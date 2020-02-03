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 Одного українського воїна поранено на Донбасі, від початку доби ворог 5 разів порушував режим припинення вогню, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська 5 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі від початку доби. Унаслідок прицільних ворожих обстрілів один український воїн зазнав поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Із 7:45 з напрямку від села Соснівське окупанти вели щільні обстріли позицій наших воїнів у районі Павлополя. Тут ворог двічі застосовував автоматичні станкові гранатомети, також протягом 40 хвилин окупанти випустили 20 мін калібру 82 мм.

Із 9:00 ранку ворог продовжив обстріл захисників Павлополя, застосовуючи гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

З 9:20 під ворожим вогнем зі станкових протитанкових гранатометів опинилися наші оборонці Опитного. Після 11:00 також із СПГ окупанти вели обстріли наших позицій в районі Авдіївки.

Підрозділи Об’єднаних сил вели адекватні оборонні дії. Але, за наявною інформацією, внаслідок прицільних ворожих обстрілів один наш герой зазнав поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще один - бойової травми. За добу - 12 ворожих обстрілів, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173396
 
 
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