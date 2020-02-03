EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  8589  73
Все про:Зеленський (4338) Київ (6917) Туреччина (917) Ердоган (249)

 Зеленський і Ердоган зустрілися в Києві. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, який прибув до Києва з візитом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Урочиста церемонія відбулася в Маріїнському палаці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 4 млрд доларів товарообігу - це ніщо: співпраця має бути інтенсивнішою, - турецький депутат Тюркеш про пріоритети візиту Ердогана до Києва

Глави держав оглянули стрій почесної варти. Пролунали державні гімни України та Турецької Республіки. Після зустрічі президентів у форматі віч-на-віч відбудеться восьме засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Також будуть підписані українсько-турецькі двосторонні документи. Глави держав зустрінуться з представниками засобів масової інформації.

Також президенти України та Турецької Республіки візьмуть участь в Українсько-турецькому бізнес-форумі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173390
 
 
 Топ коментарі
 
спасибо Эрдоганычу за 50 лямов баксов на помощь для Украинской Армии..
это ощутимая сумма, но важно, что бы Турция проконтролировала целевое использование этих денег.. а то Зелебобики, такие Зелебобики... ...
 показати весь коментар
 
Ойц!.. Порох когда уходил с Банковой, то забыл тебе отчитаться..
Ничего, я ему вечером скажу, что про тебя забыли..
 показати весь коментар
 
его уже все ненавидят за пол года. ты в своем уме терпеть это 5 лет??? это будет полный кабздец стране! посмотри, кто у власти и что проходит. мафия януковича вся во власть вернулась в окружении Зеленского. это приведет все к большой беде!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зеленський і Ердоган зустрілися в Києві - Цензор.НЕТ 2021О новом канале через Босфор

Канал планируют сдать в эксплуатацию к 2023-му году - к столетнему юбилею Турецкой республики. Впрочем, даже если действительно к концу текущего года будет проведен тендер, то более реалистичной выглядит дата в районе 2025-го года.
Если не учитывать нюансы, связанные с нивелированием фактора конвенции Монтре, как гарантии свободного прохода судов, то для Украины новый канал может иметь и позитивные результаты. Это может подтолкнуть порты к увеличению глубин и позволит грузить суда с большей осадкой, что снизит логистические затраты для грузоотправителей. Снизится также время прохождения судов водами Турции. И если Украина действительно претендует на статус морских ворот Евросоюза, то канал Стамбул позволит расширить эти «ворота».
 показати весь коментар
 
 
так би і наші могли б прорити канал у Азовське море північніше Криму і тоді пох на рогатих!!!
 показати весь коментар
 
 
Лучше сразу на Марс! С пересадкой там будет дешевле сразу в Катар!
 показати весь коментар
 
про марс тебе лучше с рагозиным дАгАвАриваться: он уже прикупил и батут, и рогатку с качественной китайской резиной как на ********** подтяжках!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
И при чем больших объёмов, чего через Босфор не делали
 показати весь коментар
 
спасибо Эрдоганычу за 50 лямов баксов на помощь для Украинской Армии..
это ощутимая сумма, но важно, что бы Турция проконтролировала целевое использование этих денег.. а то Зелебобики, такие Зелебобики... ...
 показати весь коментар
 
 
А ты проконтролирвало куда петручо Джавелины попрятало? Почему их нет на передовой?
 показати весь коментар
 
 
Ойц!.. Порох когда уходил с Банковой, то забыл тебе отчитаться..
Ничего, я ему вечером скажу, что про тебя забыли..
 показати весь коментар
 
 
То оплата за проживание и гонорар Зеленскому за выступление.
 показати весь коментар
 
 
неудачный эксперимент с Зеленским президентом! Ему лучше уйти в отставку!
 показати весь коментар
 
 
Петро був 5 років і Зеленський теж буде 5 років
 показати весь коментар
 
 
его уже все ненавидят за пол года. ты в своем уме терпеть это 5 лет??? это будет полный кабздец стране! посмотри, кто у власти и что проходит. мафия януковича вся во власть вернулась в окружении Зеленского. это приведет все к большой беде!
 показати весь коментар
 
 
Ось коли настане біда, тоді і посмотрім.
 показати весь коментар
 
Кто это "все"?)) Ты да вся порохатая (с)рать, это далеко не "все", это всего лишь 8%, а может уже и меньше..
 показати весь коментар
 
 
Він дійсно правий - УСІ мої знайомі, що голосували за Посмотрім розчаровані, прихильників Шмаклі можна знайти лише серед коментаторів ЦН.
 показати весь коментар
 
 
Странный совет от поклонницы зеленых соплей
 показати весь коментар
 
Ну, ты можешь смотреть немного дальше своей задницы... Тебе никто не запрещает, если тебе так удобно))
 показати весь коментар
 
я всегда был против Порошенко! я вначале был за Зеленского, а когда увидел, кого он за собой во власть притащил, то понял, что Зеленский - это дно мафиозное! и все нормальные люди тоже прозревают! Всех тупо развели при помощи технологий аналогов кембридж аналитики! И ничего не сменилось, а еще больше мафия к власти пришла! Народ живет хуже и хуже! Зеленского рейтинг каждый месяц падает на 10%. Его реальный рейтинг уже на дне! Дальше ненависть будет только расти к нему!

 показати весь коментар
 
 
Если ты действительно был "против Порошенко" и успел разочароваться уже через несколько месяцев, то ты слабодушный..Если ты думаешь, что Зе самолично привел во власть всех этих придурков, то ты недальновидный. Если у тебя нет терпения дождаться изменений, то у тебя и нет желания перемен.
 показати весь коментар
 
 
чем дальше, тем хуже все будет! не нужно разводить! все очевидно уже!
 показати весь коментар
 
 
Да с тобой все ясно, хватит ныть, мне это не интересно.
 показати весь коментар
 
Та уже дождались ,,изменений,,. Поэтому не могут удержать даже дутый рейтинг бубочки
 показати весь коментар
 
Но почему складывается ситуация,когда не из кого выбирать? Понятно,что много людей голосовало не за Зеленского,а против Порошенко.Кроме того,сказалось разочарование в украинской политической элите.Что делать? Необходимо перезапустить украинскую политическую систему:необходим закон,где создание политических партий основывалось бы на идеологических принципах,действующие партии распустить,создать критерии,на основании которых бы приостанавливалась либо распускалась партия,которая, продавшись олигархату ,действовала бы не в соответствии со своей идеологией.
 показати весь коментар
 
...Продажа земли с лимитом в 10 тыс. га: комитет принял решение_____________________________________________________Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.Такое решение принято по результатам рассмотрения поправок сравнительной таблицы к законопроекту № 2178-10 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обращения земель сельскохозяйственного назначения на заседании 28 декабря.Народные депутаты рассмотрели свыше трех тысяч поправок.За соответствующее решение проголосовало 19 членов Комитета, 1 - против, 3 - воздержались.Председатель Комитета Николай Сольский сообщил, что в законопроекте учтены следующие основные поправки:- покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины и украинские компании, учрежденные украинцами;- допуск иностранцев как учредителей компаний может решаться только на референдуме;- установлено ограничение не больше 10 тыс. га в одни руки;- собственниками земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога. В течение двух лет они будут обязаны продать такие участки на аукционах;- цены земли не может быть ниже нормативной денежной оценки...
 показати весь коментар
 
Степан Хмара(портал "Полiтека"): "Я не збирався виступати,але я не мiг терпiти ту ганьбу i знущання.За кого вас i всiх нас тримають,за кого тримають украiнцiв.Ось ця шпана лiквiдаторiв,яка сьогоднi прийшла до влади,на них усiх чекаэ трибунал,влада змiниться,вони нiчого не знають.Вони прийшли розпродати всi пiдприэмства,якi прцюють i приносять прибуток,взяти продати землю,причому не тiльки iноземцям,вони хочуть заробити собi дуже багато,ну не заробити,а вкрасти,дуже багато i дуже швидео,а потiм злиняти кудись в теплi края.Там немаэ такого поняття,як патрiотизм,совiсть,вiра.Iх нiчого не пов'язуэ з Украiною.Перекоти -поле,яке не маэ коренiв,у нього лише грошi,тому вони брешуть,брешуть i ще брешуть...Ми повиннi,всi украiнцi,хто маэ совiсть i вiдповiдальнiсть....ось цю падаль,покидькiв викинути.Бо аргументiв,вони не знають,переконувати це приниження,i даремна трата часу" .Я,особисто,згоден з паном Степаном.Ця Зе-команда заслуговуэ на те,щоб опинитись на смiтнику iсторii,а дехто з них:Сольський,Милованов,Стефанчук ,Арахамiя,за гратами.
 показати весь коментар
 
слева вся мафия стоит - это Богдан, Ермак, Аваков, Пристайко, и т.п. фу!
 показати весь коментар
 
 
Так... иранцы этого чмошника уже послали. Я так понимаю турки прилетели сделать так же?
 показати весь коментар
 
Думать и вы, похоже, понятия не совместимые. В Украину лично прилетел президент Турции, не восемьдесят пятые по значимости экс чиновники, а сам лично. президент. Плюс не мы к ним, а они к нам.

Похоже, что послать здесь нужно только тебя
 показати весь коментар
 
 
От який інтєрєс ердогану сюди пертися?
 показати весь коментар
 
Ремонт дорог. Турки хотят тоже поучаствовать и подвинуть намечающихся в планах азербайджанцев. Те были очень сговорчивы на откаты.
Вот интересно, договорятся или нет?
 показати весь коментар
 
так завсігда дороги строїли шоп свій нарот трудоустроїть
 показати весь коментар
 
свой народ сам крадет слишком много. а тут иностранные, не замаранные.
 показати весь коментар
 
А що то справа від Ердогана за Зесопля?
 показати весь коментар
 
 
..халву -пахлаву привез Султан турецкий, украинскому Президенту...еще вкуснях может каких от кремлевскага Царя, взамен воды днепровской в Крым.... Зеленський і Ердоган зустрілися в Києві - Цензор.НЕТ 2943...
 показати весь коментар
 
 
Не треба ля-ля!Турція зараз найбільше зацікавлена в підтримці України політично,оскільки москаль біля її рубежів.Та й взагалі,Україна в центрі уваги навіть у США є і буде.Через неї,виявляється і Байдена імпічитимуть,якщо виграє вибори-пише сьогодні газета "Блумберг".Тому Ердоган і хоче зближення з Заходом ще й через Україну.
 показати весь коментар
 
а по протоколу руку до серця? А ше вітатися з встрєчающімі першим, поперед гостя?
 показати весь коментар
 
Психу, у нас лікбез платний. Іди Nach Osten, тобто у СПАМ.
 показати весь коментар
 
 
Це Зеленому тоді бумеранг прилетів. За "усатава таракана".
Тепер клоун при зустрічах з Ердоганом тримає свій "ізиг" в дупі. Можливо, навіть в ердогановій.

Зеленський і Ердоган зустрілися в Києві - Цензор.НЕТ 7893
 показати весь коментар
 
 
*****,на фото Тарапуька и Штепсель не иначе))
 показати весь коментар
 
 
Если системно коррумпировать страну и модерировать ее управляющую касту, то президентом можно сделать не только клоуна, но и козу с барабаном. Главное знать формулу свободы, равенства и братства.
 показати весь коментар
 
 
Ердоган приїхав подивитись на нашу балакаючу мавпочку?
 показати весь коментар
 
 
Як можна їхати та про щось домовлятись з маріонеткою коломойського?
 показати весь коментар
 
"Зеленский и Эрдоган встретились в Киеве. .."

Прочитав заголовок і подумав, що вони випадково зустрілись десь на вулиці чи при купівлі шаурми😜
 показати весь коментар
 
Как Зеленский заставил капитулировать Газпром
===​Эксперт РФ о газовом контракте с Украиной: "Сначала думали, просто капитуляция, оказалось, что безоговорочная" Главная / Экономика 31 января 2020, 17:13 В России недооценили транзитный договор на поставки газа в Европу через Украину, который "Газпром" подписал с "Нафтогазом" перед Новым годом. Все оказалось намного хуже для РФ, чем считалось ранее. С таким заявлением выступил Эль Мюрид. Открылись новые детали транзитного газового контракта "Газпрома" и "Нафтогаза". Ситуация еще более невыгодна для РФ, чем считалось ранее. С таким заявлением выступил в Facebook российский блогер Эль Мюрид. "Начинают проясняться крайне удивительные подробности транзитного контракта "Газпрома" с Украиной. Он и в момент заключения был весьма похож на капитуляцию, а чем дальше, тем больше - на безоговорочную", - написал эксперт. Он напомнил, что, согласно контракту, объемы минимальной прокачки для РФ составляют 65 млрд кубометров в первый год, и по 40 млрд кубометров в остальные четыре года. При этом в отношении Москвы действует принцип "качай или плати", согласно которому "Газпром" будет платить за полный объем прокачки, даже если прокачает меньше. Если же "Газпром" превысит указанные объемы, то тариф на прокачку для него может быть увеличен до 45%. "И теперь начинается самое интересное. "Северный поток - 2" в строй не будет введен в этом году точно. В следующем году - тоже есть сомнения. Большие и обоснованные. Срок действия транзитного договора на прокачку газа по системе "Ямал" через Белоруссию и Польшу истекает в мае этого года. "Турецкий поток" на транзит в Европу пока не работает, поставки идут только в Болгарию", - отметил Мюрид. Он добавил, что у РФ не остается другого варианта, как увеличить прокачку через Украину и платить за это по повышенному тарифу. Не исключено, что РФ придется делать так все 5 лет контракта, так как будущее "Северного потока - 2" весьма туманно. Газопровод могут вообще не достроить, считает российский блогер. "Кабальные условия потому и похожи на безоговорочную капитуляцию, что это она и есть. "Газпром" полностью проиграл войну за строительство обходных маршрутов вокруг Украины, а потому как проигравший был вынужден подписывать мир на условиях победителя", - отметит Мюрид. Он уточнил, что РФ понесла два тяжелейших поражения на газовой войне. Капитулировал Путин уже по двум газопроводам - с "Турецким потоком" и "Северным потоком - 2". Это не предел, уверен эксперт. Он уточнил, что уже в ближайшие годы США нарастят поставки в Европу до приблизительно 120 млрд кубометров в год. Россия фактически будет вытеснена с европейского рынка.===
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору