 Квітнева погода в лютому: синоптики зафіксували в Києві новий температурний рекорд

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 2 лютого після опівдня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,7°С, що на 1,4°С вище за попереднє максимальне значення температури для цього дня, зафіксованє у 2002 році.

Завдяки такій максимальній температурі повітря середньодобова температура 2 лютого досягла +7,9°С, що на 1,6°С вище за попередній рекорд температури повітря, який тримався теж з 2002 року. За кліматичною нормою таке значення відповідає температурі кінця першої декади квітня.

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Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура січня 2020 року в Києві становила 0,8 градусів тепла, що на 6,4 градусів вище кліматичної норми. Нинішній січень зайняв другу позицію після січня 2007 року серед найтепліших з 1881 року.