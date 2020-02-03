 Виборчий кодекс потрібно виправити до проведення місцевих виборів, - Корнієнко

"Ми зараз провели аналіз Виборчого кодексу. Бачимо, що там дуже багато технічних нюансів. Їх треба терміново виправляти, бо в кінці третьої сесії Верховна Рада, згідно з Конституцією, повинна оголосити місцеві вибори", - сказав Корнієнко на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що, якщо місцеві вибори будуть оголошені в технічно не придатних умовах, то буде багато загроз, особливо "не топовим партіям".

"Цим обов'язково треба зайнятися на цій сесії, внести ці технічні зміни", - сказав Корнієнко.

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Нагадаємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися в кінці жовтня 2020 року.