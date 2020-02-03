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 Політика України
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Все про:ВР (5703) земля (502) земельна реформа (125) Корнієнко (106)

 Сподіваюся, що Рада на цій сесії поставить крапку в земельній реформі, - Корнієнко

Верховна Рада може завершити земельну реформу на своїй третій сесії, яка розпочнеться 4 лютого і триватиме до 17 липня.

Про це сказав перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко під час засідання Погоджувальної ради парламенту 3 лютого, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Щодо тих речей, які залишилися з минулої сесії, то це, звичайно, реформа у сфері земельного законодавства. І я сподіваюся, що ми на цій сесії поставимо вже крапку в цьому питанні, - ухвалимо цю реформу. Вона максимально обговорювалася, проговорена з людьми і найбільш така, де всі зауваження враховано", - заявив Корнієнко.

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Схожа ситуація, за його словами, і з реформою трудового законодавства, але "вона ще, можливо, потребує деяких обговорень, але вона важлива для бізнесу і подальшого розвитку цієї сфери".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173403
 
 
 Топ коментарі
 
А де обіцяний референдум?
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зробили би верхній ліміт 200га, питань би було на багато менше, але ні зебілам так не підходить, олігархи за то гроші не дадуть, їм треба легалізувати феоди розмірами в середній обласний центр, як мінімум.
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Чаушеску, в свою бытность, тоже решил заняться земельным вопросом. Его соотечественникам это тогда не понравилось...
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Зеля , землю нельзя продавать . Украину надо любить . Точка .
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"його" земля у пустелі Нагев ...він її не продає ...гої
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Так не гои, которых выбрали гои, и проголосуют...
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..как бы на них точку не поставили....пусть рискнут принять продажу земли.. Надеюсь, что Рада на этой сессии поставит точку в земельной реформе, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6691..
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..могут сдуру рискнуть, посмотрим чем закончится это для них.. Надеюсь, что Рада на этой сессии поставит точку в земельной реформе, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1989...
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которые по понятиям,походу.. Сподіваюся, що Рада на цій сесії поставить крапку в земельній реформі, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2547
ну не с пересичными же им тереть..
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зробили би верхній ліміт 200га, питань би було на багато менше, але ні зебілам так не підходить, олігархи за то гроші не дадуть, їм треба легалізувати феоди розмірами в середній обласний центр, як мінімум.
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Чаушеску, в свою бытность, тоже решил заняться земельным вопросом. Его соотечественникам это тогда не понравилось...
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Надіюсь, що на цій неділі, українці поставят жирну крапку на цій владі. Дуже надіюсь.
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Лучше бы была поставлена крапка на этом зеленом эксперименте над страной.
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Деребанщики даже при моратории на продажу земли-ее раздеребанили-по 120 тыс.га и на сыновей переписывают,а служки ибенины,надеясь и себе одтяпать, вносят им ещё и закон о продаже 10 тыс.га в одни руки,чтобы те могли спокойно ворованное продать?Полный дебилизм,а не надёжные реформы!Разве не доходит барыгам,что уже надра у той земли уворовали и продают-не компенсируя украинцу нифига,точь в точь,как на параше?Украине вначале-бы нужно провести децентрализацию с закреплением земли за громадами,упорядочить кадастр,затемь землю раздать(не все имеют паи),а затемь и продажу не более 8-м га. в одни руки разрешить,как в Канаде,чтобы МВФ не возмущался,что нет рынка земли,от слова вообще и кредиты на обработку той земли давал.А иначе всех этих олигархических гнид украинцы в 2х1 м закопают и правильно сделают-третьего не дано-они или слуги народа или чьи-то холуи,которым яму глубокую и вниз головой,чтобы не разбазаривали общее народное достояние.
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Всім у свій час поставлять крапку...І земельній реформі,і Корнієнкові,і зеленій команді на чолі з клоуном-реформатором...Божі млини мелють повільно,але до кінця...
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Так деловито, как будь-то от кого-то на "Цензоре", что-то зависит..
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Пора бы уже ставить точку в принципиальных вопросах. На это и надеялось большинство
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