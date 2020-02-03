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 Політика України
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Все про:Зеленський (4338) опитування (468) рейтинг (301)

 Рейтинг довіри до Зеленського вперше впав нижче 50%, - опитування (оновлено)

Рейтинг довіри українців до президента України Володимира Зеленського наприкінці січня 2020 року становив 49,4%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це свідчать дані опитування, проведеного "Центром соціального моніторингу" і Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня 2020 року.

Зокрема, 20,5% опитаних сказали, що зовсім не довіряють главі держави, 18,8% - швидше не довіряють, 28,7% - швидше довіряють, 20,7% - повністю не довіряють, а 11,3% опитаних обрали пункт "складно відповісти".

Водночас президент України залишається політиком з позитивним балансом довіри (+10,1%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" - 45,4%, ОПЗЖ - 13,8%, ЄС - 12,3%, "Батьківщина" - 8%, "Голос" - 2,5%, - Центр Разумкова

Зазначається також, що рейтинг довіри до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, згідно з результатами опитування, впав після оприлюднення аудіозаписів з обговоренням компетентності президента України Володимира Зеленського щодо фінансових питань.

Згідно з результатами опитування, варіант відповіді "зовсім не довіряю" або "швидше не довіряю" обрали 65,5% респондентів. Довіру прем'єр-міністру висловили 23,5%. Баланс довіри становить -42%.

При цьому 38,5% опитаних заявили, що почали гірше ставитися до Гончарука після оприлюднення аудіозаписів. Ніяк не змінилося ставлення до прем'єр-міністра у 46,9% опитаних, а 1,8% респондентів повідомили, що аудіозаписи покращили їхнє ставлення до Гончарука.

Респондентам також було поставлено запитання "Якщо найближчої неділі відбудуться вибори до Верховної Ради України, за яку партію Ви проголосуєте, якщо у списку будуть такі партії?". У підсумку симпатії українців розподілилися таким чином (серед тих, хто визначився і взяв би учать у виборах):

"Слуга народу" - 39,1%,

"Опозиційна платформа - за життя" - 14,5%,

"ВО "Батьківщина" - 10,8%,

"Європейська Солідарність" - 10,6%,

Також читайте: Після зустрічі в Парижі виріс рейтинг задоволення від рішень Зеленського, - опитування. ІНФОГРАФІКА

"ВО "Свобода" - 4,6%,

"Голос" - 4,4%,

"Сила і честь" - 3,9%,

"Опозиційний блок" - 2,5,

"Партія Шарія" - 2,5,

"Радикальна партія Олега Ляшка" - 2,1,

"Об'єднання "Самопоміч" - 1,8%,

"Аграрна партія України" - 0,8%,

"Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі" - 0,7%.

10,9% опитаних сказали, що не взяли б участі в голосуванні.

Також переважна більшість українців (88,7%) вважають несправедливими високі зарплати і премії міністрів та топчиновників держпідприємств.

Так, за даними соціологів, 47,9% опитаних заявили, що детально поінформовані про цю ситуацію. 45,6% відповіли, що трохи чули про це. Лише 6,5% респондентів заявили, що не знають про що йдеться.

Серед опитаних 88,7% відповіли, що вважають високі зарплати чиновників несправедливими і лише 5% з ними не погодилися, ще 6,3% не змогли відповісти.

Читайте: 12% українців вважають, що візит Зеленського в Оман був робочим, 31% - сімейним відпочинком, - опитування Центру Разумкова

Крім того, через високі зарплат 61,7% українців заявили, що почали гірше ставитися до прем'єра Олексія Гончарука, 67,4% сказали, що почали гірше ставитися до тих міністрів і керівників, які отримують такі виплати.

Рейтинг довіри до Зеленського вперше впав нижче 50%, - опитування 01

У межах дослідження було опитано 2003 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій Криму і Донбасу за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173404
 
   
 Топ коментарі
 
значит реальный ниже плинтуса
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Рано радуетесь. После клоуна наш мудрый украинский нарид выберет Шария или Медведчука. Или вот Портнова, например. Зря ли, думаете, суд доказал, что он последние пять лет в Украине жил?
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Ну и чего свидетели политического трупа так радуются? Второго пришествия томосоносца все равно не случится Рейтинг довіри до Зеленського вперше впав нижче 50%, - опитування - Цензор.НЕТ 5309
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Шо уже?! Клоуни обирають клоунів, а потім дивуються чому живуть в цирку з сумними мордами. Це стосується нетільки цього, що зараз, а всіх кого "обирали" за 29 років.
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думай-те!

Сегодня, 3 февраля, на брифинге в ВР представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк от "Слуги народа" пояснила, что Кабмин выступает против принятия законопроекта № 2083-д, который предполагает выдачу пенсий жителям неподконтрольных территорий. По ее словам, такие инициативы нанесут значительный удар по бюджету, который в 2020 году таких трат не предполагает. Об этом сообщает "РБК-Украины".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/200442_1580731025
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Т.е. , это 49,4% , которых все устраивает 😂
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Брехня. По моему опросу уже с крышей свинарчуков сравнялся.
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тому що -піздоболы!!! Мабуть нашей країні не призначено бути державою...
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тоесть до 50% дебилов ещё не дошло? Вован, жги дальше! Пипл хавает!
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Реальний рейтинг 95 Коронавіруса 20,7%, це самі ті, які заявили, що повністю довіряють. 28,7% уже як мінімум сумніваються і скоро відпадуть.
А реально, "рейтинг" коронованого Віслюка полетить тоді, коли Гончарук повністю завалить економіку.
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Ну, ти, ось, 5 років прозрівав, і так і не прозрів.
За Зеленського голосували ті ж самі, що й за кондитера 2014 року.
Куди ж їм ще більше прозрівати?
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Конкретно вы вообще никогда не прозреете.
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зеленая гнусь уверенно сучит ножками по следам своего потужного предшественника..
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Реально, постепенно приходит разочарование в Зеленском. Даже Свинарчуков не посадил !!
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Как ни усераются тут свиноботы, но рейтинг Пети им удалось поднять с 8% до целых 10% ! )
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Как Зеленский заставил капитулировать Газпром
===​Эксперт РФ о газовом контракте с Украиной: "Сначала думали, просто капитуляция, оказалось, что безоговорочная" Главная / Экономика 31 января 2020, 17:13 В России недооценили транзитный договор на поставки газа в Европу через Украину, который "Газпром" подписал с "Нафтогазом" перед Новым годом. Все оказалось намного хуже для РФ, чем считалось ранее. С таким заявлением выступил Эль Мюрид. Открылись новые детали транзитного газового контракта "Газпрома" и "Нафтогаза". Ситуация еще более невыгодна для РФ, чем считалось ранее. С таким заявлением выступил в Facebook российский блогер Эль Мюрид. "Начинают проясняться крайне удивительные подробности транзитного контракта "Газпрома" с Украиной. Он и в момент заключения был весьма похож на капитуляцию, а чем дальше, тем больше - на безоговорочную", - написал эксперт. Он напомнил, что, согласно контракту, объемы минимальной прокачки для РФ составляют 65 млрд кубометров в первый год, и по 40 млрд кубометров в остальные четыре года. При этом в отношении Москвы действует принцип "качай или плати", согласно которому "Газпром" будет платить за полный объем прокачки, даже если прокачает меньше. Если же "Газпром" превысит указанные объемы, то тариф на прокачку для него может быть увеличен до 45%. "И теперь начинается самое интересное. "Северный поток - 2" в строй не будет введен в этом году точно. В следующем году - тоже есть сомнения. Большие и обоснованные. Срок действия транзитного договора на прокачку газа по системе "Ямал" через Белоруссию и Польшу истекает в мае этого года. "Турецкий поток" на транзит в Европу пока не работает, поставки идут только в Болгарию", - отметил Мюрид. Он добавил, что у РФ не остается другого варианта, как увеличить прокачку через Украину и платить за это по повышенному тарифу. Не исключено, что РФ придется делать так все 5 лет контракта, так как будущее "Северного потока - 2" весьма туманно. Газопровод могут вообще не достроить, считает российский блогер. "Кабальные условия потому и похожи на безоговорочную капитуляцию, что это она и есть. "Газпром" полностью проиграл войну за строительство обходных маршрутов вокруг Украины, а потому как проигравший был вынужден подписывать мир на условиях победителя", - отметит Мюрид. Он уточнил, что РФ понесла два тяжелейших поражения на газовой войне. Капитулировал Путин уже по двум газопроводам - с "Турецким потоком" и "Северным потоком - 2". Это не предел, уверен эксперт. Он уточнил, что уже в ближайшие годы США нарастят поставки в Европу до приблизительно 120 млрд кубометров в год. Россия фактически будет вытеснена с европейского рынка.===
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39% .Спасибо бабуля ,за твоё к нам доверие . Рейтинг довіри до Зеленського вперше впав нижче 50%, - опитування - Цензор.НЕТ 6736 .
Рейтинг довіри до Зеленського вперше впав нижче 50%, - опитування - Цензор.НЕТ 4429 .
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