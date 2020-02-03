 Рейтинг довіри до Зеленського вперше впав нижче 50%, - опитування (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані опитування, проведеного "Центром соціального моніторингу" і Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня 2020 року.
Зокрема, 20,5% опитаних сказали, що зовсім не довіряють главі держави, 18,8% - швидше не довіряють, 28,7% - швидше довіряють, 20,7% - повністю не довіряють, а 11,3% опитаних обрали пункт "складно відповісти".
Водночас президент України залишається політиком з позитивним балансом довіри (+10,1%).
Зазначається також, що рейтинг довіри до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, згідно з результатами опитування, впав після оприлюднення аудіозаписів з обговоренням компетентності президента України Володимира Зеленського щодо фінансових питань.
Згідно з результатами опитування, варіант відповіді "зовсім не довіряю" або "швидше не довіряю" обрали 65,5% респондентів. Довіру прем'єр-міністру висловили 23,5%. Баланс довіри становить -42%.
При цьому 38,5% опитаних заявили, що почали гірше ставитися до Гончарука після оприлюднення аудіозаписів. Ніяк не змінилося ставлення до прем'єр-міністра у 46,9% опитаних, а 1,8% респондентів повідомили, що аудіозаписи покращили їхнє ставлення до Гончарука.
Респондентам також було поставлено запитання "Якщо найближчої неділі відбудуться вибори до Верховної Ради України, за яку партію Ви проголосуєте, якщо у списку будуть такі партії?". У підсумку симпатії українців розподілилися таким чином (серед тих, хто визначився і взяв би учать у виборах):
"Слуга народу" - 39,1%,
"Опозиційна платформа - за життя" - 14,5%,
"ВО "Батьківщина" - 10,8%,
"Європейська Солідарність" - 10,6%,
"ВО "Свобода" - 4,6%,
"Голос" - 4,4%,
"Сила і честь" - 3,9%,
"Опозиційний блок" - 2,5,
"Партія Шарія" - 2,5,
"Радикальна партія Олега Ляшка" - 2,1,
"Об'єднання "Самопоміч" - 1,8%,
"Аграрна партія України" - 0,8%,
"Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі" - 0,7%.
10,9% опитаних сказали, що не взяли б участі в голосуванні.
Також переважна більшість українців (88,7%) вважають несправедливими високі зарплати і премії міністрів та топчиновників держпідприємств.
Так, за даними соціологів, 47,9% опитаних заявили, що детально поінформовані про цю ситуацію. 45,6% відповіли, що трохи чули про це. Лише 6,5% респондентів заявили, що не знають про що йдеться.
Серед опитаних 88,7% відповіли, що вважають високі зарплати чиновників несправедливими і лише 5% з ними не погодилися, ще 6,3% не змогли відповісти.
Крім того, через високі зарплат 61,7% українців заявили, що почали гірше ставитися до прем'єра Олексія Гончарука, 67,4% сказали, що почали гірше ставитися до тих міністрів і керівників, які отримують такі виплати.
У межах дослідження було опитано 2003 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Криму і Донбасу за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95.
Сегодня, 3 февраля, на брифинге в ВР представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк от "Слуги народа" пояснила, что Кабмин выступает против принятия законопроекта № 2083-д, который предполагает выдачу пенсий жителям неподконтрольных территорий. По ее словам, такие инициативы нанесут значительный удар по бюджету, который в 2020 году таких трат не предполагает. Об этом сообщает "РБК-Украины".
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А реально, "рейтинг" коронованого Віслюка полетить тоді, коли Гончарук повністю завалить економіку.
За Зеленського голосували ті ж самі, що й за кондитера 2014 року.
Куди ж їм ще більше прозрівати?
===Эксперт РФ о газовом контракте с Украиной: "Сначала думали, просто капитуляция, оказалось, что безоговорочная" Главная / Экономика 31 января 2020, 17:13 В России недооценили транзитный договор на поставки газа в Европу через Украину, который "Газпром" подписал с "Нафтогазом" перед Новым годом. Все оказалось намного хуже для РФ, чем считалось ранее. С таким заявлением выступил Эль Мюрид. Открылись новые детали транзитного газового контракта "Газпрома" и "Нафтогаза". Ситуация еще более невыгодна для РФ, чем считалось ранее. С таким заявлением выступил в Facebook российский блогер Эль Мюрид. "Начинают проясняться крайне удивительные подробности транзитного контракта "Газпрома" с Украиной. Он и в момент заключения был весьма похож на капитуляцию, а чем дальше, тем больше - на безоговорочную", - написал эксперт. Он напомнил, что, согласно контракту, объемы минимальной прокачки для РФ составляют 65 млрд кубометров в первый год, и по 40 млрд кубометров в остальные четыре года. При этом в отношении Москвы действует принцип "качай или плати", согласно которому "Газпром" будет платить за полный объем прокачки, даже если прокачает меньше. Если же "Газпром" превысит указанные объемы, то тариф на прокачку для него может быть увеличен до 45%. "И теперь начинается самое интересное. "Северный поток - 2" в строй не будет введен в этом году точно. В следующем году - тоже есть сомнения. Большие и обоснованные. Срок действия транзитного договора на прокачку газа по системе "Ямал" через Белоруссию и Польшу истекает в мае этого года. "Турецкий поток" на транзит в Европу пока не работает, поставки идут только в Болгарию", - отметил Мюрид. Он добавил, что у РФ не остается другого варианта, как увеличить прокачку через Украину и платить за это по повышенному тарифу. Не исключено, что РФ придется делать так все 5 лет контракта, так как будущее "Северного потока - 2" весьма туманно. Газопровод могут вообще не достроить, считает российский блогер. "Кабальные условия потому и похожи на безоговорочную капитуляцию, что это она и есть. "Газпром" полностью проиграл войну за строительство обходных маршрутов вокруг Украины, а потому как проигравший был вынужден подписывать мир на условиях победителя", - отметит Мюрид. Он уточнил, что РФ понесла два тяжелейших поражения на газовой войне. Капитулировал Путин уже по двум газопроводам - с "Турецким потоком" и "Северным потоком - 2". Это не предел, уверен эксперт. Он уточнил, что уже в ближайшие годы США нарастят поставки в Европу до приблизительно 120 млрд кубометров в год. Россия фактически будет вытеснена с европейского рынка.===
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