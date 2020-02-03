EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події, За кордоном, Здоров'я
  1605  50
Матеріали за темою:
Все про:вірус (165) ВОЗ (48) Китай (299) Гебреєсус (1)

 "Поки що боятися нема чого", - гендиректор ВООЗ Гебреєсус радить не панікувати, а вживати проти коронавірусу ефективних заходів

Жителям планети не варто панікувати у зв'язку з поширенням нового коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок гендиректор ВООЗ Тедрос Адха Гебреєсус.

"Поки що все це (небезпека вірусу) не так масштабно. Боятися нема чого", - сказав він, виступаючи в Женеві.

"Наразі немає причин для паніки", - додав глава ВООЗ.

При цьому він наголосив, що, проте, країнам світу "необхідно пам'ятати про ризик поширення (захворювання. – Ред.)" і вживати ефективних заходів.

.Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві госпіталізували двох осіб, які прибули з Китаю: встановлено попередній діагноз ГРВІ, - МОЗ

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173424
 
 
 Топ коментарі
 
Эфективные меры это: затариться продуктами питания, ружьем и патронами, спичками и солью и питьевой водой "Пока бояться нечего", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус советует не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры - Цензор.НЕТ 4469
 показати весь коментар
 
Дело даже не в преЗЕденте, а полном непонимании реальной опасности для страны и людей чиновниками, которые за это отвечают, хотя что можно ожидать от юристки, возглавляющей МОЗ.... "Пока бояться нечего", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус советует не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры - Цензор.НЕТ 2919
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Цікаво а маски N95 ще можно в Украіні купити ??
 показати весь коментар
 
 
Можно, но в виде Изделия № 2. В одном б-у экземпляре размера XXS- на Банковой. "Пока бояться нечего", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус советует не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры - Цензор.НЕТ 3500
 показати весь коментар
 
 
Можно. Но в 10 раз дороже. Около 200 гривен штука, ищи на prom.ua
Будут ещё дороже или вообще не будет.
 показати весь коментар
 
 
Все что могут помочь сделать маски - это снизить риск заражения вирусом через «всплеск» от чихания или кашля и обеспечить некоторую защиту от передачи инфекции из рук в рот. Хотя большинство людей хоть и носят маску, но все-равно суют под нее руку, чтобы потереть лицо/почесать нос и т.п. Плюс практические все забывают, что маску/повязку необходимо менять как можно чаще, максимум - через три часа, в противном случае она сама становится источником инфекции.
 показати весь коментар
 
Маска потрібна лише для носіїв інфекції , щоб вони її не розносили .
 показати весь коментар
 
Эфективные меры это: затариться продуктами питания, ружьем и патронами, спичками и солью и питьевой водой "Пока бояться нечего", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус советует не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры - Цензор.НЕТ 4469
 показати весь коментар
 
 
Жалко зельонкин не приехал их встречать. Почему-то трупы из Ирана и освобожденных моряков он встречать поехал, а тут зассал...
 показати весь коментар
 
 
Дело даже не в преЗЕденте, а полном непонимании реальной опасности для страны и людей чиновниками, которые за это отвечают, хотя что можно ожидать от юристки, возглавляющей МОЗ....
 показати весь коментар
 
 
а предворные зебобики наверное думают, что в случае пандемии их это не коснется)))
 показати весь коментар
 
 
"Доктор права" це вам не "Доктор смерть" . Зєлєбєні "навалнє" .
 показати весь коментар
 
І, головне, не переплутати носіїв вірусу з колекторами облгазу, що прийшли відбирати собаку
 показати весь коментар
 
 
Видно у того мудака-депутата не было в детсвте собаки. И он не понимает, что такое потерять друга. Жлоб и чьмо, впрочем как и все слуги...
 показати весь коментар
 
 
Блин, не дай Бог, но чисто гипотетически: что начнется, если он в Африку проникнет?
 показати весь коментар
 
Эти нигеры расползаются по миру похлеще китайцев, даже вплавь. И там будет не пару тысяч зараженных, а десятки миллионов.
 показати весь коментар
 
 
Мы наверно про разных ниггеров сейчас говорим. Если ты про Марокко, Египет и там рядом, то там медицына есть. Я бы больше сирийцев боялся, которые из-за пуйла беженцами ломятся в Европу. А те ниггеры про которых подумал я, то они просто вымрут: Чад, Когно, Нигер и тд. Там племена всякие и тд.
 показати весь коментар
 
Северная Африка по уровню жизни во второй сотне государств, Египет и Марокко так вообще... Так что уровень медицины почти как у нигеров. И кто вам сказал, что жители Чада, Конго или Нигера не бегут на другие континенты? Да когда там будет эпидемия, они еще быстрее побегут: в контейнерах и трюмах...
 показати весь коментар
 
 
Да они и на самолете могут прилететь. В инкубационный период их никто и не задержит в аэропорту.
 показати весь коментар
 
Да не суть. В городах Европы представители негроидной расы в подавляющем большинстве явно не из вышеупомянутой арабской Африки.
 показати весь коментар
 
Та там буде масакра.. Залишеться тільки пустеля
 показати весь коментар
 
Тогда придется обтягивать континент колючей проволокой. Если у нас медицина "неплохая", как выразился чиновник ВОЗ, то там ее почти нет.
 показати весь коментар
 
"Пока бояться нечего"(с), - "потом" бояться будет уже поздно. мудрый ВОЗ.
 показати весь коментар
 
 
В тебе немає душі таке постити в розпал робочого дня
 показати весь коментар
 
 



Львовский метрополитен


Бизнес на крови. Советник Зеленского, так называемый "доктор" Комаровский, собрался в тур по стране-агрессору. Этого г-на срочно нужно отправить на принудительную экскурсию в киевский военный госпиталь. Взять за ноздри и провести по всем палатам хирургического отделения


"Пока бояться нечего", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус советует не паниковать, а принимать против коронавируса эффективные меры - Цензор.НЕТ 8625

 показати весь коментар
 
 
Був не так давно у Шустера. Такий собі Всезнайка.
 показати весь коментар
 
А зачем нам советы Комаровского? У нас градусником коронавирус лечат.
 показати весь коментар
 
я тоже "прочитал". судя по количеству крестиков, там предлагают переодеться во всё чистое и медленно, не создавая паники, ползти на кладбище.
 показати весь коментар
 
Как сказал, выпавший с 100-ого этажа пролетая мимо 50 ого : - "Пока все идет хорошо"
 показати весь коментар
 
 
Ахах. Пусть глава ВОЗ расскажет почему внезапно умер предыдущий глава ВОЗ 10 дней назад. Как раз в начале эпидемии. Мужику было 50 лет, вроде ничем не болел. И причины смерти засекречены.
 показати весь коментар
 
от паники умер. потому и совет такой.
 показати весь коментар
 
 
Ліки від коронавірусу вже є, але вчені тупо не можуть їх відкрити
"Поки що боятися нема чого", - гендиректор ВООЗ Гебреєсус радить не панікувати, а вживати проти коронавірусу ефективних заходів - Цензор.НЕТ 980
 показати весь коментар
 
 
Та де, це мазь від геморою. Не віриш? Спробуй! Тільки потім не дякуй і мене не шукай
 показати весь коментар
 
Я і є той самий вчений, що відкрити не може "Поки що боятися нема чого", - гендиректор ВООЗ Гебреєсус радить не панікувати, а вживати проти коронавірусу ефективних заходів - Цензор.НЕТ 6084
 показати весь коментар
 
а навіщо тобі зірочка? Включи баба Юлю і заряджай воду перед екраном.
 показати весь коментар
 
Слово "Юля" заборонено на цьому сайті. Зараз в бан підеш
 показати весь коментар
 
Юля це не слово і навіть не ім'я... Це - ДІАГНОЗ!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору