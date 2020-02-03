 В Україні сформовано список госпітальних баз, які можуть приймати пацієнтів з підозрою на коронавірус, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Сформовано перелік госпітальних баз та бригад екстреної медичної допомоги, що надаватимуть медичну допомогу особам із підозрою на новий коронавірус, та список контактних осіб з визначених госпітальних баз, які працюватимуть у цілодобовому режимі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 3 лютого 2020 року у світі було зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції.

"Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу в 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції. За межами Китаю про один летальний випадок хвороби повідомлено Філіппінами", - повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

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