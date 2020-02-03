 Будуть мітинги, провокації і побиття депутатів, - Корнієнко про майбутнє ухвалення земельної реформи

Про це він сказав під час брифінгу після погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що буде все: мітинги, знову якісь провокації, будуть бити депутатів швидше за все. І все, що популісти собі запланували, щоб цьому процесу (ухвалення земельної реформи. - Ред.) перешкодити, вони будуть намагатися зробити. Тому ми припускаємо, що і затягування перервами, і, можливо, блокуванням трибуни ... звичайно, це все буде затягувати процес. Ви розрахунки знаєте, це не один день, можливо, не один пленарний тиждень. Але ця реформа важлива, її потрібно вже втілювати", - сказав Корнієнко.
Він переконаний, що земельну реформу приймуть під час третьої парламентської сесії, проте не називає пленарний тиждень, на якому це може статися.
Корнієнко зазначив, що нинішній варіант земельної реформи "узгоджений максимально" з усіма сторонами.
Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).
Право купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення буде надано громадянам України, територіальним громадам, державі, юридичним особам України.
16 грудня під ВР мітингували проти ринку землі. Там відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. Тим часом "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.
Мітингувальники під парламентом встановили намети, що призвело до нових сутичок - є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найактивніших учасників акції, намети демонтовано і конфісковано.
28 грудня парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні розглянув усі правки до другого читання № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".
Також!
Сам по себе запрет для иностранцев не очень эффективен, поэтому они существенно ограничили продажу земли в одни руки. В Польше можно было купить максимум 500 га земли. Но при этом, надо обязательно владеть сельскохозяйственными навыками. Кроме того, покупатель обязуется вести хозяйственную деятельность на земле не менее 10 лет.
С 2016-го лимит продажи земли в одни руки еще больше урезали - до 300 га земли в одни руки. При этом, ее нельзя сдать ни в аренду, ни перепродать. В то же время, что выращивать на земле - таких ограничений в Польше нет.
В Польше почти 3 млн мелких фермерских хозяйств. Они не только полностью обеспечивают страну мясом, молоком, овощами и яблоками, но и завалили ими всю Европу. Экспортируют продукции на 30 млрд евро ежегодно.
В некоторых польских регионах гектар стоит и до $60 тыс. Тогда как в Украине после введения рынка специалисты прогнозируют стоимость гектара не более $3 тыс.
https://biz.censor.net.ua/resonance/3096403/kak_rabotaet_rynok_zemli_v_sosednih_stranah
А бить будем и даже ногами!
Зебилам не место в Украине!
Они меня хотят видеть в земле а я их!
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Тобто громадяни з подвійним громадянством росії і України зможуть купити всю Україну. Що думають з цього приводу прихильники Зе?
В високовольтних проводахЇї обугленную тушку
Знайшли тимурівці в кущах.
Али!, - вижу старина, что зе-********* довели тебя в край...
не ожидал от тебя таких стишков...
все спишут на массовый психоз и наказывать не бедут , а порубанных jидонгов и их подхалимов отправят в тельавив
Саакашвили считает политику администрации украинского президента Зеленского провальной.
Кроме того, он полагает, что она приведет страну к экономическому кризису. Это, в свою очередь, заставит региональные властеи обзавестись частной армией.
В результате этого Украина превратится в «еще пять Украин», добавил Саакашвили.
«Этот большой кризис выльется в развал страны», - заключил он.
- Бери себе еще ваучеров - я себе еще намалюю...
- Вы гость или интервент?
- Скажите, а погромы будут?
- Господа, неужели Вы нас будете бить?
- Да ещё как! (с) 12 стульев.
новые войны будут за обладание пашнями,житницами - а эти убки спешат продать последний актив народа Украины - чернозёмы,за которые в течение 1000 лет пролиты гигатонны крови украинского народа ..
Можливо подасть до Конституційного Суду невеличке Клопотання у відповідності засад Конституціїї:
виражаючи суверенну волю народу,
виражаючи суверенну волю народу,
піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України
прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу,
усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,
та її статей-
Ст.ст. 12, 13, 21 22, 24, 40. 41 43 47, 48 55...- про те, що до проведення ВСЕУКРАЇНСЬКОГО - включаючи Крим, да окуповані територіі ..... - Земля, не може бути ТОВАРОМ...., та в розрізі того, що не ВСІ (ключове) Громадяни України використали своє ЗАКОННЕ право на отримання ЗЕМЛІ у свою ВЛАСНІСТЬ....
"обломайте" цих пЄйсхатих
Да тут уже не только бить надо, а расстрелять за государственную измену и предательство Родины в военное время.
"Бабушка" Беня и кацапы скупят Украину на корню, и считай писец державе.
Ось вони такі чесні, справедливі, креативні і т.д., а тут злі сили з тартару роблять провокації.
Хіба ревуть воли, як ясла повні?