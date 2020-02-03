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Все про:виборчий закон (116) місцеві вибори (136) Слуга народу (621) Корнієнко (106)

 Виборчий кодекс потрібно виправити до проведення місцевих виборів, - Корнієнко

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляє про необхідність внести технічні зміни до Виборчого кодексу до проведення місцевих виборів, запланованих на осінь поточного року.

"Ми зараз провели аналіз Виборчого кодексу. Бачимо, що там дуже багато технічних нюансів. Їх треба терміново виправляти, бо в кінці третьої сесії Верховна Рада, згідно з Конституцією, повинна оголосити місцеві вибори", - сказав Корнієнко на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що, якщо місцеві вибори будуть оголошені в технічно не придатних умовах, то буде багато загроз, особливо "не топовим партіям".

"Цим обов'язково треба зайнятися на цій сесії, внести ці технічні зміни", - сказав Корнієнко.

Читайте: В Україні почав діяти Виборчий кодекс

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися в кінці жовтня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173391
 
 
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Я думаю, що СН під осінь буде не просто "не топовою", можливо "слуг" до того часу будуть ловити і бити, можливо навіть ногами.
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Не.... наше "насиление" скорей всего побежит покупать утб-тюнеры и подключатся к Viasat что б не пропустить "сватов" и порцию зеленого говна что с г+г им впаривают. И начнут собак продавать, так ведь "слуганародавец" посоветовал...
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Ви його ще будете безліч разів виправлю, ти, в залежності від вашого рейтингу, який пікврує вниз, як збитий літак.
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Це вкотре вони будуть лізти у виборче законодавство?
Ще при Парубію було прийнято Виборчий Кодекс (щоправда, заветовано). Ну ладно, в грудні прийнято новий варіант "з пропозиціями"... - https://rada.gov.ua/news/Novyny/186496.html А що там не так з тими новими пропозиціями? Що, знову якусь халтуру втулили?
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Уверен, что многих интересует вопрос: "Как долго нынешняя власть будет набивать себе мозоль на пустой голове, наступая бездумно ежедневно на грабли?". Имею в виду постоянные изменения, уточнения, исправления, опровержения своих высказываний, постановлений и пр., и пр., и пр...Прежде чем принимать серьёзное, политически важное решение, вначале хорошо подумать не пробовали? Умный учится на чужих ошибках, и только дурак на своих!
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Їм треба підігнати щоб х#йла влаштувало... щоб в луганДонє провести "вибори" та впихнути в Україну цю ракову пухлину.... сподіваюсь ні.
Спочатку КОНТРОЛЬ ЗА КОРДОНОМ ТА РОЗБРОЄННЯ А ПОТІМ, ЧЕРЕЗ 3 РОКИ ВИБОРИ ТІЛЬКИ МОЖНО ПРОВОДИТЬ. ЩЕ ТРЕБА ЗАКОН ПРО "НЕ ГРОМОДЯНИНА" ЯК У Прибалтів.
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"не топовой партией ". и становятся "не топовые украинские слуги"
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