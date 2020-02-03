 Найближчим часом ми внесемо в Раду законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Стефанчук

Про це завив перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук 3 лютого, під час засідання Погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми провели чергову робочу групу з питань народовладдя, і результатом став найперший проєкт закону про всеукраїнський референдум, який широко обговорюється насамперед громадянським суспільством. До розробки проєкту залучені всі провідні громадські організації, які в цьому секторі працюють, - і ОПОРА, і РПР , і інші. Я думаю, що найближчим часом ми внесемо його в парламентський зал", - зазначив Стефанчук.

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