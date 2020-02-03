 Мудрості і сил: Філарет привітав митрополита Епіфанія з днем ​​народження і першою річницею інтронізації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці Філарета у Facebook.

"Дорогий Владико! Від імені Української Православної Церкви Київського Патріархату та від себе особисто вітаю Вас з Днем народження та першою річницею Вашої інтронізації! Вітаючи Вас, бажаю мудрості у звершенні важкого і відповідального служіння. Багато ззовні в ньому бачать почесті, але насправді це – важкий тягар. Не забувайте про це.

Бажаю Вам йти шляхом правди і достойно звершувати покладені на Вас обов’язки та жертовно служити Церкві та українському народу. Молитовно прошу Всемилостивого Бога, щоб Він укріпив Ваші душевні та тілесні сили та дарував Свою допомогу у подальшому звершенні архіпастирського служіння", - йдеться в привітанні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варфоломій має повернути нам оригінал рішення Об'єднавчого собору УПЦ КП, - Філарет

З благословення Святійшого Патріарха Філарета, клірик Володимирського кафедрального собору протоієрей Олександр Шмуригін, від імені Предстоятеля Київського Патріархату, привітав Блаженнійшого митрополита Епіфанія, передав вітальну адресу та вручив кошик квітів.