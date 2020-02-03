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 Політика України
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Все про:децентралізація (294) Корнієнко (106)

 Новий текст законопроєкту про децентралізацію плануємо підготувати до кінця лютого, - Корнієнко

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що новий текст законопроєкту про децентралізацію Верховна Рада планує підготувати до кінця лютого.

Про це він сказав під час брифінгу після засідання погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Два-три тижні зараз будуть консультації та обговорення. Тобто орієнтовно ми плануємо на кінець лютого вийти з готовим текстом. Але оскільки в обговоренні візьме участь кілька тисяч осіб, то це треба обговорити. Звичайно, у них позиція схожа, тому що це мери, керівники місцевого самоврядування, у них не буде багато дискусій між собою", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що зараз перед новим віцепрем'єром з питань розвитку територій Денисом Шмигалем стоїть завдання оперативно провести по регіонах і обласних центрах обговорення цієї реформи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, що Рада на цій сесії поставить крапку в земельній реформі, - Корнієнко

За словами Корнієнка, текст законопроєкту готуватимуть після обговорення.

Нагадаємо, 13 грудня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади.

Однак 16 січня за результатами зустрічі з головою і заступниками голови фракції партії "Слуга народу" Зеленський вирішив відкликати поданий ним раніше проєкт закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і направити його на доопрацювання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173405
 
 
 Топ коментарі
 
Ніяких децентралізацій від ціє влади - вона у зговорі з кацапстаном, який хоче з України зробити лугандон.
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Извините, ваше время вышло цирковые псы! УХОДИТЕ!!!
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как они спешат понимают что могут и не успеть сделать последний хапок на продаже страны
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Ніяких децентралізацій від ціє влади - вона у зговорі з кацапстаном, який хоче з України зробити лугандон.
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А куда засРашке девать 50 тысяч насильников и убийц??? Не к себе же! У них сейчас военные билеты на руках, паспорта изъяты, выезд за границу (в рашку) -запрещен. 02.02.2020 "У Владимира Зеленского рассчитывают провести выборы на Донбассе одновременно с голосованием в других регионах Украины."
ЗЕлные ишаки намутят, и смоются на Израиль, а украинцы будут жить с комендантским часом.
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Извините, ваше время вышло цирковые псы! УХОДИТЕ!!!
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как они спешат понимают что могут и не успеть сделать последний хапок на продаже страны
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И основной бюджет будет местный?
А в Государственный будут отчисления.

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У зелёных агония , денег в общаке нет . Они придумывают новые законопроекты , а денег нет . Нельзя сегодня начать жить честно , если вчера жил по понятиям .
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зедрисня Україну децентралізувала, децентралізувала, поки не видецентралізувала!
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Новый текст законопроекта о децентрализации =захват власти на местах
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Законопроєкт Зеленського про децетралізацію передбачає жорстку концентрацію влади в руках президента
Як заявив в ефірі "Прямого" заявив політичний експерт Тарас Чорновіл, законопроєкт про зміни до Конституції Україні стосовно децентралізації влади дозволить президенту Володимиру Зеленському сконцентрувати владу в своїх руках завдяки можливості відправляти у відставку народно обраних мерів і депутатів.

"Найцікавішим законопроєктом на найближчій сесії Верховної Ради буде проєкт закону про зміни до Конституції щодо децентралізації влади. Однак, паралельно з децентралізацією вводиться надзвичайно жорстка концентрація влади в одних руках. По суті, усі головні функції зводяться до президента. Це те, чого не робив Порошенко у своєму законопроєкти, чого не відважився робити Янукович. Мова йде про надання президенту можливості зупиняти повноваження й відправляти у відставку всенародно обраних мерів і депутатів місцевих рад у містах, селах і селищах. І в команді Зеленського дуже зацікавлені у тому, щоб цей законопроєкт ухвалили", - сказав експерт.
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Отримають підсрачника від народу і знов перероблятимуть.
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Досить вже силоміць створювати об'єднанні общини!
Справжня децентралізація розпочнеться тоді коли всі підприємства зобов'язані будуть реєструватись за місцем провадження діяльності і там же сплачувати всі податуи.
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