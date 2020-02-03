 Рада завтра розгляне скорочення кількості нардепів, - Разумков

Про це повідомив спікер Ради Дмитро Разумков на погоджувальному засіданні парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

"Цього тижня в нас багато важливих законопроєктів, у тому числі і зміни до Конституції України. Це питання про закріплення пропорційної виборчої системи і зміни кількості народних депутатів", - сказав він.

Згідно з проєктом порядку денного пленарного тижня, законопроєкт заплановано розглянути 4 лютого.

Разумков також зазначив, що ВР розробляє план законопроєктної роботи, куди входять близько 400 документів. Спікер сподівається на його затвердження на пленарному тижні 4-7 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня депутати займуться зменшенням конституційного складу ВР і переходом до пропорційних виборів

Нагадаємо, перше голосування про скорочення депутатів у ВР відбулося 3 вересня. За це проголосували 258 депутатів. У межах процедури внесення змін у Конституцію потрібні три голосування.