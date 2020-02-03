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 Політика України
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Все про:ВР (5703) референдум (317) Стефанчук Руслан (114)

 Найближчим часом ми внесемо в Раду законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Стефанчук

Верховна Рада планує найближчим часом розглянути законопроєкт про всеукраїнський референдум, який є першою ініціативою в межах розробки пакету проєктів законів про народовладдя.

Про це завив перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук 3 лютого, під час засідання Погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми провели чергову робочу групу з питань народовладдя, і результатом став найперший проєкт закону про всеукраїнський референдум, який широко обговорюється насамперед громадянським суспільством. До розробки проєкту залучені всі провідні громадські організації, які в цьому секторі працюють, - і ОПОРА, і РПР , і інші. Я думаю, що найближчим часом ми внесемо його в парламентський зал", - зазначив Стефанчук.

Читайте також: У Раді визначать перелік законів, які будуть перекладені англійською для інвесторів, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173408
 
 
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результатом стал самый первый проект закона о всеукраинском референдуме, который широко обсуждается в первую очередь гражданским обществом.Источник: https://censor.net.ua/n3173408

Что обсуждается? Где обсуждается? Как можно обсуждать то чего нет и то чего пока еще никто не видел?
Эта жирная свинья как обычно бредит...
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Это лицо украинской власти.
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Це зелений свинарчук) у кожного президента є такий)
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после того как 700 предприятий просрёте и землю в придачу ???
слуги,вы там офуели !!! Найближчим часом ми внесемо в Раду законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3480
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..об чем референдум то проводить собрались..браты-демократы В ближайшее время мы внесем в Раду законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 15...неуж о земле?
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Нет. Сначала продадут землю, а уж потом... и референдумы не нужны уже будут...
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Почнуть розпродаж - поїдуть на Ростов.
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как в том анекдоте хорошие в хороших гробах плохие в плохих
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Так всьо - сказали вибори - поддєржка всєх рєшеній власті - рехверендум нє нужон
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Стефанчуку нужно худеть. Но общегосударственные референдумы - вещь правильная. Это признак цивилизованности. В ближайшее время мы внесем в Раду законопроект о всеукраинском референдуме, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6799
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После выборов 2019 ты предлагаешь 73% быдла решать какие то вопросы? Наоборот, нужно перед выборами проводить тесты на вменяемость.
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если ты считаешь 73% населения быдлом, твоя цель - диктатура.
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Ты ничего не перепутал ?
Диктатура - форма осуществления государственной власти, при которой вся полнота государственной власти принадлежит одной политической партии, за которой стоит либо один человек, либо правящая группа лиц (партия, союз, класс и т. д.).

Найближчим часом ми внесемо в Раду законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 119
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в данном случае это выглядет примерно так Вас казнили а на следующий день оправдали Найближчим часом ми внесемо в Раду законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6108
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Об оправдании речь даже не идёт. Всего лишь о праве на апелляцию.
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в Швейцарии каждый год референдум. И люди понимают, что с ними считаются, их мнение уважают. И страна стабильная и спокойная.
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плохая логика. из единичного не следует общее... Канада дикая?
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там диктатура меньшитнства над большинством? если бы было так, Канада была бы частью Франции.
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я оспариваю тезис, что частое проведение референдумов - признак цивилизованности. а ты что делаешь?
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а я пытаюсь втолковать, что это признак цивилизованности и залог спокойствия в стране. А зажиточности без спокойствия не бывает.
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То Швейцария, там население вменяемое и банкиров банков много.
Я, собственно, к тому, а сколько стоит 1 референдум?
Ну, чтобы знать, сколько он вам будет стоит и что на эти деньги (которые Вы предлагаете тратить каждый год), можно было бы позволить.
А то вон Дубилет, как дитя, радуется поступлению в бюджет аж 800 тысяч баксов в месяц.
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От бы его продать вместо земли, то можно оплатить и газ, и свет, и воду, и .....
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І що ж за питання будуть винесені на референдум?
За 2 дні до референдуму нас повідомлять? Чи як завди тишком-нишком в турборежимі все провести хочуть?
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Странно , раньше были свино-порохоботы . А что сейчас ?
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результатом стал самый первый проект закона о всеукраинском референдуме, который широко обсуждается в первую очередь гражданским обществом.Источник: https://censor.net.ua/n3173408

Что обсуждается? Где обсуждается? Как можно обсуждать то чего нет и то чего пока еще никто не видел?
Эта жирная свинья как обычно бредит...
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Нічого ві не "брєдіт" , проект обговорили з партновим , єрмаком та лукаш . І випишуть його так що голосування завжди буде "за" за проекти бєні та сннн .
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Давно пора.
І так же само пора провести референдум з ключових питань.
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Сначала надо ввести обязательный госслужащих на арифметику!
Толку от законов, если никто не собирается их выполнять. Ваша задача не законов наплодить, как байстрюков, а вернуть правосудие в страну. Тогда и стаых законов хватит.
Или нахрен до гiлляки!
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при правовом нигилизме и адвокатском беспределе законотворчество - пустое занятие...
железная леди верно заметила, что без Бога порядка у нас не будет
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Эта тушка....на много газа потянет если продать....собак десять-двадцать.... Найближчим часом ми внесемо в Раду законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5974
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Протестую, у него может не быть ветеринарного паспорта, не говоря уже о родословной, подтверждающей элитарность. Найближчим часом ми внесемо в Раду законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9398
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Мы сначала продадим землю продадим стратегические предприятия ведем закон о цензуре СМИ а потом проведем референдум
Цинично до беспередела да нафиг тот будет референдум когда страна будет распродана
Зеленая плесень медленно и неуклонно душит и погружает страну в экономический политический и военный ад
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Шоу должно продолжаться, других достижений ведь нет. А на референдуме главное правильно поставить вопрос , ... вы за все хорошее, и против всего плохого?..., и нарид будет доволен...
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Ось на всеукраїнському референдумі і вирішимо що робити з землею.
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На него тебе дадут вопрос о количестве депутатов ВР, как назвать администрацию, и всякое такое фуфло. Земельку уже распределили, и лакомые кусочки на приватизацию тоже.
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Народ сам скаже які питання його цікавлять. Через підсрачник.
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возьмите пример со Швейцарии - как они проводят именованные "референдумы"....- но вам же такое не выгодно - проще манипулировать, красть и брехать ..., и при этом прикрываться мнимым "гародовластием"....
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Цензор, просьба, не публикуйте пожалуйста эту рожу неандертальца, мои дети пугаются!
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пєрвий рєфєрєндум - за восстановлєнійє савєцкава саюза!!! 73% гарантовано ЗА!
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Референдум это правильно! Если будет обязательным к исполнению, и за не исполнение - расстрел.
А местные референдумы? Как громада будет управлять?

Или должен управлять князёк.
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красивый мужчина предложил красивый референдум
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Ой что начнётся! Не зря же раньше этот вопрос рассматривался как опасный
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Узаконити особливий статус? Тільки і для цього, а ще земелька. Але все що ви напишитея, все для вас буде окей. Рахувати то будете ви?
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Так ви ж обіцяли земельну реформу на референдум виносити! Ну і де референдум по землі? Чи побачили цифри, де60-70% проти продажу паїв, і вирішили задню включити??? Бо якщо 60-70% проти, то ніяка фальсифікація не поможе!
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ну ты даешь обижаешь красивых животных и сравниваешь с чудовищем
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Ээээ, как бы помягче выразиться....
Комментатор, вероятно, подразумевал, эммммм... "задний ракурс" бабуина, бабуиновую красную опу, то есть это, как бы, намек, какая часть тела, ммм, вещает...
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отмаз не прокатит у бабуина то место все равно лучше смотрится чем эта харя Найближчим часом ми внесемо в Раду законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6585
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Мне одному это...вот это...короче животное...
Напоминает КОЛЫВАНА с мультика про богатырей?!))))
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Блокирующий пакет в 25 % голосов имени самого Стефанчука в законе есть?
Тогда четверть "ваты" в стране никогда не позволит Украине вступить ни в НАТО, ни в другие структуры, ненавистные пуйлу.
А слуги ему помогут своим извращеным законом о референдумах.
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Скорее давайте...а то депутаты явно отстают от графика на который каждый украинец расчитывает, ну кроме порохошавок!
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Вообще я давно предлагал еще партии Саакашвили чтоб на референдум одновременно выносилось 5 вопросов, это повысит явку и снизит расходы, а предварительно обсуждение и рейтинговое голосование в интернете...и бонусные 30% голосов от народа, при голосовании в раде.... другие варианты закона считаю грубо говоря ограничивают волю народа!
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Первый вопрос на референдум - чем бить? Второй- как долго бить? Вопрос- кого бить?. по моему не нужен.
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