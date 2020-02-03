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 Політика України, Економіка
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Все про:податки (849) Податковий кодекс (89) Гетманцев (45)

 У Податковому кодексі досі діє атавізм совка - відповідальність без вини. Ми пропонуємо це змінити, - Гетманцев

Платник податків має притянгуватися до відповідальності тільки якщо в його діях є вина, однак чинне законодавство поки що передбачає зворотне.

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

"Ми вводимо відповідальність платника податку лише за наявності вини. Що це означає? Це означає, що в Податковому кодексі (ст. 109) досі сформульована відповідальність без вини. Атавізм радянської системи. Ти не зміг виконати свої зобов'язання в зазначений термін з об'єктивних причин (напр., зареєструвати вчасно податкову накладну з вини податкової) - неважливо. Податкова не може тебе навіть звільнити від відповідальності за порушення", - зазначив Гетманцев.

За його словами концепція відповідальності тільки за наявності вини існує ще з часів римського права.

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"А у фінансовому праві у нас, в нашій конкретно окремо взятій країні вважається, що треба, навпаки, виписати прямо в закон ті випадки, коли платник податків не відповідає за своє порушення (помилка пошти, банку тощо). Але їх же всі не передбачиш, їх море. Це ж життя. Тому ми вводимо концепцію провини. Ми говоримо, що якщо платник податків ухиляється від сплати податку, то він буде притягнутий до відповідальності за серйозним правопорушенням, тільки якщо в його діях є вина", - сказав глава податкового комітету ВР.

Повний текст інтерв'ю з Данилом Гетманцевим читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173387
 
 
 Топ коментарі
 
Нарешті на небосхилі з"явились хоч якійсь розумні думки. В Україні функціонує система, коли платник податків і влада знаходяться у стані війни один з одним. Наша влада (наша держава) завжди поводилась нечесно з людьми. Той хто працює у бізнесі розкаже вам сотні прикладів. Підприємці відповідають навзаєм, вони ухиляються від плати податків. Фінал відомий - найменший ВВП в Європі. Будемо сподіватись, що ці стосунки колись стануть взаємоповажними.
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неуплата налогов - серьезное нарушение в мире..и только у нас сплошной пофигизм и декриминализация....
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ГЕТЬМАНЦЕВ , едьте и учитесь у словаков - прекрасное налоговое законодательство ДЛЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
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А не пробовали облагать доходы, а не налогоплательщика?
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Та бізнес і так платить третину від передбаченого. Решта йде на цукерки, чи на віллу у Франції за 200 млн євро.
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налоговая и суды работают только на свой карман. результатов в этом направлении ноль.
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неуплата налогов - серьезное нарушение в мире..и только у нас сплошной пофигизм и декриминализация....
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У нас це навіть не кримінал, якщо це не мільйонні суми...
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ГЕТЬМАНЦЕВ , едьте и учитесь у словаков - прекрасное налоговое законодательство ДЛЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
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Гетманіев - українському малому бізнесу: "Ти віроват в одному - что хочєтся мнє кушать". (с).
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гораздо удобнее вина без ответственности, что у нас и происходит. Затем следуют заставы и вуаля - человек на свободе.
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"добрими" намірами вистелена дорога в ПЕКЛО ...
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...
В среду, 5 февраля, для рассмотрения во втором чтении Раде предложен законопроект о продаже земли ...
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Нарешті на небосхилі з"явились хоч якійсь розумні думки. В Україні функціонує система, коли платник податків і влада знаходяться у стані війни один з одним. Наша влада (наша держава) завжди поводилась нечесно з людьми. Той хто працює у бізнесі розкаже вам сотні прикладів. Підприємці відповідають навзаєм, вони ухиляються від плати податків. Фінал відомий - найменший ВВП в Європі. Будемо сподіватись, що ці стосунки колись стануть взаємоповажними.
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НЕ майтесь хрнёй!
Оставьте в покое всех, чей РЕАЛЬНЫЙ доход в месяц меньше 50 тысяч и стройте тех, кто побогаче!
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Петя ж казав що все рехформував, виходить брехав, а де ще брехав?
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Гетманцев - уволься !!!
Твоя политика ни к чему хорошему не приводит, ни к росту экономики, ни благосостояния простых людей. Уйди сам по хорошему! Уступи место людям, которые действительно будут строить либеральную экономику, а не то Г.... которое ты предлагаешь. ОНО НЕ РАБОТАЕТ!!!
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