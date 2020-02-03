 Виборчий кодекс потрібно виправити до проведення місцевих виборів, - Корнієнко

"Ми зараз провели аналіз Виборчого кодексу. Бачимо, що там дуже багато технічних нюансів. Їх треба терміново виправляти, бо в кінці третьої сесії Верховна Рада, згідно з Конституцією, повинна оголосити місцеві вибори", - сказав Корнієнко на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
Він пояснив, що, якщо місцеві вибори будуть оголошені в технічно не придатних умовах, то буде багато загроз, особливо "не топовим партіям".
"Цим обов'язково треба зайнятися на цій сесії, внести ці технічні зміни", - сказав Корнієнко.
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися в кінці жовтня 2020 року.
Ще при Парубію було прийнято Виборчий Кодекс (щоправда, заветовано). Ну ладно, в грудні прийнято новий варіант "з пропозиціями"... - https://rada.gov.ua/news/Novyny/186496.html А що там не так з тими новими пропозиціями? Що, знову якусь халтуру втулили?
Спочатку КОНТРОЛЬ ЗА КОРДОНОМ ТА РОЗБРОЄННЯ А ПОТІМ, ЧЕРЕЗ 3 РОКИ ВИБОРИ ТІЛЬКИ МОЖНО ПРОВОДИТЬ. ЩЕ ТРЕБА ЗАКОН ПРО "НЕ ГРОМОДЯНИНА" ЯК У Прибалтів.