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 Політика України
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Все про:дезінформація (77) журналістика (964) законопроект (921) Слуга народу (621) Потураєв (33)

 Прошу не сміятися, але в "СН" теж проти законопроєкту про дезінформацію, - Потураєв

Члени комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики від фракції "Слуга народу" виступили проти законопроєкту міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського "Про протидії дезінформації".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник глави комітету, нардеп від "СН" Микита Потураєв.

"Прошу не сміятися, але в "Слузі народу" теж проти законопроекту "Про протидію дезінформації". Усі члени нашого комітету від фракції "Слуга народу" виступили проти законопроєкту, в тому числі і робоча група, яка займалася розробкою законопроєкту "Про медіа", - заявив він.

За словами Потураєва, він вітає ініціативу Мінкульту продовжити роботу над документом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про дезінформацію допрацюють і тільки після цього винесуть на розгляд Кабміну, - Бородянський

Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що за замовні матеріали потрібно ввести кримінальну відповідальність для журналістів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173448
 
 
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Над чем?

Это ж уже не первый раз. ЗЕленые обсираются, отрицают и проталкивают то же самое под другим соусом.

Так что тут ничего смешного. В СН постоянно опровергают друг друга, но продолжают работать на врагов Украины.
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Какое, @лять, смеяться. Кому еще смешно?
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Грешно смеяться над убогими. Да и йумар у зеленых всегда сортирный.
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они уже сами понимают что тупые клоуны..., НО просят не смеяться...
Гггг
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главное что бы они сами поняли что против законопроекта
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95-му не нравится, когда с них смеются?)))
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Ну вы поняли на чем зиждется гуманитарная и информационная политика украинского государства.
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Нічого смішного не бачу. Не пропхвли у двері - будуть пхати у вікно.
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а чому би і не посміятись над фракцією недалеких кловунів ?
ви все одно приймете те, що від вас вимагають.
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Узагалі смішно, якою фуйньою ви займаєтесь. Вже б вийшли всі біля ради, навезли б піску, і ліпили пасочки, бо для вас щось інше - дуже складно.
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Из Кремля звонили. Смеялись. Про "одиннарот" шутили...
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Слуга урода як би проти диктаторського закону, але урод каже: "такі надо".
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А казали, що держава не може існувати без уряду й президента. Що, хіба не існує?
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