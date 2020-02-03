 У Києві госпіталізували двох осіб, які прибули з Китаю: встановлено попередній діагноз ГРВІ, - МОЗ

Про це 3 січня поінформувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"1 лютого до аеропорту "Бориспіль" звернулося двоє пасажирів щодо підозри на захворювання 2019-nCoV. За результатами огляду встановлено попередній діагноз ГРВІ. З огляду на те, що ці пасажири прибули з Китаю, вони були госпіталізовані до інфекційного відділення Олександрівської лікарні в Києві", - розповіли в пресслужбі.
У відомстві додали, що 2 лютого в аеропорт Бориспіль прибув літак з китайського міста Санья зі 128 пасажирами і 21 членом екіпажу на борту.
"За результатами проведеного скринінгу підвищеної температури тіла у пасажирів і членів екіпажу не виявлено. Усі пасажири заповнили відповідні анкети, що дозволяють встановити за ними медико-санітарне спостереження", - зазначили в пресслужбі.
У МОЗ заявили, що в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.
списать на ОРВИ и его осложнения можно все... .даже...(не дай Бог)...
в Китае так и делают..., а есть уже случаи что сжигают тела вместе с домами...
вот видео...
https://twitter.com/i/status/1224127932785885184
коронавірус сам тебе знайде
я понимаю что не поможет.....а вдруг? )))))
Помиратимуть від ГРВІ.
І взагалі, гроші ******* тишу.
1 . Вражає переважно китайців як вілюйський менінгіт вражає лише якутів .
2. Більше ніж на 50% вражає чоловіків , на одну хвору жінку припадає двоє хворих серед чоловіків.
3. Основним контингентом хворих є люди яким за 50 .
4. Обоє перших померлих були чоловіки які палили .
КАК минздох может делать такие завление если в Украине ещё нет ни одной тест системы на этот короновирус? Метод тыка ненадёжен.