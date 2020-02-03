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 Економіка, Суспільство
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Все про:заробітна плата (644) податки (849) Гетманцев (45)

 Обговорюємо ідею об'єднання ЄСВ, податку на доходи фізосіб і військового збору в єдину меншу ставку, - Гетманцев про оподаткування зарплат

Питання зниження податкового тиску на фонд заробітної плати з метою підштовхнути бізнес платити зарплати "по-білому", а не "в конвертах", обговорюється на рівні Мінфіну та податкового комітету ВР.

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

"Ми обговорюємо зараз це питання з Міністерством фінансів. Є ідея об'єднання обов'язкових платежів - ЄСВ, податку на доходи фізосіб і військового збору. Ми хочемо їх об'єднати і зменшити загальну ставку", - розповів він.

При цьому Гетманцев зазначив, що "15%, це мінімальна ставка, яка мала бути при оподаткуванні доходів фізичних осіб" та додав, що "виступав за помірну прогресію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Податковому кодексі досі діє атавізм совка - відповідальність без вини. Ми пропонуємо це змінити, - Гетманцев

Повний текст інтерв'ю з Данилом Гетманцевим читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173397
 
 
 Топ коментарі
 
"с целью подтолкнуть бизнес" значит будут грабить Обговорюємо ідею об'єднання ЄСВ, податку на доходи фізосіб і військового збору в єдину меншу ставку, - Гетманцев про оподаткування зарплат - Цензор.НЕТ 3640
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))))и пргресивную шкалу лупануть для 73% лохов!
Пускай тварюки корячятся...
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Это коррекция от Бакланова-Трубы...
+20-30% к поборам...и работай дальше!)))
Ну если в итоге 33%...то по пути еще кто то 3% хоботит
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))))и пргресивную шкалу лупануть для 73% лохов!
Пускай тварюки корячятся...
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А разве военный сбор юридически не добровольный ? Он учитывается для среднего заработка .
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Этот кодекс сильнее всех бьет по люмпену. А он в основном и голосовал за Зелю. Мне, кстати, с этим кодексом теперь будет гораздее-гораздее Обговорюємо ідею об'єднання ЄСВ, податку на доходи фізосіб і військового збору в єдину меншу ставку, - Гетманцев про оподаткування зарплат - Цензор.НЕТ 137 проще с некоторыми "бойцами" разговаривать Обговорюємо ідею об'єднання ЄСВ, податку на доходи фізосіб і військового збору в єдину меншу ставку, - Гетманцев про оподаткування зарплат - Цензор.НЕТ 137
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Тут пема была что в палении рождаемости виноваты геи! Я теперь согласен виноваты геи из СН!
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"с целью подтолкнуть бизнес" значит будут грабить Обговорюємо ідею об'єднання ЄСВ, податку на доходи фізосіб і військового збору в єдину меншу ставку, - Гетманцев про оподаткування зарплат - Цензор.НЕТ 3640
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хоть объединяй, хоть не объединяй, а обналичка стоит 15%.... так какая должна быть ставка налога?
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ну на счет пдв - не знаю..... думаю - врядли....
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ЗЕфунтики!
Не прячте ваши деньюшки по банкам и углам...
Не обижайте дедушку Игоря!))))
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Что хотели то и получили... Раньше я прикалывался а сейчас страшно, что через 1,5 года будет...
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А как можно объединить налоги двух субъектов ? )))

ЕСВ платит работодатель,

а подоходный и военный удерживаются из зарплаты работника.

Где они все учились ? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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по логике каждый должен платить ЕСВ за себя. Просто власти всегда ссут показывать такие огромные налоги в платежке, так повелось еще с совка.
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Ставку военного сбора оставить для тех кто служил и служит сейчас в армии а для не служивших надо наоборот поднять в два раза
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Хотят увеличить налоговую нагрузку на пенсионеров и инвалидов? Обговорюємо ідею об'єднання ЄСВ, податку на доходи фізосіб і військового збору в єдину меншу ставку, - Гетманцев про оподаткування зарплат - Цензор.НЕТ 6853 Они освобождены от уплаты ЕСВ.
А как же страховая пенсия? Все деньги в госбюджет, а пенсия будет начисляться по полученным деньгам в пенсионный фонд.
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И это 41 год доктор юридических наук, профессор, адвокат, почётный президент юридической компании Jurimex, эксперт TaxLink, президент Ассоциации налоговых советников, член Европейской ассоциации налоговых профессоров что власть с людьми делает...
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ну да, минималку подняли, а теперь типа налоги снизить хотят опять развод лохов Обговорюємо ідею об'єднання ЄСВ, податку на доходи фізосіб і військового збору в єдину меншу ставку, - Гетманцев про оподаткування зарплат - Цензор.НЕТ 7132
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ФОП работал, работал. Платил ЕН и ЕСВ (отдельно). Доработал до пенсии. ЕСВ перестаёт платить, только ЕН.
Но не тут-то было - говорит Гетманцев...
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Щось вони позатикалися про податок на надприбутки і виведений капітал... Бєня пригрозив, що з довольства зніме всіх СН за таке?
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Прогресивний податок призведе до того що люди з доходами вище середнього отримають додатковий стимул зрулити в Європу. Бо який сенс платити європейські податки за азійський сервіс? Причому зробити їм це буде простіше, ніж умовному сортувальнику картоплі в Ашані чи оператору Нової Пошти.
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Придурок принят бюджет на 2020 год Это надо было делать до принятия бюджета Обговорюємо ідею об'єднання ЄСВ, податку на доходи фізосіб і військового збору в єдину меншу ставку, - Гетманцев про оподаткування зарплат - Цензор.НЕТ 375
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Може нарешті відміните військовий збір з військових, який вже шостий рік витрачається не на військових??? Обговорюємо ідею об'єднання ЄСВ, податку на доходи фізосіб і військового збору в єдину меншу ставку, - Гетманцев про оподаткування зарплат - Цензор.НЕТ 7313
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