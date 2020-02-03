EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  2855  123
Все про:Зеленський (4338) Герасимов (220) Оман (32) Європейська Солідарність (237)

 Зеленський має зізнатися, що в Омані він відпочивав, а не перебував з робочим візитом, - Герасимов

Фракція "Європейська Солідарність" закликає Президента України Володимира Зеленського зізнатися, що візит до Оману не був робочим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив співголова фракції Артур Герасимов на погоджувальній раді.

"Офіс Президента майже місяць намагається тримати в омані суспільство через таємний відпочинок Зеленського в Омані. У версію про робочий візит за власний рахунок вже не вірять навіть затяті прихильники гаранта. Тільки 12% українців повірили у версію Офісу Зеленського", - сказав Герасимов.

Він нагадав, що "Європейська Солідарність" направила низку депутатських звернень до державних структур, щоб пролити світло на деталі цього таємного вояжу, але офіційну відповідь досі не отримала.

"Закликаємо президента зізнатися суспільству, що ніякого робочого візиту не було. Безкарна брехня дуже небезпечна, тому ми вимагаємо правди", – додав нардеп.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12% українців вважають, що візит Зеленського в Оман був робочим, 31% - сімейним відпочинком, - опитування Центру Разумкова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173417
 
   
 Топ коментарі
 
ну бьют же по больному, гады)))
Бубочка ж уже в домике, - все все забыли, все харашо - и от опять Зеленский должен признаться, что в Омане он отдыхал, а не пребывал с рабочим визитом, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9057
 показати весь коментар
 
дятел, вопрос простой, як двері - за чей счёт оно там лазило ?

Если за свой, то почему не подал декларацию в установленный срок.

Если за бюджетный, то где протоколы встреч
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А вообще все все слишком усложняют.

Не надо играть в правовое государство с ублюдками, которые соблюдают только свои права. ЗЕ, его хозяин и их кодла СН должны быть просто уничтожены. Без всяких "но".

Тогда следующего безмозглого популиста на побегушках у олигарха мы увидим очень и очень не скоро.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А собаки(ПЕСыкы) все гавкают! А какраван идёт....
 показати весь коментар
 
 
Много находил уже, нищеброд сраный?

Собака хоть у тебя есть, чтоб продать?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не помню кто ты там адвокат или мусор, ПЕС кораче! Так вот, обращаю твоё внимание, тупорылый, КАРАВАН идёт, не я!
А собаку я на продам, я друзей не продаю!
 показати весь коментар
 
Бери выше, нищеброд - я олигарх по сравнению с тобой.

Так шо тебе за дело до каравана, который идет без тебя, мимо тебя и подальше от тебя?
 показати весь коментар
 
Ты охлос Порохатый, а какраван.... так без вас точно обойдётся!
 показати весь коментар
 
Дырявый люмпен, проголосовавший за коммуналку, назвал охлосом представителя среднего класса, на которого горбатится всю свою жизнь. Зеленський має зізнатися, що в Омані він відпочивав, а не перебував з робочим візитом, - Герасимов - Цензор.НЕТ 771
Шутка дня!!!
 показати весь коментар
 
І відпочивав усією сім'єю за державні кошти.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зеленский должен признаться,что он младенцев распинал и епиллептичек насиловал?
 показати весь коментар
 
Учитывая состав СН, этим ЗЕлюпа уже никого не удивил бы.
 показати весь коментар
 
Зеленский как нашкодивший ребенок - сейчас уже ни за что не признается. Признаваться надо было сразу.
 показати весь коментар
 
 
командіровка то була. Кремль посилав рєЗє!дєнта на встрєчу з куратором
 показати весь коментар
 
Ей Богу, как дети! Конечно с рабочим! Не с государственным, но с рабочим. Зёслик работает на Беню, так как же такой визит назвать?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
А если признается, то шо ему будет? В отставку пойдет или импичмент порохоидиотики объявят?
 показати весь коментар
 
Все позабыли уже Оман, думайте о двух госпитализованных из Китая, а их еше не один будет.
 показати весь коментар
 
От йолпт... А як же рабочяя встрєча з Сурковим, про яку ******* "невтомно натякають" на кожному кроці? Зеленський має зізнатися, що в Омані він відпочивав, а не перебував з робочим візитом, - Герасимов - Цензор.НЕТ 9751
І як бути з мальдивським вояжем президента-інкогніто - він же каже, що покинув Україну чесно-прозоро-охвіційно, а на Мальдивах кажуть, що ніякого П. Рошенка у них не було.
То де ж він тоді був цілий тиждень? Зеленський має зізнатися, що в Омані він відпочивав, а не перебував з робочим візитом, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7949
 показати весь коментар
 
писком политических лузеров можно пренебречь.
 показати весь коментар
 
у зебиленского зашквар за зашкваром. поэтому оманский зашквар уже забыт добрыми приколистами. Забыты красные труселя во время чумы. Забыты его "янелох", забыто его прошлое, член, фортепьяно... так устроена память. А когда зашквар за зашкваром - процессор просто перегружается. Но я знаю одно: этот дурак с бубенцами - не мой президент. Для меня он - мразь, хамло, чертик из табакерки, кукла-марионетка в потных бениных руках...
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору