 Екснайманець "ДНР" добровільно здався правоохоронцям Донеччини, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
До поліції Бахмута звернувся 29-річний житель Часового Яру. Чоловік зізнався, що піддався проросійській пропаганді та приєднався до терористів.
Новобранця бойовики направили на блокпост, де він здійснював перевірку громадян. Через деякий час після свого призначення чоловік зрозумів, що ватажки незаконного збройного формування є звичайними злочинцями, тому покинув протизаконну діяльність та почав вести прихований спосіб життя.
Із засобів масової інформації колишній найманець дізнався про можливість звільнення від відповідальності і скористався цим шансом. Він надав свідчення щодо своєї протиправної діяльності, які наразі перевіряють слідчі.
Якщо буде встановлено, що на час перебування у лавах терористичної організації "ДНР" підозрюваний не вчиняв тяжких злочинів проти мирного населення, то на підставі ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України чоловіка буде звільнено від кримінальної відповідальності.
Жителі с. Сорочине попередили Рябошапку і Авакова: "Ми беремо в руки зброю!"
Екстрений збір громади с. Сорочине 17.01.2020Звернення громади с. Сорочине, що входить до Шульгівської сільради Петриківського району Дніпропетровської області на ім'я генпрокурора України - Руслана Рябошапки і міністра внутрішніх справ - Арсена Авакова опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Олена Синицина.
А он не знал что вступил в банду,а потом понял.Поэтому у нас освобождают от уголовной ответственности.Интересно кто и когда принял такой закон?