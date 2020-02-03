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 Політика України
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Все про:Корнієнко (106) Євген Брагар (12)

 Моральний осуд, якого зазнав Брагар за пропозицію пенсіонерці продати собаку, є достатнім, щоб він зробив висновки, - Корнієнко

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що моральний осуд, якого зазнав член фракції "СН" Євген Брагар через пропозицію пенсіонерці продати собаку елітної породи, щоб оплатити борги за комунальні послуги, є достатнім покаранням.

Про це він сказав у коментарі журналістам після засідання погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Поведінково далі ми вирішуватимемо, які можуть бути санкції до цього депутата. Про причини цієї ситуації, ми викликали на п'ятницю міністра Оржель для пояснень щодо ситуації, що склалася з відокремленням тарифу за транспортування. Тому що вона дуже чутливою виявилася, і ви знаєте, що є петиція на сайті президента, яку доволі багато підтримало людей", - сказав Корнієнко.

На запитання про те, які санкції можуть бути застосовані до Брагара, він відповів: "Заборона ходити на ефіри - це недемократично, це право вибору самого депутата. Я знаю, що він переживає з приводу цієї ситуації і, можливо, з його боку і буде таке рішення щодо зменшення комунікації з пресою найближчим часом. Це він сам визначиться. Санкції які в нас бувають? У нас буває виключення з фракції - за це має проголосувати вся фракція. У нас буває просто догана всередині (фракції. - Ред.). Я думаю, що той моральний осуд, якого зазнав Євген, той набір мемів, героєм яких він став, це більш ніж достатньо з моральної точки зору, щоб людина зрозуміла і зробила висновки на майбутнє", - сказав нардеп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нехай приїде, я йому продам цього собаку", - пенсіонерка відповіла Брагару (оновлено). ФОТО

Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес повинен бути елітної породи.

Після хвилі обурення і жартів про продаж собак в соцмережах Грабар вибачився за необдумане висловлювання. "Я - нове обличчя в політиці і не навчився відповідати на чутливі питання", - пояснив він.

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос критично сприйняв пропозицію свого однопартійця. Таким же чином слова Брагара оцінив депутат від СН Ігор Гузь. Керівництво фракції "Слуги народу" вибачилося за слова Брагара і підкреслило, що "це не є і не може бути нашою позицією".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173399
 
 
 Топ коментарі
 
Моральное осуждение - да он слов таких даже не знает, а вот лопатой по %балу было бы в самый раз.
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Похоже что каждый дебил из СН ждет своего "звездного часа".
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срал Брагар на ваше осуждение
так как понятие морали у него отсутсвует
и по этому критерию как раз стал
Членом
партии Слуг олигархов
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Не проблема. Раз ця "команда недорозвинених" не хоче позбутись цього кретина, то це буде ще одним цвяхом в вашу труну.
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от як вони міцно тримаються за мандат ! розуміють що другий раз стільки дурнів за них не проголосує !
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Достатньо буде, коли цьому перегару доведеться свою почку продати, щоби їсти купити...
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Ідіот і негідник став розумним та порядним? Ви всі там кретини?
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А в цівілізованій країні вже була б парламентська криза та назрівали б перевибори,під час яких така партія гарантовано не попадала б в парламент. Але ж то в нормальній країні,з нормальними виборцями...
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В устах Корниенко осуждение получается аморальным.
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С нашей моральной точки зрения вы должны были его четвертовать, а не пожурить, поэтому вы такие же моральные уроды.
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хватит уже эту собаку вспоминать. Бабка хуже собаки она ее согласилась продать. Так такие хитросделанное население и страну продали, живет в своем доме палит газ навсю ,а платить не хочется. Привыкли к субсидиям. Лучше доплачивать пенсионерам за газ, чем субсидию по стране разводить, субсидия это коррупция.
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