 Обговорюємо ідею об'єднання ЄСВ, податку на доходи фізосіб і військового збору в єдину меншу ставку, - Гетманцев про оподаткування зарплат

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.
"Ми обговорюємо зараз це питання з Міністерством фінансів. Є ідея об'єднання обов'язкових платежів - ЄСВ, податку на доходи фізосіб і військового збору. Ми хочемо їх об'єднати і зменшити загальну ставку", - розповів він.
При цьому Гетманцев зазначив, що "15%, це мінімальна ставка, яка мала бути при оподаткуванні доходів фізичних осіб" та додав, що "виступав за помірну прогресію".
Повний текст інтерв'ю з Данилом Гетманцевим читайте тут.
+20-30% к поборам...и работай дальше!)))
Ну если в итоге 33%...то по пути еще кто то 3% хоботит
Пускай тварюки корячятся...
Не прячте ваши деньюшки по банкам и углам...
Не обижайте дедушку Игоря!))))
ЕСВ платит работодатель,
а подоходный и военный удерживаются из зарплаты работника.
Где они все учились ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А как же страховая пенсия? Все деньги в госбюджет, а пенсия будет начисляться по полученным деньгам в пенсионный фонд.
Но не тут-то было - говорит Гетманцев...