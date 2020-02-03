 Будуть мітинги, провокації і побиття депутатів, - Корнієнко про майбутнє ухвалення земельної реформи

Про це він сказав під час брифінгу після погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що буде все: мітинги, знову якісь провокації, будуть бити депутатів швидше за все. І все, що популісти собі запланували, щоб цьому процесу (ухвалення земельної реформи. - Ред.) перешкодити, вони будуть намагатися зробити. Тому ми припускаємо, що і затягування перервами, і, можливо, блокуванням трибуни ... звичайно, це все буде затягувати процес. Ви розрахунки знаєте, це не один день, можливо, не один пленарний тиждень. Але ця реформа важлива, її потрібно вже втілювати", - сказав Корнієнко.

Він переконаний, що земельну реформу приймуть під час третьої парламентської сесії, проте не називає пленарний тиждень, на якому це може статися.

Корнієнко зазначив, що нинішній варіант земельної реформи "узгоджений максимально" з усіма сторонами.

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Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

Право купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення буде надано громадянам України, територіальним громадам, державі, юридичним особам України.

16 грудня під ВР мітингували проти ринку землі. Там відбулися бійки з правоохоронцями під час спроби активістів встановити намети. У сутичках під Радою постраждали двоє журналістів. Тим часом "Батьківщина" заблокувала президію і трибуну ВР. У підсумку Рада достроково закрила ранкове засідання і пішла на засідання аграрного комітету.

Мітингувальники під парламентом встановили намети, що призвело до нових сутичок - є постраждалі і затримані. У поліції пізніше повідомили, що затримано найактивніших учасників акції, намети демонтовано і конфісковано.

28 грудня парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні розглянув усі правки до другого читання № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".