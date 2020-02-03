 Новий текст законопроєкту про децентралізацію плануємо підготувати до кінця лютого, - Корнієнко

Про це він сказав під час брифінгу після засідання погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Два-три тижні зараз будуть консультації та обговорення. Тобто орієнтовно ми плануємо на кінець лютого вийти з готовим текстом. Але оскільки в обговоренні візьме участь кілька тисяч осіб, то це треба обговорити. Звичайно, у них позиція схожа, тому що це мери, керівники місцевого самоврядування, у них не буде багато дискусій між собою", - сказав Корнієнко.
Він зазначив, що зараз перед новим віцепрем'єром з питань розвитку територій Денисом Шмигалем стоїть завдання оперативно провести по регіонах і обласних центрах обговорення цієї реформи.
За словами Корнієнка, текст законопроєкту готуватимуть після обговорення.
Нагадаємо, 13 грудня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт №2598 про внесення змін до Конституції України про децентралізацію влади.
Однак 16 січня за результатами зустрічі з головою і заступниками голови фракції партії "Слуга народу" Зеленський вирішив відкликати поданий ним раніше проєкт закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і направити його на доопрацювання.
ЗЕлные ишаки намутят, и смоются на Израиль, а украинцы будут жить с комендантским часом.
А в Государственный будут отчисления.
Як заявив в ефірі "Прямого" заявив політичний експерт Тарас Чорновіл, законопроєкт про зміни до Конституції Україні стосовно децентралізації влади дозволить президенту Володимиру Зеленському сконцентрувати владу в своїх руках завдяки можливості відправляти у відставку народно обраних мерів і депутатів.
"Найцікавішим законопроєктом на найближчій сесії Верховної Ради буде проєкт закону про зміни до Конституції щодо децентралізації влади. Однак, паралельно з децентралізацією вводиться надзвичайно жорстка концентрація влади в одних руках. По суті, усі головні функції зводяться до президента. Це те, чого не робив Порошенко у своєму законопроєкти, чого не відважився робити Янукович. Мова йде про надання президенту можливості зупиняти повноваження й відправляти у відставку всенародно обраних мерів і депутатів місцевих рад у містах, селах і селищах. І в команді Зеленського дуже зацікавлені у тому, щоб цей законопроєкт ухвалили", - сказав експерт.
Справжня децентралізація розпочнеться тоді коли всі підприємства зобов'язані будуть реєструватись за місцем провадження діяльності і там же сплачувати всі податуи.