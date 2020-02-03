 Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
15:26 Заседание уже началось: и в зале, и на улице очень много людей. Многие держат плакаты с надписью "Недостатньо доказів - звільняй!".
В Печерском суде с минуты на минуту должно начаться заседание по избранию меры пресечения доктору Юлии Кузьменко, которая содержится под стражей уже более 50 дней.
На днях генпрокурор Руслан Рябошапка упомянул о том, что доказательств причастности подозреваемых к делу недостаточно - и, возможно, сегодняшнее заседание суда что-то изменит. Люди, готовые поддержать Юлию, уже собираются возле здания суда на улице Владимирской.
Фото, відео - Олег Богачук
Раніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугарь і змінив його з цілодобового домашнього арешту на нічний.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Обвинить может суд при наличии доказательств.
Так что, не гони ... лошадей.
Какая-то странная упертость...
Уже бы давно были бы на свободе, если, конечно, им скрывать нечего.
І чекаєш на наступний допит, де катуватимуть ще жорсткіше.
Уявив? І це ще добре, якщо не закинуть на прес-хату, де зсучені зеки взагалі калічитимуть в режимі 24 години на добу, причому жорсткіше, ніж слідак та менти. Бо справа гучна, тому й тортури ексклюзивної жорстокості, бо треба вибити зізнання в будь-яку ціну - Портнов наказав.
Ось тоді й напишеш, як воно під слідством.
А застежка на пальто мужская...
Суровые все такие...
а потім вони ще подадуть до ЄСПЛ (і правильно зроблять) і з бюджету отримають компенсацію
Нацполици сообщили, что в зале суда якобы заблокировали судей и взяли их в плен
не останавливайтесь.
Грищенко ответил, что активисты уже уведомлены и готовы действовать.