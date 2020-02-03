 У Податковому кодексі досі діє атавізм совка - відповідальність без вини. Ми пропонуємо це змінити, - Гетманцев

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

"Ми вводимо відповідальність платника податку лише за наявності вини. Що це означає? Це означає, що в Податковому кодексі (ст. 109) досі сформульована відповідальність без вини. Атавізм радянської системи. Ти не зміг виконати свої зобов'язання в зазначений термін з об'єктивних причин (напр., зареєструвати вчасно податкову накладну з вини податкової) - неважливо. Податкова не може тебе навіть звільнити від відповідальності за порушення", - зазначив Гетманцев.

За його словами концепція відповідальності тільки за наявності вини існує ще з часів римського права.

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"А у фінансовому праві у нас, в нашій конкретно окремо взятій країні вважається, що треба, навпаки, виписати прямо в закон ті випадки, коли платник податків не відповідає за своє порушення (помилка пошти, банку тощо). Але їх же всі не передбачиш, їх море. Це ж життя. Тому ми вводимо концепцію провини. Ми говоримо, що якщо платник податків ухиляється від сплати податку, то він буде притягнутий до відповідальності за серйозним правопорушенням, тільки якщо в його діях є вина", - сказав глава податкового комітету ВР.

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