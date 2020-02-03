EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  1410  30
Матеріали за темою:
Все про:вірус (165) медицина (840) Гончарук_Олексій (603)

 1800 інфекціоністів мобілізовано по Україні через загрозу коронавірусу, - Гончарук

В Україні є 1800 лікарів-інфекціоністів, які зможуть запобігти поширенню китайського коронавірусу в разі його заносу в країну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ",  про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"У нас, як мені доповідали, 1800 інфекціоністів зараз мобілізовано по країні. Тобто, ми знаємо, хто має реагувати на небезпеку, якщо вона виникне. У кожній області є як мінімум дві підготовлені бригади інфекціоністів, які розуміють, що потрібно робити, якщо таки сигнал надійде", - сказав Гончарук.

За його словами, в країні не зареєстрований жодний лабораторно підтверджений випадок коронавірусу, але влада готова до будь-яких сценаріїв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Поки що боятися нема чого", - гендиректор ВООЗ Гебреєсус радить не панікувати, а вживати проти коронавірусу ефективних заходів

Прем'єр-міністр зазначив що українська влада дуже тісно співпрацює із Всесвітньою організацією охорони здоров'я та двічі на день контактує з нею щодо ситуації з коронавірусом у світі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173436
 
 
 Топ коментарі
 
Мобілізували тих лікарів, яким не заплатили зарплату?
 показати весь коментар
 
- Кохайтеся з тим вірусом самі за такі зарплати. (сказав лікар інфекціоніст і пішов в невідомому напрямку) 1800 инфекционистов мобилизованы по Украине из-за угрозы коронавируса, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3231
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мобілізували тих лікарів, яким не заплатили зарплату?
 показати весь коментар
 
 
- Кохайтеся з тим вірусом самі за такі зарплати. (сказав лікар інфекціоніст і пішов в невідомому напрямку) 1800 инфекционистов мобилизованы по Украине из-за угрозы коронавируса, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3231
 показати весь коментар
 
 
О так, а ще мобілізували тих лікарів, котрі в дикретній відпустці і яким натякають на скорочення.
 показати весь коментар
 
Команда Зеленского съела свой мозг и ведет Украину к самоуничтожению - Тимошенко. Видео

Политика президента Зеленского и его парламентско-правительственного большинства ведет страну в противоположном интересам государства и его граждан направлении - уничтожает экономику и сужает права людей. Партия «Батькивщина» требует немедленно созвать руководителей фракций вместе с правительством и президентом, чтобы остановить катастрофический сценарий.
 показати весь коментар
 
 
Эта тетя отличается от ЗЕ только возрастом и сиськами.
Причем и тем, и другим не в лучшую сторону.
 показати весь коментар
 
Вот идиотов в Китае на одного больного один врачь! 1800 ничего не сдеклают! Зебобики ну вы и наголосовали!
 показати весь коментар
 
Ты хоть понял, что пукнул? А сколько потом врачей на одного мертвого больного?
 показати весь коментар
 
Не звертайте увагу, це була шутка для наступного показу 95% кварталу. Просто Гончаруку не сказали...
 показати весь коментар
 
 
А це не лікарі, це ті, кому люди довіряють. Масажистки, фотографи, тамада і т.п....
Тому в Трускавець, проведуть триденні курси "вступу до медицини"...
 показати весь коментар
 
 
Віртуальним громадянам, віртуального лікаря. Най 73% прикладають від вірусу, Смартфон до дупи.
 показати весь коментар
 
 
Лiкар-iнфекцiонiст в смартфонi, вiд зябликiв, не дай Боже.
 показати весь коментар
 
 
Якщо посвітити ліхтариком від смартфона на грудну клітину, то можна вилікуватись від коронавірусу, бо ультрафіолетовий промінь, який випромінює ліхтарик може творити діджиталізацію 1800 інфекціоністів мобілізовано по Україні через загрозу коронавірусу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3777
 показати весь коментар
 
 
Мобилизированы в смартфоне?
Надеюсь мобилизация была не в том военкомате где мобилизировали нашего 4-ды УКЛОНИСТА?))))
 показати весь коментар
 
 
Откосив от армии...откошу и от Короно вируса...
ЗЕ команда! Приде вирус...будем КОСИТИ!)))
 показати весь коментар
 
Мда. Две бригады на область. Это не пипец - это дупец. Мойте и дезинфецируйте руки, проветривайте помещения и держитесь друг от друга подальше и меньше лазьте где попало. Кстати, ультрафиолетовые корридоры не помешали бы.
 показати весь коментар
 
 
Ультрафиолет только жёсткий - медицинский, это очень точный совет. И хлорки не жалейте.
 показати весь коментар
 
Медицинский штрафбат ? Лекарства то от вируса закупили или просто медиков сливают ?
Больных в обычных больницах лечить будут ? Вот это рассадник будет.
В Китае первые больные которые месяц назад заболели ещё не выздоровели
...
 показати весь коментар
 
Срочно все забыли про регулярніе просеры ЗЕленых КМ, ВР и самого ЗЕ.

Бойтесь какой-нить неведомой фигни лучше. 1800 інфекціоністів мобілізовано по Україні через загрозу коронавірусу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8953
 показати весь коментар
 
 
А чё с Зелёным делать то. То что он засланный казачок это всем понятно.
 показати весь коментар
 
Ел-інфекціоністи Ел-мобілізовані в ел-смартфоні.
 показати весь коментар
 
разогнали тубики, разгоним и короно-вирус!- так победим!)))
 показати весь коментар
 
 
На своем грустном семейном опыте скажу что нормальных инфекционистов еще поискать нужно,в основном безграмотные недоучки лечащие больных лошадиными дозами лекарств и не могущие поставить правильный диагноз.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору