 Зеленський і Ердоган зустрілися в Києві. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Урочиста церемонія відбулася в Маріїнському палаці.

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Глави держав оглянули стрій почесної варти. Пролунали державні гімни України та Турецької Республіки. Після зустрічі президентів у форматі віч-на-віч відбудеться восьме засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Також будуть підписані українсько-турецькі двосторонні документи. Глави держав зустрінуться з представниками засобів масової інформації.

Також президенти України та Турецької Республіки візьмуть участь в Українсько-турецькому бізнес-форумі.