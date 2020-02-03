 Іран більше не ділитиметься з Україною доказами щодо розслідування катастрофи літака МАУ біля Тегерана, - іранський чиновник

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Reuters", про це заявив у понеділок директор з розслідування авіаційних подій в Організації цивільної авіації Ірану.
Зазначається, що аудіофайл був частиною доказів, які були надані українським експертам у рамках спільного розслідування слідчої групи аварії.
"Група з технічного розслідування аварії української авіакомпанії дивним чином опублікувала секретний аудіофайл повідомлень пілота літака, який летів одночасно з українським літаком", - сказав Хасан Резаїфар.
"Ця акція українців привела до того, що ми перестали ділитися з ними доказами".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ТСН.Тиждень отримала запис переговорів диспетчерської аеропорту Тегерана і другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз".
Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Якщо не було домовленості між сторонами не оприлюднювати до певного моменту факти, набуді слідством, нехай наша сторона заявить про це.
А якщо така домовленість була, значить, наша сторона порушила домовленості.
підходьте не скісняйтесь!
тож, треба просто почекати до завтра, до завтра вони вигадають, як подати це немов величезний здобуток, зедовбня.
або новий зашквар перевищить цей.
Дебилы, ***... (с).