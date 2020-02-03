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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:суд (5755) Шеремет (352) Олег Богачук (965) Кузьменко Юлія (52)

 Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Печерський суд сьогодні знову спробує розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу хірургу Юлії Кузьменко, підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Минулого разу розгляд перенесли для вивчення нових матеріалів і для виклику свідків.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

15:26 Заседание уже началось: и в зале, и на улице очень много людей. Многие держат плакаты с надписью "Недостатньо доказів - звільняй!".

В Печерском суде с минуты на минуту должно начаться заседание по избранию меры пресечения доктору Юлии Кузьменко, которая содержится под стражей уже более 50 дней.

На днях генпрокурор Руслан Рябошапка упомянул о том, что доказательств причастности подозреваемых к делу недостаточно - и, возможно, сегодняшнее заседание суда что-то изменит. Люди, готовые поддержать Юлию, уже собираются возле здания суда на улице Владимирской.

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Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко 03
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Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко 05
Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко 06
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Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко 08
Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко 09

Фото, відео - Олег Богачук

Раніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугарь і змінив його з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173435
 
 
 Топ коментарі
 
желаю тебе попасть в наш суд в качестве обвиняемого. Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко - Цензор.НЕТ 3574 и пох - есть у тебя алиби, или нет.
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Що цікаво, інший вірменин, Нігоян, виріс у не менш ватному Днєпрадзєржинскє, але декламував Шевченка й загинув одним з перших. Все ж таки справа не в місці народження й не в етнічності. Просто людина або гівно або ні.
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Почему? Человек, только не украинец, ничего украинского в нем нет, сам он армянин, вырос в ватном Харькове, поэтому для него ватная Малороссия ближе чем украинская Украина. А самое главное для него - это политическое влияние и бабки, ради которых он готов на союзы с кем угодно
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Почему? Человек, только не украинец, ничего украинского в нем нет, сам он армянин, вырос в ватном Харькове, поэтому для него ватная Малороссия ближе чем украинская Украина. А самое главное для него - это политическое влияние и бабки, ради которых он готов на союзы с кем угодно
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Що цікаво, інший вірменин, Нігоян, виріс у не менш ватному Днєпрадзєржинскє, але декламував Шевченка й загинув одним з перших. Все ж таки справа не в місці народження й не в етнічності. Просто людина або гівно або ні.
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Аваков армянин который не знает родного языка. Аваков министр внутренних дел, но не владеет государственным языком.
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Отчего Кузьменко так боится Суда? Совесть не чиста?
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желаю тебе попасть в наш суд в качестве обвиняемого. и пох - есть у тебя алиби, или нет.
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Уточню - "подозреваемого".
Обвинить может суд при наличии доказательств.
Так что, не гони ... лошадей.
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Юлия сидит уже почти два месяца без доказательств вообще.
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Это - ключевой вопрос!
Какая-то странная упертость...
Уже бы давно были бы на свободе, если, конечно, им скрывать нечего.
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А ти уяви, що тебе з кожного допиту заносять до камери в крові в непритомному стані. І ти сидиш в страшному приміщенні, стогнучи від болю в усьому тілі - від зламаних пальців до відбитих нирок та розпухлого носу.

І чекаєш на наступний допит, де катуватимуть ще жорсткіше.
Уявив? І це ще добре, якщо не закинуть на прес-хату, де зсучені зеки взагалі калічитимуть в режимі 24 години на добу, причому жорсткіше, ніж слідак та менти. Бо справа гучна, тому й тортури ексклюзивної жорстокості, бо треба вибити зізнання в будь-яку ціну - Портнов наказав.

Ось тоді й напишеш, як воно під слідством.
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Відправтесь у сізо хоч на тиждень,потім поговоримо,пачему решили што их пытают.
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Симпатичная... Убийство Шеремета: обжалование меры пресечения Кузьменко - Цензор.НЕТ 224
А застежка на пальто мужская... Убийство Шеремета: обжалование меры пресечения Кузьменко - Цензор.НЕТ 2807
Суровые все такие...
Убийство Шеремета: обжалование меры пресечения Кузьменко - Цензор.НЕТ 7178
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Не устаю удивляться. Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко - Цензор.НЕТ 4316
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Да мы видим, неустанный Вы не наш, все Ваши ВОСЕМЬ комментариев только на этой странице. Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко - Цензор.НЕТ 6283
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це ж зелена дрисня за наш з вами рахунок над цими людьми знущається
а потім вони ще подадуть до ЄСПЛ (і правильно зроблять) і з бюджету отримають компенсацію
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Можливо, тому й бояться їх звільняти. Бо якщо зараз вони медично засвідчать характерні травми, що є наслідками застосування тортур під час допитів (від забоїв та гематом до переламів та пошкодження органів) - це як мінімум великі неприємності з ЄСПЧ. Хоча тут може трапитися "Врадіївка на стероїдах" (із можливістю ескалації в Майдан).
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Читай и смотри 5-ый! Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко - Цензор.НЕТ 1876
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"Довбуш"... Корреспондентка жжет! Убивство Шеремета: оскарження запобіжного заходу Кузьменко - Цензор.НЕТ 3273
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боты так отбеливают обвиняемых и их кураторов из сбу, что всё ясно.
не останавливайтесь.
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"Короче, надо поднимать - я не знаю - этих самых, активистов, блин, ветеранов, чтоб они там…", - заявил сотрудник СБУ.
Грищенко ответил, что активисты уже уведомлены и готовы действовать.
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Волю жертвам мусорів Антоненко і Кузьменко!!!!!!! Авакова у відставку!!!!!!!
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Зєля - російський шпигун. Зєлю геть. Дострокові.
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Иванушка признаться что голосовал за Клоуна это как признаться что спал с козой!?
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