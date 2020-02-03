 Найближчим часом ми внесемо в Раду законопроєкт про всеукраїнський референдум, - Стефанчук

Про це завив перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук 3 лютого, під час засідання Погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми провели чергову робочу групу з питань народовладдя, і результатом став найперший проєкт закону про всеукраїнський референдум, який широко обговорюється насамперед громадянським суспільством. До розробки проєкту залучені всі провідні громадські організації, які в цьому секторі працюють, - і ОПОРА, і РПР , і інші. Я думаю, що найближчим часом ми внесемо його в парламентський зал", - зазначив Стефанчук.
слуги,вы там офуели !!!
https://www.youtube.com/watch?v=Oqq7Ym0yy3U
Диктатура - форма осуществления государственной власти, при которой вся полнота государственной власти принадлежит одной политической партии, за которой стоит либо один человек, либо правящая группа лиц (партия, союз, класс и т. д.).
банкировбанков много.
Я, собственно, к тому, а сколько стоит 1 референдум?
Ну, чтобы знать, сколько он вам будет стоит и что на эти деньги (которые Вы предлагаете тратить каждый год), можно было бы позволить.
А то вон Дубилет, как дитя, радуется поступлению в бюджет аж 800 тысяч баксов в месяц.
За 2 дні до референдуму нас повідомлять? Чи як завди тишком-нишком в турборежимі все провести хочуть?
Что обсуждается? Где обсуждается? Как можно обсуждать то чего нет и то чего пока еще никто не видел?
Эта жирная свинья как обычно бредит...
І так же само пора провести референдум з ключових питань.
Толку от законов, если никто не собирается их выполнять. Ваша задача не законов наплодить, как байстрюков, а вернуть правосудие в страну. Тогда и стаых законов хватит.
Или нахрен до гiлляки!
железная леди верно заметила, что без Бога порядка у нас не будет
Цинично до беспередела да нафиг тот будет референдум когда страна будет распродана
Зеленая плесень медленно и неуклонно душит и погружает страну в экономический политический и военный ад
А местные референдумы? Как громада будет управлять?
Или должен управлять князёк.
Комментатор, вероятно, подразумевал, эммммм... "задний ракурс" бабуина, бабуиновую красную опу, то есть это, как бы, намек, какая часть тела, ммм, вещает...
Напоминает КОЛЫВАНА с мультика про богатырей?!))))
Тогда четверть "ваты" в стране никогда не позволит Украине вступить ни в НАТО, ни в другие структуры, ненавистные пуйлу.
А слуги ему помогут своим извращеным законом о референдумах.