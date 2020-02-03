 Мудрості і сил: Філарет привітав митрополита Епіфанія з днем ​​народження і першою річницею інтронізації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці Філарета у Facebook.
"Дорогий Владико! Від імені Української Православної Церкви Київського Патріархату та від себе особисто вітаю Вас з Днем народження та першою річницею Вашої інтронізації! Вітаючи Вас, бажаю мудрості у звершенні важкого і відповідального служіння. Багато ззовні в ньому бачать почесті, але насправді це – важкий тягар. Не забувайте про це.
Бажаю Вам йти шляхом правди і достойно звершувати покладені на Вас обов’язки та жертовно служити Церкві та українському народу. Молитовно прошу Всемилостивого Бога, щоб Він укріпив Ваші душевні та тілесні сили та дарував Свою допомогу у подальшому звершенні архіпастирського служіння", - йдеться в привітанні.
З благословення Святійшого Патріарха Філарета, клірик Володимирського кафедрального собору протоієрей Олександр Шмуригін, від імені Предстоятеля Київського Патріархату, привітав Блаженнійшого митрополита Епіфанія, передав вітальну адресу та вручив кошик квітів.
от ПЦУ ушел, а гундяевская не приняла...
Завис...
Надо что то делать...
Дід намагається повернути усе взад.
Год бодаются - существует ли секта Фили аль нет, а теперь оказывается что кто-то врал.
Визжат "бохрассудит", а на деле готовы бороды друг другу отрвать и пнуть в лоно за лишний притон, или килограмм мощей
сам пью, сам гуляю !
https://www.youtube.com/watch?v=4vuoSOy4fxU
сколько в ней приходов?
Сколько верян?
Или дедушка со своим дячком решили от себя поздравить Епифания?)))
Он ведь был главным претендентом на главенство в РПЦ МП ... но его бортонули и поставили Алексия...
Вот он с обиды и создал УПЦ КП...
А сейчас и тут с ПЦУ пролетел мимо корыта...