 1800 інфекціоністів мобілізовано по Україні через загрозу коронавірусу, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"У нас, як мені доповідали, 1800 інфекціоністів зараз мобілізовано по країні. Тобто, ми знаємо, хто має реагувати на небезпеку, якщо вона виникне. У кожній області є як мінімум дві підготовлені бригади інфекціоністів, які розуміють, що потрібно робити, якщо таки сигнал надійде", - сказав Гончарук.
За його словами, в країні не зареєстрований жодний лабораторно підтверджений випадок коронавірусу, але влада готова до будь-яких сценаріїв.
Прем'єр-міністр зазначив що українська влада дуже тісно співпрацює із Всесвітньою організацією охорони здоров'я та двічі на день контактує з нею щодо ситуації з коронавірусом у світі.
Политика президента Зеленского и его парламентско-правительственного большинства ведет страну в противоположном интересам государства и его граждан направлении - уничтожает экономику и сужает права людей. Партия «Батькивщина» требует немедленно созвать руководителей фракций вместе с правительством и президентом, чтобы остановить катастрофический сценарий.
Причем и тем, и другим не в лучшую сторону.
Тому в Трускавець, проведуть триденні курси "вступу до медицини"...
Надеюсь мобилизация была не в том военкомате где мобилизировали нашего 4-ды УКЛОНИСТА?))))
ЗЕ команда! Приде вирус...будем КОСИТИ!)))
Больных в обычных больницах лечить будут ? Вот это рассадник будет.
В Китае первые больные которые месяц назад заболели ещё не выздоровели
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Бойтесь какой-нить неведомой фигни лучше.