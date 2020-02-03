 Зеленський і Ердоган зустрілися в Києві. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Урочиста церемонія відбулася в Маріїнському палаці.
Глави держав оглянули стрій почесної варти. Пролунали державні гімни України та Турецької Республіки. Після зустрічі президентів у форматі віч-на-віч відбудеться восьме засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.
Також будуть підписані українсько-турецькі двосторонні документи. Глави держав зустрінуться з представниками засобів масової інформації.
Також президенти України та Турецької Республіки візьмуть участь в Українсько-турецькому бізнес-форумі.
Канал планируют сдать в эксплуатацию к 2023-му году - к столетнему юбилею Турецкой республики. Впрочем, даже если действительно к концу текущего года будет проведен тендер, то более реалистичной выглядит дата в районе 2025-го года.
Если не учитывать нюансы, связанные с нивелированием фактора конвенции Монтре, как гарантии свободного прохода судов, то для Украины новый канал может иметь и позитивные результаты. Это может подтолкнуть порты к увеличению глубин и позволит грузить суда с большей осадкой, что снизит логистические затраты для грузоотправителей. Снизится также время прохождения судов водами Турции. И если Украина действительно претендует на статус морских ворот Евросоюза, то канал Стамбул позволит расширить эти «ворота».
это ощутимая сумма, но важно, что бы Турция проконтролировала целевое использование этих денег.. а то Зелебобики, такие Зелебобики... ...
Ничего, я ему вечером скажу, что про тебя забыли..
Похоже, что послать здесь нужно только тебя
Вот интересно, договорятся или нет?
Тепер клоун при зустрічах з Ердоганом тримає свій "ізиг" в дупі. Можливо, навіть в ердогановій.
Прочитав заголовок і подумав, що вони випадково зустрілись десь на вулиці чи при купівлі шаурми😜
===Эксперт РФ о газовом контракте с Украиной: "Сначала думали, просто капитуляция, оказалось, что безоговорочная" Главная / Экономика 31 января 2020, 17:13 В России недооценили транзитный договор на поставки газа в Европу через Украину, который "Газпром" подписал с "Нафтогазом" перед Новым годом. Все оказалось намного хуже для РФ, чем считалось ранее. С таким заявлением выступил Эль Мюрид. Открылись новые детали транзитного газового контракта "Газпрома" и "Нафтогаза". Ситуация еще более невыгодна для РФ, чем считалось ранее. С таким заявлением выступил в Facebook российский блогер Эль Мюрид. "Начинают проясняться крайне удивительные подробности транзитного контракта "Газпрома" с Украиной. Он и в момент заключения был весьма похож на капитуляцию, а чем дальше, тем больше - на безоговорочную", - написал эксперт. Он напомнил, что, согласно контракту, объемы минимальной прокачки для РФ составляют 65 млрд кубометров в первый год, и по 40 млрд кубометров в остальные четыре года. При этом в отношении Москвы действует принцип "качай или плати", согласно которому "Газпром" будет платить за полный объем прокачки, даже если прокачает меньше. Если же "Газпром" превысит указанные объемы, то тариф на прокачку для него может быть увеличен до 45%. "И теперь начинается самое интересное. "Северный поток - 2" в строй не будет введен в этом году точно. В следующем году - тоже есть сомнения. Большие и обоснованные. Срок действия транзитного договора на прокачку газа по системе "Ямал" через Белоруссию и Польшу истекает в мае этого года. "Турецкий поток" на транзит в Европу пока не работает, поставки идут только в Болгарию", - отметил Мюрид. Он добавил, что у РФ не остается другого варианта, как увеличить прокачку через Украину и платить за это по повышенному тарифу. Не исключено, что РФ придется делать так все 5 лет контракта, так как будущее "Северного потока - 2" весьма туманно. Газопровод могут вообще не достроить, считает российский блогер. "Кабальные условия потому и похожи на безоговорочную капитуляцию, что это она и есть. "Газпром" полностью проиграл войну за строительство обходных маршрутов вокруг Украины, а потому как проигравший был вынужден подписывать мир на условиях победителя", - отметит Мюрид. Он уточнил, что РФ понесла два тяжелейших поражения на газовой войне. Капитулировал Путин уже по двум газопроводам - с "Турецким потоком" и "Северным потоком - 2". Это не предел, уверен эксперт. Он уточнил, что уже в ближайшие годы США нарастят поставки в Европу до приблизительно 120 млрд кубометров в год. Россия фактически будет вытеснена с европейского рынка.===