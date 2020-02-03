 Убивство Шеремета: суд відмовився змінити запобіжний захід Кузьменко. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

19:00 Судья огласила свое решение - не удовлетворять ходатайство адвоката и оставить Кузьменко под стражей.

18:50 По Кузьменко решение еще ожидается, однако на сегодня внезапно назначили рассмотрение дел Дугарь и Антоненко - на 19:30 и 20:30, в нерабочее время.

Стоит отметить, что Яне Дугарь суд ранее уже изменил меру пресечения - на ночной домашний арест.

Для подозреваемых и их адвокатов запланированные заседания стали сюрпризом.

Пока судья думает, всех просят покинуть зал суда, хотя обычно все ждут решения на месте.

17:42 Прокурор уточняет, точно ли речь о российских "Градах".

Судья спрашивает, какое отношение этот разговор 19 года вообще имеет к Шеремету, на что Зузак отвечает - " это касается рисков".

Судья ушла в совещательную комнату, чтобы принять решение.

17:38 Затем выходит ветеран АТО Владимир Ульянов (Марат) - с ним Кузьменко вела разговор о "Градах" и ранее он уже заявлял, что беседа была о неготовности Украины к такому сценарию.

17:30 Начинается допрос второго свидетеля стороны защиты - бывшего мужа Юлии Кузьменко Дмитрия.

Он рассказывает о той же встрече сына в аэропорту, о последующем пребывании Юлии дома.

17:24 Мать Кузьменко рассказывает ранее уже озвученную в суде информацию о том, как Юлия с бывшим мужем Дмитрием встречали ее, ее мужа и ее внука (сына Юлии) в аэропорту, как после этого все поехали по домам и говорит, что на следующий день Кузьменко также была дома. Подтверждает мать и тот факт, что тогда - и вплоть до развода в 2018 году - бывшие супруги жили вместе, вопреки мнению прокурора.

17:22 Суд переходит к допросу свидетелей, которые подтверждают алиби Кузьменко.

Первой за трибуну приглашают мать подозреваемой.

17:20 Показания экс-мужа как свидетеля алиби прокурор ставит под сомнение - он предполагает, что на тот момент Кузьменко с бывшим мужем уже не проживала. В качестве доказательства этого он приводит СМС-переписку, где Юлия предупреждает Дмитрия, что на выходные отправится на свадьбу к друзьям, а тот отвечает - "у тебя каждые выходные свадьбы и дни рождения".

17:08 Прокурор говорит, что на странице Кузьменко в фейсбуке нашел "фотографии Адольфа Гитлера и других военачальников".

16:56 Далее прокурор говорит о количестве телефонных соединений между Кузьменко и Антоненко - до убийства Шеремета они созванивались 14 раз.

16:40 Слово берет прокурор и говорит о том, что автомобиль Шеремета взорвали с помощью самодельного взрывного устройства.

Традиционно упоминает он и о "зеленой штуке", найденной во время обыска у другого подозреваемого - макете мины МОН-50.

Он уточняет, что конкретно эта мина не могла быть использована для убийства, так как "поражающие элементы на месте, и она сама (мина. - Ред.) на месте". Однако прокурор не понимает, почему макет мины хранил дома "волонтер, музыкант" (напомним, Антоненко - действующий военнослужащий).

16:30 Сама Юлия Кузьменко говорит о том, что к убийству Шеремета не имеет никакого отношения - "ни прямого, ни косвенного". Об этом событии она узнала из новостей. Не является Кузьменко, по ее словам, и сторонницей идей "величия арийской расы", дружит с людьми разных национальностей и не понимает, почему обвинение решило, что она - состоявшийся образованный человек - могла таким увлечься.

16:20 Адвокат зачитывает позитивные характеристики Юлии, говорит о ее работе детским хирургом, о том, как она помогает детским домам.

Меру пресечения защитник просит изменить на другую, не связанную с пребыванием под стражей. К примеру на ночной домашний арест, который позволит Кузьменко проводить операции детям, а также обеспечивать себя и свою семью, заботиться о сыне, который после развода родителей живет с матерью.

16:08 По словам адвоката Тараса Беспалого, то, что Юлия Кузьменко находилась дома, подтверждается как месторасположением ее телефона, так и перепиской в фейсбуке, и показаниями свидетелей.

Напоминает адвокат и о том, что с Яной Дугарь Юлия Кузьменко познакомилась только в конце 2019 года, и о том, что обвинение не может основываться на предположениях.

15:50 Адвокат Юлии Кузьменко цитирует, что означает юридический термин "обоснованное подозрение" и подчеркивает, что единственный аргумент обвинения против Юлии Кузьменко - так называемая экспертиза походки. Эксперт, согласно закону про судебную экспертизу, это человек, имеющий соответствующее образование, квалификационный уровень не ниже специалиста, прошедший необходимую подготовку и аттестацию в Украине, говорит он, добавляя ,что эксперт в деле Шеремета Бирч в Украине не аккредитован.

Защита: Кроме того, криминалистический анализ походки обеспечивает "условно-достаточные" доказательства. Анализ походки - это лишь вспомогательный способ опознания подозреваемых, о чем говорится в изданном в Великобритании пособии для судей, на которое ссылается и сам Бирч.

Также адвокат говорит об алиби Кузьменко.

15:42 Судью просят присоединить к материалам дела график операций Юлии Кузьменко, а также адвокат хочет допросить ее бывшего мужа Дмитрия Кузьменко как свидетеля ее алиби.

Ранее бывшего мужа хирурга уже допрашивал аппеляционный суд.

15:36 На заседание доставили подозреваемую, на месте и сторона обвинения, и защитники Юлии Кузьменко. Люди на улице скандируют "Прокурорам ганьба!", и это прекрасно слышно в зале. Адвокат просит, чтобы Кузьменко разрешили сидеть рядом с ним. Прокурор не против - потому что в прошлый раз она " вела себя подобающим образом", находясь вне "аквариума". Конвой не против, и судья разрешает вывести Юлию в зал.

15:26 Заседание уже началось: и в зале, и на улице очень много людей. Многие держат плакаты с надписью "Недостатньо доказів - звільняй!".

В Печерском суде с минуты на минуту должно начаться заседание по избранию меры пресечения доктору Юлии Кузьменко, которая содержится под стражей уже более 50 дней.

На днях генпрокурор Руслан Рябошапка упомянул о том, что доказательств причастности подозреваемых к делу недостаточно - и, возможно, сегодняшнее заседание суда что-то изменит. Люди, готовые поддержать Юлию, уже собираются возле здания суда на улице Владимирской.



















Фото, відео - Олег Богачук

Раніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугарь і змінив його з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.