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 Політика України, Економіка
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Все про:Гончарук_Олексій (603) міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (11)

 Мінекономіки поки що розділяти не будуть, тривають консультації, - Гончарук

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства поки не будуть розділяти на окремі відомства, з цього питання тривають консультації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське",  про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Мінекономрозвитку розділяти поки не плануємо, але зараз тривають консультації. Є певні ідеї щодо реорганізації", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне розділити деякі міністерства і чекає від прем'єр-міністра Гончарука пропозицій щодо кількох міністерств, зокрема, щодо Мінекономіки, Міністерства культури, молоді і спорту, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що сільське господарство можна вивести в окреме міністерство після завершення земельної реформи.

Також читайте: Розділення Мінекономіки, торгівлі та сільського господарства можливе після завершення земельної реформи, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173427
 
 
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Консультации профана с дебилом, в присутствии человека с пустой головой? (это не моя характеристика, это они сами, друг о друге)
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Минэкономики пока что разделять не будут, продолжаются консультации, - Гончарук
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Уряд зайнятий своїми проблемами, а люди думають про виживання.
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что реально сделано для улучшения жизни,в экономике,в борьбе с коррупцией(бюджет уже недополучил 9 миллиардов)для возврата оккупированных территорий,Крыма!?бл все какаято возня,что то реформируют реформируют,продают,бл а людям собак советуют продовать!слова,слова,слова
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та разделяйте, а министерство культуры, молодежи и спорта потом разделить на министерство культуры, министерство молодежи и министерство спорта.
министерство молодежи пожно подразделить на несколько министерств по возрастному цензу молодежи, а министерство спорта по уровням ну как в футболе - 2я лига, 1я, высшая - работы непочатый край...
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правильно! )))) столько хлопот...столько дел...а тут еще этот нарид...))))
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убрать все министерства к .... собачьим
и сделать один офис премьер министра
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