносно нього було скеровано до суду.

Також в іншому кримінальному провадженні про зловживання владою працівниками Одеського СІЗО, слідчими ДБР попередньо встановлено, що цей же начальник відділу причетний до організації порушень умов тримання під вартою ув’язненого, якому було незаконно дозволено вільне пересування, безперешкодне спілкування з родичами та знайомими і користування забороненими предметами.

Зараз проводиться комплекс слідчих і процесуальних дій. Встановлюються обставини події, причини смерті потерпілого і особи інших причетних до скоєння злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173449
 
 
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Тут как бы палка о двух концах. По какой статье должен был присесть погибший? Если там вор-рецедивист, насильник или убийца, то руководство колонии нужно поощирить. Из-за действий администрации Одесского СИЗО погиб заключенный, - ГБР - Цензор.НЕТ 2688
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Так механизм вымогательства то одинаков хоть в случае мелкого вора или хулигана, хоть в случае насильника. А тем более, в СИЗО, где еще не доказана вина. Так что, я б так не радовался.
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я же не просто так написал слово "если" ? Как я могу кого-то обвинять при столь скудной информационной базе? чисто догадка
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Я к тому, что даже если то был насильник, никого поощрять не надо, кроме тех, кто его отловил и судебной системы, которая его упрячет надолго.
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Поощрят - завтра это вымогательство станет системным и всеохватывающим.
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И это СИЗО, а что в местах отбывания наказания творится...
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Насправді в СІЗО страшніше, ніж у більшості колоній.
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