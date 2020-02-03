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 Квітнева погода в лютому: синоптики зафіксували в Києві новий температурний рекорд

2 лютого в Києві зафіксували новий температурний рекорд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 2 лютого після опівдня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,7°С, що на 1,4°С вище за попереднє максимальне значення температури для цього дня, зафіксованє у 2002 році.

Завдяки такій максимальній температурі повітря середньодобова температура 2 лютого досягла +7,9°С, що на 1,6°С вище за попередній рекорд температури повітря, який тримався теж з 2002 року. За кліматичною нормою таке значення відповідає температурі кінця першої декади квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 2019 рік в Україні став найтеплішим за всю історію спостережень, - Центральна геофізична обсерваторія

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура січня 2020 року в Києві становила 0,8 градусів тепла, що на 6,4 градусів вище кліматичної норми. Нинішній січень зайняв другу позицію після січня 2007 року серед найтепліших з 1881 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173388
 
 
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Земля битым стеклом фашистам!
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у нас подснежники повылазили
а на выхи -13 обещают
померзнет всё нах
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Укройте их агроволокном и сверху можно сеном/соломой
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Скільки там тієї зими? Сентяп, октяп, тяп-тяп і май.
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А что будет летом? 40-50? Вот это будет ужас...
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У нас 1-го лютого було + 13, проліски повилазили.
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В Одессе был в гостях вчера, в тени +16, на солнце и не знаю сколько, ясно, ветра почти нет. Возле моря толпы народа.
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А я на выходных наконец купил пуховик, который давно искал - толстый и длинный.
Так что хрен вам, а не снег!
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Это на каком сайте вы смотрите? На синоптике (а он лажает меньше всех, мне кажется) показывает -12.
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