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 Суспільство, Здоров'я
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 В Україні сформовано список госпітальних баз, які можуть приймати пацієнтів з підозрою на коронавірус, - МОЗ

2 лютого оперативний штаб МОЗ України провів чергове засідання, на якому було обговорено і схвалено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи запобігання занесенню та поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом 2019-nCoV".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Сформовано перелік госпітальних баз та бригад екстреної медичної допомоги, що надаватимуть медичну допомогу особам із підозрою на новий коронавірус, та список контактних осіб з визначених госпітальних баз, які працюватимуть у цілодобовому режимі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 3 лютого 2020 року у світі було зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції.

"Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу в 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції. За межами Китаю про один летальний випадок хвороби повідомлено Філіппінами", - повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173386
 
 
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БАЗИ то є. От чим лікувати? НЕ дай бог прийде біда, буде жах.
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як чим???...чудо лекарство, на кшалт, тимофлю уже рождается в закромах баера с пфайзером!!!)
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тубики разогнали к коранавирусу приготовились!)))
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В Германии тоже готовятся встречать вирус - автомобили уже маркируют в "военная полиция"...

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