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 Суспільство, Здоров'я
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 У Києві госпіталізували двох осіб, які прибули з Китаю: встановлено попередній діагноз ГРВІ, - МОЗ

В Україні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції. Двом пасажирам, які прибули з Китаю в Україну, встановили попередній діагноз ГРВІ, їх госпіталізували до інфекційного відділення Олександрівської лікарні в Києві для перевірки на коронавірус 2019-nCoV.

Про це 3 січня поінформувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"1 лютого до аеропорту "Бориспіль" звернулося двоє пасажирів щодо підозри на захворювання 2019-nCoV. За результатами огляду встановлено попередній діагноз ГРВІ. З огляду на те, що ці пасажири прибули з Китаю, вони були госпіталізовані до інфекційного відділення Олександрівської лікарні в Києві", - розповіли в пресслужбі.

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У відомстві додали, що 2 лютого в аеропорт Бориспіль прибув літак з китайського міста Санья зі 128 пасажирами і 21 членом екіпажу на борту.

"За результатами проведеного скринінгу підвищеної температури тіла у пасажирів і членів екіпажу не виявлено. Усі пасажири заповнили відповідні анкети, що дозволяють встановити за ними медико-санітарне спостереження", - зазначили в пресслужбі.

У МОЗ заявили, що в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173423
 
 
 Топ коментарі
 
було б дивно, щоб інакше, привезли два літака з Китаю і без будь якого карантину розпустили!
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Недарма китайці спалюють трупи. Щось знають, але мовчать.
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Аж 73% інфікованих, то навіть не пандемія
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У нас вже 10 піплз інфікованих , вчора 2 особи прієднались до компаніі..
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чего-то мне кажется...что не признаются...
списать на ОРВИ и его осложнения можно все... .даже...(не дай Бог)...
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Недарма китайці спалюють трупи. Щось знають, але мовчать.
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Китайці знають про те що в Ухані є Інститут вірусології з лабораторією по роботі з коронавірусом . Деякий час тому американці попереджували Китай що такий заклад не варто розміщувати посеред 11 мільйонного міста . Але " Кожен собі яму риє сам " .
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на всяк случай переместите их ближе к крематорию....
в Китае так и делают..., а есть уже случаи что сжигают тела вместе с домами...
вот видео...
https://twitter.com/i/status/1224127932785885184
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було б дивно, щоб інакше, привезли два літака з Китаю і без будь якого карантину розпустили!
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хоть бы... всех прибывающих из Китая.... хлоркой обсыпали...
я понимаю что не поможет.....а вдруг? )))))
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Вот шо-шо, а украинцев коронавирус не возьмет. Ведь 73 % нассали в глаза, а в моче содержится аммиак, а аммиаком можно проводить дезинфекцию У Києві госпіталізували двох осіб, які прибули з Китаю: встановлено попередній діагноз ГРВІ, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6355
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Бодя прибув з Китаю і відразу поїхав в Одесу
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одна надежда, что зараза к заразе не липнет...
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Всі коломойські канали верещали про "Доктора-смерть" , а зєлєбєніна "Доктор - юрист" відпустила пасажирів двох рейсів з Китаю по домівках без карантину в 14 діб. Поміряли їм медики температуру , поставили галочку і везіть вірус по Україні , через два тижні буде ясно . Юриспруденція в медицині це ноу - хау і сильний хід зєлєбєнів .
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Предварительный ОРВИ а окончательный как сделают если тестов нет?..страна не пуганых дебилов
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Не хвилюйтеся. У нас коронавірусу не буде.
Помиратимуть від ГРВІ.
І взагалі, гроші ******* тишу.
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У МОЗ заявили, що в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3173423 -- о дибіли! Так у вас же не має діагностичних наборів, сьогодні ж оте на самокаті казало - наші науковці почнуть розробляти ! прийшла жопа, точніше прилетіла.
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За словами нач. лаб. Ю. Жігарєва лікаря-інфекціоніста "Центру громадського здоров'я" саме цей коронавірус є дуже цікавим :
1 . Вражає переважно китайців як вілюйський менінгіт вражає лише якутів .
2. Більше ніж на 50% вражає чоловіків , на одну хвору жінку припадає двоє хворих серед чоловіків.
3. Основним контингентом хворих є люди яким за 50 .
4. Обоє перших померлих були чоловіки які палили .
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5. Все кто едят огурцы - рано или поздно умирают.
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Може бути коли огірки запити молоком . Спробуй .
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нужно смотреть на это более позитивно - наконец то китайские товарищи передали нам биологическое оружие массового поражения в качестве реальной военной помощи. скоро куча кротов, ватников и колаборантов отправятся на историческую родину, так как известно, что помирать эффективнее и лучше всего получается именно там. получится намного лучше чем солдаты нато.
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"Говорят, умней они...Но что слышим от любова?«Жомини да Жомини!»А об водке ни полслова".
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"В Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции"

КАК минздох может делать такие завление если в Украине ещё нет ни одной тест системы на этот короновирус? Метод тыка ненадёжен.
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