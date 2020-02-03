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 Політика України
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Все про:земельна реформа (125) Корнієнко (106)

 Будуть мітинги, провокації і побиття депутатів, - Корнієнко про майбутнє ухвалення земельної реформи

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко очікує, що під час ухвалення земельної реформи будуть мітинги, провокації та побиття депутатів.

Про це він сказав під час брифінгу після погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що буде все: мітинги, знову якісь провокації, будуть бити депутатів швидше за все. І все, що популісти собі запланували, щоб цьому процесу (ухвалення земельної реформи. - Ред.) перешкодити, вони будуть намагатися зробити. Тому ми припускаємо, що і затягування перервами, і, можливо, блокуванням трибуни ... звичайно, це все буде затягувати процес. Ви розрахунки знаєте, це не один день, можливо, не один пленарний тиждень. Але ця реформа важлива, її потрібно вже втілювати", - сказав Корнієнко.

Він переконаний, що земельну реформу приймуть під час третьої парламентської сесії, проте не називає пленарний тиждень, на якому це може статися.

Корнієнко зазначив, що нинішній варіант земельної реформи "узгоджений максимально" з усіма сторонами.

Також читайте: Кабмін планує залучити 26 млн євро допомоги ЄС для проведення земельної реформи та покращення управління сільгоспресурсами, - Гончарук

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

Право купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення буде надано громадянам України, територіальним громадам, державі, юридичним особам України.

16 грудня під ВР мітингували проти ринку землі. Там відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. Тим часом "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Мітингувальники під парламентом встановили намети, що призвело до нових сутичок - є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найактивніших учасників акції, намети демонтовано і конфісковано.

28 грудня парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні розглянув усі правки до другого читання № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173409
 
   
 Топ коментарі
 
Израиль: 95% земли в госсобственности, чего ж ты гнида Израиль забыл в пример привести?
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Причем тут земля? Еще пару высказываний по типу продажи собак за газовые долги, и вас начнут бить на улицах, факт...
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Рогатая зеленая сатана протягивает свои клешни к шее Украины.
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Израиль: 95% земли в госсобственности, чего ж ты гнида Израиль забыл в пример привести?
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И не только Израиль, во многих богатых цивилизованных странах земля госсобственность и сдается в аренду, там нет войны и все хорошо, а у нас война и наши сатанисты хотят в этот период, нестабильный во всем мире лишить украинцев последнего.
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Слуги народа служат сатане и боятся за свою шкуру. Да, будут митинги против зеленой продажной власти, которая во время войны в стране, во время мировой климатической катастрофы, грозящей голодом всему миру хотят продать землю олигархам и мировым корпорациям и лишить украинцев последнего , что у них осталось - земли, то есть устроить новый голодомор. Прошлые безмозглые сатанинские власти распродали армию и устроили войну, а эти сатанисты распродадут землю и устроят голодомор. Геть, рогатые, из Рады!
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В Польше мораторий на продажу земли действовал 12 лет. Но и после его отмены для иностранцев установили определенные ограничения. Хочешь купить гектары - должен проживать на этой территории 5 лет. Или состоять в браке с гражданкой Польши. Хотя, как утверждают польские аграрии, есть множество способов обойти закон.
Сам по себе запрет для иностранцев не очень эффективен, поэтому они существенно ограничили продажу земли в одни руки. В Польше можно было купить максимум 500 га земли. Но при этом, надо обязательно владеть сельскохозяйственными навыками. Кроме того, покупатель обязуется вести хозяйственную деятельность на земле не менее 10 лет.
С 2016-го лимит продажи земли в одни руки еще больше урезали - до 300 га земли в одни руки. При этом, ее нельзя сдать ни в аренду, ни перепродать. В то же время, что выращивать на земле - таких ограничений в Польше нет.
В Польше почти 3 млн мелких фермерских хозяйств. Они не только полностью обеспечивают страну мясом, молоком, овощами и яблоками, но и завалили ими всю Европу. Экспортируют продукции на 30 млрд евро ежегодно.
В некоторых польских регионах гектар стоит и до $60 тыс. Тогда как в Украине после введения рынка специалисты прогнозируют стоимость гектара не более $3 тыс.
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Учитывая тот факт, что в Украине за 29 лет так и не появилось настоящей цивилизованной проукраинской власти, продавать землю и последние госпредприятия - это самоубийство.Эти сатанинские твари во власти, в погоне за взятками от олигархов и мать свою распродадут, а уж Украина им пофиг. Украинцы должны помнить кучмовские распродажи предприятий, ваучеры и все фокусы, что им это дало? Должны помнить распродажу украинской армии и что в результате? ВОЙНА. А что будет в результате продажи земли хочу сообщить с гарантией 100% -это ГОЛОДОМОР.
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не при нынешнем уровне коррупции,не с земли надо начинать,а судов и судей и впервую очередь поддержать финансами тех кто хочет и может работать с землей,те создать равные условия
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А теперь список стран с теми же лимитами(50-200 тыс га) ?
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Причем тут земля? Еще пару высказываний по типу продажи собак за газовые долги, и вас начнут бить на улицах, факт...
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А рынок земли нужен...
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Всем, у нас же есть рынок движимого и недвижимого имущества, почему нельзя продавать землю?
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Ещё рынок воздуха давай, который над землей.
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кому всем? я против, точка! вертел я всю вашу зеленую шоблу.
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Sergii Ustim -бот. Но ответ заслуживает и он. Дело не в рынке земли. Дело не в санционированной продаже земли Украины, принадлежащей народу. В частности: народ не разрешает продавать землю участками по 200 000 га.
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Ви праві. Фактично зелена шобла вустами цього поца визнала, що її завдання - дестабілізація. Бо як інакше розуміти, що знаючи наперед про наслідки цього діяння, вони вперто йдуть на його реалізацію. Державними не будуть чинити проти волі більшості громадян. Або знайдуть для цього нормальні аргументи, або почекають до більш пвдходящого часу.
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Готовьтесь к земле... ЗЕпутаты, думаю накормим вас вдосталь - шоб и из ушей полезла
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Земля тут не причем!
А бить будем и даже ногами!

Зебилам не место в Украине!
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А меня со Слугами Народа разногласия только по аграрному вопросу.
Они меня хотят видеть в земле а я их!
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Право покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения будет предоставлено гражданам Украины, территориальным общинам, государству, юридическим лицам Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3173409
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Тобто громадяни з подвійним громадянством росії і України зможуть купити всю Україну. Що думають з цього приводу прихильники Зе?
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Он нижче один зеамериканець відписався, але забув повідомити, що він за СН.
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Если будет принят рынок земли свыше 500га в одни руки как в странах Европы, то мирными митингами может и не закончится.😄
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В их законе для кредитных установ ,включая иностранных,нет вообще ограничений по площади !!!!!!!
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..пусть рискнут..много боксов на больничках выделять под них придется...даже те, что под короновирус зарезервинованы, и те придется отдавать дебилам на излечение.. Будут митинги, провокации и избиение депутатов, - Корниенко о будущем принятия земельной реформы - Цензор.НЕТ 8963
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Доводят людей обезьяны пейсатые,потом у ***** попросят помощи,все очевидно и примитивно.
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не бойтесь олигархи защитят
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Деребанщики даже при моратории на продажу земли-ее раздеребанили-по 120 тыс.га и на сыновей переписывают,а служки ибенины,надеясь и себе одтяпать, вносят им ещё и закон о продаже 10 тыс.га в одни руки,чтобы те могли спокойно ворованное продать?Полный дебилизм,а не надёжные реформы!Разве не доходит барыгам,что уже надра у той земли уворовали и продают-не компенсируя украинцу нифига,точь в точь,как на параше?Украине вначале-бы нужно провести децентрализацию с закреплением земли за громадами,упорядочить кадастр,затемь землю раздать(не все имеют паи),а затемь и продажу не более 8-м га. в одни руки разрешить,как в Канаде,чтобы МВФ не возмущался,что нет рынка земли,от слова вообще и кредиты на обработку той земли давал.А иначе всех этих олигархических гнид украинцы в 2х1 м закопают и правильно сделают-третьего не дано-они или слуги народа или чьи-то холуи,которым яму глубокую и вниз головой,чтобы не разбазаривали общее народное достояние.
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Звичайно можна-якщо зазделегідь перетопити в Дніпрі зелені тушки-то можна й продати-поки тушки не вихлюпнуться за дамбу.
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Недовго мучилась зетушка
В високовольтних проводахЇї обугленную тушку
Знайшли тимурівці в кущах.
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Ali Hasan - Будуть мітинги, провокації і побиття депутатів, - Корнієнко про майбутнє ухвалення земельної реформи - Цензор.НЕТ 2414

Али!, - вижу старина, что зе-********* довели тебя в край...
не ожидал от тебя таких стишков...
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да, если хотите нанести невосполнимый урон сельскому хозяйству Херсонской области.
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Главное чтобы к митингам не примазались порохоботы как Парашенко к революции, гнать этих мразей в шею👌
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А ты хоть раз в жизни выходило на митинг, Майдан, Революцию, доброволец, волонтер, помогал в госпитале....? Или всегда кукарекаешь на кухне?
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А де Каломойша в цьому рейтингу? В його бізнесі також є сільське господарство.
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Йому про Коломойського писати заборонили Будуть мітинги, провокації і побиття депутатів, - Корнієнко про майбутнє ухвалення земельної реформи - Цензор.НЕТ 5809
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"Будуть мітинги,залякування,побиття" - припускає Корнієнко...А ось те,що можуть когось пристрілити він не припускає...А даремно...Тясячі ветеранів бродять по Україні,у всіх зброя і не всі нормальні...
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Корниенко, не будет никаких митингов, провокаций и избиений депутатов. Это дрожащее стадо уже достаточно выдрессировано - селюки помычат чуток в стойлах и разойдутся отслюнявливать последние гривны на коммуналку
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не ... будет массовая деJидация как в 1916 году в одессе
все спишут на массовый психоз и наказывать не бедут , а порубанных jидонгов и их подхалимов отправят в тельавив
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Эта власть уже труп. Тимошенко, спаси Украину!
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А ты что, уже забыл, как еще совсем недавно твоя Тюлька ратовала за продажу земли? Ты такой же брехливый, как и она...соя.
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Слуги урода вже починають кампанію з дискредитації мітингів проти своїх провальних турборехформ.
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Избиения депутатов будут в любом случае. Слуги заслужили.
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Бывший грузинский президент и экс-глава Одесской области Михаил СААКАШВИЛИ заявил, что в будущем Украина превратится в пять государств. Об этом он сказал эфире 112 телеканала
Саакашвили считает политику администрации украинского президента Зеленского провальной.
Кроме того, он полагает, что она приведет страну к экономическому кризису. Это, в свою очередь, заставит региональные властеи обзавестись частной армией.
В результате этого Украина превратится в «еще пять Украин», добавил Саакашвили.
«Этот большой кризис выльется в развал страны», - заключил он.
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Та митинги и провокации которых ейный слуга маланского народа побздыкивает Это всего лишь цветочки Наша правовая и в первую очередь минтовская системы Абсолютно к этому не готовы В Киеве уставленому камерами и усеяному ментами Людей выгоняют из квартир избивают и запугивают Что начнется творится по селам Мы пока можем только догадыватся Пусть эта лавина только тронется и появятся титушки с пулеметами на джипах и крестьячне -- фермеры с гранатометами и их вооруженные кумовья и родычи Воистину этот иудейский смехотунчик НЕ ведает что творит
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Да она 28 лет готова - приватизировать всю Украину за бомажку...
Будуть мітинги, провокації і побиття депутатів, - Корнієнко про майбутнє ухвалення земельної реформи - Цензор.НЕТ 5575 - Бери себе еще ваучеров - я себе еще намалюю...
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Будуть мітинги, провокації і побиття депутатів, - Корнієнко про майбутнє ухвалення земельної реформи - Цензор.НЕТ 6705

- Вы гость или интервент?
- Скажите, а погромы будут?
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Будут митинги, провокации и избиение депутатов,...

- Господа, неужели Вы нас будете бить?
- Да ещё как! (с) 12 стульев.
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Вас будут бить, но вы держитесь. Хорошего вам настроения!
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Мабуть земля вже куплена. зекоманда лиш технічні деталі затвердить по 1тис.за га.
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А не может шановный пан депутат сообщить точное время начала. Очень боюсь пропустить! Ибо тут очень важно, чтобы единомоментно и по всей стране!
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меняющийся климат,пример которому нынешняя зима - просто орёт,что в мире грядёт эра голодных бунтов и дорогих продуктов..
новые войны будут за обладание пашнями,житницами - а эти убки спешат продать последний актив народа Украины - чернозёмы,за которые в течение 1000 лет пролиты гигатонны крови украинского народа ..
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Ой ьоюсь что банальным мордобоем это не закончится Страна напичкана оружием Они с янтарем не знают что делать а это част Волынской Ровенской и Житомирской областей Становится по настоящему страшно Придурки стоят около ведра с бензином с зажженной спичкой
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"Будет тебе и ванна,будет тебе кофэ,будет и какава с чаем"...(с)
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агов Будуть мітинги, провокації і побиття депутатів, - Корнієнко про майбутнє ухвалення земельної реформи - Цензор.НЕТ 678, в Україні є юритисти- правники...., хоча б один Будуть мітинги, провокації і побиття депутатів, - Корнієнко про майбутнє ухвалення земельної реформи - Цензор.НЕТ 2402 - "портнов" не приймається Будуть мітинги, провокації і побиття депутатів, - Корнієнко про майбутнє ухвалення земельної реформи - Цензор.НЕТ 2402
Можливо подасть до Конституційного Суду невеличке Клопотання у відповідності засад Конституціїї:

виражаючи суверенну волю народу,
виражаючи суверенну волю народу,
піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України
прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу,
усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,
та її статей-
Ст.ст. 12, 13, 21 22, 24, 40. 41 43 47, 48 55...- про те, що до проведення ВСЕУКРАЇНСЬКОГО - включаючи Крим, да окуповані територіі ..... - Земля, не може бути ТОВАРОМ...., та в розрізі того, що не ВСІ (ключове) Громадяни України використали своє ЗАКОННЕ право на отримання ЗЕМЛІ у свою ВЛАСНІСТЬ....


"обломайте" цих пЄйсхатих Будуть мітинги, провокації і побиття депутатів, - Корнієнко про майбутнє ухвалення земельної реформи - Цензор.НЕТ 2402
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"И тут, Степа, обладающий сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, и может быть, даже ногами..."(с)
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Так преступно торговать родной украинской землёй! И даже запланированная в угоду кремлёвским фашистам )(уйла продажными ЗЕбилами капитулянтами капитуляция Украины на милость нашего лютого кровавого врага оккупанта проклятой паРаши. Получается что торговать территориальной целостностью Крым и Донбасс и суверенитетом унитарного Украинского государства.
Да тут уже не только бить надо, а расстрелять за государственную измену и предательство Родины в военное время.
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Спешат ******, чуют, что времени у них в обрез.

"Бабушка" Беня и кацапы скупят Украину на корню, и считай писец державе.
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Будет Майдан и изгнание шмаркли в Ростов., а потом уже избиения депутатов по всей стране. И не только СН, а и др. пророссийских партий.
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Эт показывает как далеки эти полуумки от народа Будет им земля Но думаю что многим на кладбище Главное им начать процес Будьте уверены процэссы начнутся Причем необратимые Щасливци они увидят америку 1850 годов С одним отличмем Тогда автоматов гранатометов и гранат небыло
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.....сегодня ПРОДАШ сабачку , а завтра РОДИНУ !!!!!
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Конечно будут....еще могут вздернуть
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Эт ребьята не реформа Это потрясение сравнимое с гражданской войной 1920 г Но будет пострашнее Тогда был конфликт между имущими и малоимущими а сейчас сюда примешивается третья сторона со своей нацгвардией и ментами Хватит ли у них ментов на всю Украину ? Захотят ли менты подыхать за чужые земельные розборки Они прыдуры приводят пример с приватизироваными квартирами Так это в городах и городишках И то сколько бомжей наплодили Менты на двойку но справились Скажу так Дурак тот кто не сперодолит отсюда за бугор и не пересидит там годков этак с восемь
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Оллигархи и их шестерки не дают людям распоряжаться своей землей.
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Люба влада називає народні виступи, демонстрації, мітинги пікети … провокацією.
Ось вони такі чесні, справедливі, креативні і т.д., а тут злі сили з тартару роблять провокації.
Хіба ревуть воли, як ясла повні?
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Ага эт просто маланский смехотунчик хочет ейным колхозничкам прислужится Видя как они бедолаги страдают Ну проникся добрый иудей их заботами Дай думает я разрешу бабе Гале и пахарю Мыколе избавится от мучений с этой землицей Пущай получат право продать ее сынам Израилевым за пару соток баксов и пущай с бандюками прокатается на джипе в район до натариуса а я им скажу шоб они их больно не били Пущай ласково гэпают по печени Ибо я как уважающий себя комик Люблю крестьян
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