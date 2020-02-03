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 Для китайських студентів, які навчаються в Україні, продовжено канікули, - Гончарук

У Кабміні затвердили план запобігання занесенню та поширенню на території України нового коронавірусу з Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Розробляємо також плани на регіональному рівні для окремих областей. Лікарні повинні підготуватися до можливого випадку захворювання, визначити потребу в ліках та обладнанні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Уряд зобов'язує провести навчання в медичних установах з готовності прийняти потенційних хворих. Міністерство охорони здоров'я має проконтролювати весь процес і допомогти методологічно.

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"Для китайських студентів, що навчаються в Україні, продовжено канікули. Уряд також встановив режим підвищеної готовності для всіх систем захисту. Всі відповідні служби готові до оперативної мобілізації", - підсумував прем'єр.

Нагадаємо, станом на 3 лютого 2020 року у світі було зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173392
 
 
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