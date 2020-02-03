 Січень-2020 у Києві став другим найтеплішим місяцем із 1881 року. Встановлено нові кліматичні норми

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура січня в Києві становила + 0,8 °С, що на 6,4 °С вище за кліматичну норму.

Нинішнього січня посів другу позицію після січня 2007 року серед найтепліших із 1881 року.

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"Найхолодніше було 7 січня, коли мінімальна температура опустилася під ранок до мінус 5,3 °С, а найтепліше - 11 числа, коли максимальна температура піднялася після полудня до +7,1 градусів. Але метеорологічна зима в столицю так і не прийшла, хоча дві третини календарної вже пройшло", - сказано в повідомленні.

Опадів у Києві за місяць випало 21 мм, що становило лише 44% кліматичної норми.

"Зважаючи на те, що цього року закінчується черговий кліматичний період, який розпочався у січні 1991 року, в обсерваторії обрахували нові кліматичні норми. Отже, нова кліматична норма у Києві температури повітря для січня становить -3,2°С, і є вищою за попереднє значення на 2,4°С.

Щодо опадів, то нова їх норма становить 37 мм, і менше від попереднього значення на 11 мм", - сказано в повідомленні пресслужби.