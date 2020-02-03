 Прошу не сміятися, але в "СН" теж проти законопроєкту про дезінформацію, - Потураєв

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник глави комітету, нардеп від "СН" Микита Потураєв.

"Прошу не сміятися, але в "Слузі народу" теж проти законопроекту "Про протидію дезінформації". Усі члени нашого комітету від фракції "Слуга народу" виступили проти законопроєкту, в тому числі і робоча група, яка займалася розробкою законопроєкту "Про медіа", - заявив він.

За словами Потураєва, він вітає ініціативу Мінкульту продовжити роботу над документом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про дезінформацію допрацюють і тільки після цього винесуть на розгляд Кабміну, - Бородянський

Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що за замовні матеріали потрібно ввести кримінальну відповідальність для журналістів.