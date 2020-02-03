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 Події
  1985  12
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 Екснайманець "ДНР" добровільно здався правоохоронцям Донеччини, - Нацполіція

У 2014 році екснайманець терористів чергував на блокпосту. Протягом п'яти років чоловік переховувався від правоохоронців, однак вирішив зізнатися у протизаконній діяльності і звільнитися від кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До поліції Бахмута звернувся 29-річний житель Часового Яру. Чоловік зізнався, що піддався проросійській пропаганді та приєднався до терористів.

Новобранця бойовики направили на блокпост, де він здійснював перевірку громадян. Через деякий час після свого призначення чоловік зрозумів, що ватажки незаконного збройного формування є звичайними злочинцями, тому покинув протизаконну діяльність та почав вести прихований спосіб життя.

Із засобів масової інформації колишній найманець дізнався про можливість звільнення від відповідальності і скористався цим шансом. Він надав свідчення щодо своєї протиправної діяльності, які наразі перевіряють слідчі.

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Якщо буде встановлено, що на час перебування у лавах терористичної організації "ДНР" підозрюваний не вчиняв тяжких злочинів проти мирного населення, то на підставі ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України чоловіка буде звільнено від кримінальної відповідальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173441
 
 
 Топ коментарі
 
В обменный фонд если что можно будет включить его. Расскаялся он, ага)) руский мир это на всегда, к бандеровцам захотел, понимаешь, курва
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...не верю я в эту сказку...прятался 6 лет он, где?.. и зачем, если программа реабилитации через сдачу давно работает....
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В обменный фонд если что можно будет включить его. Расскаялся он, ага)) руский мир это на всегда, к бандеровцам захотел, понимаешь, курва
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https://zbroya.info/uk/blog/18680_zhiteli-s-sorochine-poperedili-riaboshapku-i-avakova-mi-beremo-v-ruki-zbroiu/
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Екснайманець "ДНР" добровільно здався правоохоронцям Донеччини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2455Екстрений збір громади с. Сорочине 17.01.2020Звернення громади с. Сорочине, що входить до Шульгівської сільради Петриківського району Дніпропетровської області на ім'я генпрокурора України - Руслана Рябошапки і міністра внутрішніх справ - Арсена Авакова опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Олена Синицина.Екснайманець "ДНР" добровільно здався правоохоронцям Донеччини, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6812
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Ктож им виноват что они обрали рпезедентом - главзебила?) Я видел сюжет про то что там орудует банда, но в едь при Порошенко такого не было!!!
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...не верю я в эту сказку...прятался 6 лет он, где?.. и зачем, если программа реабилитации через сдачу давно работает....
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Рассказал бы он в ДНР ,что записался в ПС по незнанию,а потом захотел стать честным гражданином ДНР спустя 5 лет. Калекой бы стал,если бы выжил без всяких законов.Вообще то известно ,что не знание не освобождает от ответственности.
А он не знал что вступил в банду,а потом понял.Поэтому у нас освобождают от уголовной ответственности.Интересно кто и когда принял такой закон?
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А ещё он переводил бабушек через дорогу и пеленал детишек в приюте. Поэтому наш ПоцЧмоЗЕдент его помилует и выдаст талоны на усиленное питание
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и меня это тревожит.... а шо, если они всем Домбасом решат сдаться???
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