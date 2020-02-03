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 Політика України
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Все про:з'їзд (67) Слуга народу (621) Корнієнко (106)

 "Слуга народу" 15 лютого проведе третій етап з'їзду, - Корнієнко

Перший заступник глави однойменної фракції і керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що партія планує 15 лютого провести з'їзд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Про з'їзд партії, який відбувся 3 лютого, не повідомлялося заздалегідь. Немає вимоги інформувати ЗМІ - з'їзд може проводитися в закритому режимі. Це був другий етап з'їзду... Він стосувався висунення кандидата і фактично це було єдине питання порядку денного, ми його швидко вичерпали. Тут немає жодних порушень", - сказав він.

"Ми запрошуємо 15 числа пресу на третій етап з'їзду, будуть зміни до статуту обговорюватися, деякі подальші кроки щодо стратегії місцевих виборів", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше партія "Слуга народу" на з'їзді 3 лютого схвалила Вікторію Алєксєйчук кандидатом у народні депутати в 179 окрузі в Харківській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виборчий кодекс потрібно виправити до проведення місцевих виборів, - Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173415
 
 
 Топ коментарі
 
что-то он как в больничной пижаме...и изможденный, даже замученный...
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Съезд???

Съезд у политиков, а у ЗЕсранцев это - сходняк.
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Самое смешное что зал начал аплодировать стоя😀
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Не було б воно таким якби не стало таким. Але, там саме уся суть того ригобидла. І ЗЕшльопери від тов не далекі.
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что-то он как в больничной пижаме...и изможденный, даже замученный...
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"Слуга народа" 15 февраля проведет третий этап съезда, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3622
Выход из этого напряженного положения был один - конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму.(с)
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место проведения куршавель трускавец оман уточните
и за чей счет банкет
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может комета упадет или пожар и всехподжарит
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Эти бобики даже съезд толком провести не могут.Уж больше, чем пол года тужатся.
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