EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  18599  159
Все про:авіакатастрофа (512) Іран (482) розслідування (1634)

 Іран більше не ділитиметься з Україною доказами щодо розслідування катастрофи літака МАУ біля Тегерана, - іранський чиновник

Іран більше не ділиться з Україною доказами з розслідування катастрофи українського авіалайнера після витоку інформації про розслідування з українських ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Reuters", про це заявив у понеділок директор з розслідування авіаційних подій в Організації цивільної авіації Ірану.

Зазначається, що аудіофайл був частиною доказів, які були надані українським експертам у рамках спільного розслідування слідчої групи аварії.

"Група з технічного розслідування аварії української авіакомпанії дивним чином опублікувала секретний аудіофайл повідомлень пілота літака, який летів одночасно з українським літаком", - сказав Хасан Резаїфар.

"Ця акція українців привела до того, що ми перестали ділитися з ними доказами".

Читайте також: У розпорядженні української сторони є ще один запис переговорів про катастрофу літака МАУ в Ірані, який дублює опублікований ЗМІ, - Зеленський

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ТСН.Тиждень отримала запис переговорів диспетчерської аеропорту Тегерана і другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз".

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173382
 
 
 Топ коментарі
 
Тлеба Буботці сильно топнути нізкою! Иран больше не будет делится с Украиной доказательствами из расследования крушения самолета МАУ возле Тегерана, - иранский чиновник - Цензор.НЕТ 8518
 показати весь коментар
 
Гордым молчанием. Или поедет отдохнёт где-нибудь.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Иран не будет делиться информацией именно по причине того, что украинская сторона допустила слив в СМИ данных, предоставленных Ираном в рамках СОВМЕСТНОГО расследования.
 показати весь коментар
 
 
Іншими словами, вбивці, або посібники вбивць (якщо за пультом "Тора" сиділи кацяпи), образились і відмовились повідомляти обставини вбивства, бо хотіли б приховати їх в першу чергу від свого народу та від світової спільноти. Огидно навіть уявити, що представники України могли вступити в змову з убивцями сфальшувати чи замовчати обставини злочину за якусь мзду чи преференції.
 показати весь коментар
 
 
Все ж таки, іранці САМІ надали українській стороні відео, тобто не збирались його приховати.
Якщо не було домовленості між сторонами не оприлюднювати до певного моменту факти, набуді слідством, нехай наша сторона заявить про це.
А якщо така домовленість була, значить, наша сторона порушила домовленості.
 показати весь коментар
 
Абсолютно вірно, Коломойський вустами Г+Г.
 показати весь коментар
 
 
Немає такої справи де б зелень не обісралась. Іран більше не ділитиметься з Україною доказами щодо розслідування катастрофи літака МАУ біля Тегерана, - іранський чиновник - Цензор.НЕТ 7494
 показати весь коментар
 
 
хто ще не витирав об зедрисню ноги?
підходьте не скісняйтесь!
 показати весь коментар
 
 
Ну... что сказать... если наши "спецы" из комиссии умудрились продать доказательства трагедии, то есть даже на таком не побрезговали заработать, то решения Ирана верное на все 100%. Ибо только ***...и на таком зарабатывают. Да и об нашего "недопризедента" наверное только министр сельского хозяйства Сомали не повытирал ноги. Момент когда его в этом вопросе должны были послать н...хер неминуемо наступал вот и наступил.
 показати весь коментар
 
 
Вчергове об зебільну Україну сявки витирають ноги.
 показати весь коментар
 
 
..самолет пусть Бене вернут и компенсацию родственникам выплатят соответствующую за убийство пассажиров......убийцы-упыри в тюрбанах.. Іран більше не ділитиметься з Україною доказами щодо розслідування катастрофи літака МАУ біля Тегерана, - іранський чиновник - Цензор.НЕТ 1854..
 показати весь коментар
 
Под посольство поди, покричи . Чтоб получить компенсацию, нужно было расследование нормально проводить. По правилам ИКАО, с привлечением всех заинтересованных сторон. Но зеленая слизь этого сделать, естественно, не сумела. В итоге, украинскую делегацию вышвырнули из Ирана, а теперь еще и информацию отказались передавать. Зеля опять "всех переиграл". Талант, что. Путь теперь из своих компенсацию платит. На пилотов он клал, а вот беню обидеть пусть только попробует.
 показати весь коментар
 
 
так ИКАО это пусть и проводит расследование..иначе нафига оно?
 показати весь коментар
 
 
Украину превратили в государство 3 мира,с хайпом на всем,временщики и наемные законодатели дальше одного хода не способны прогнозировать ситуацию,государство героев превращют в государство дураков
 показати весь коментар
 
 
Несколько дней Иран знаю все детали пытался скрыть то что они сбили наш самолет, а тут когда произошла утечка информации, благородно обиделись. Куда они денутся все придется рассказать потому что это не только дело Украины, очень много стран заинтересованы в истине.
 показати весь коментар
 
 
если бы не погибли граждане других государств,нас бы послали еще раньше,тем более наш прэзидент заявлял об ошибки пилотов будучи в Омане на "отдыхе" или нет на "деловой встрече" или фуй его знает что он там вообще делал с ермаком
 показати весь коментар
 
 
Сознались на третий день, нормальное время для предварительной оценки случившегося и выработки тактики дальнейшего поведения
 показати весь коментар
 
Типа, Аятолла показал Украине именно ту часть организма, уменьшенным экземпляром которой Президент Украины в своё время музицировал на рояле.
 показати весь коментар
 
 
Тут еще и другое. Иран изначально не был намерен передавать черные ящики кому-бы то ни было. Слив Украине запись переговоров и понимая, что Гнусавый не удержится от соблазна опубликовать запись и тем самым задекларировать свою "значимость", Иран получил возможность официально отослать Украину куда глаза глядят. Иран банально сыграл на ущербности и самолюбии Зеленского, тем самым выставив Украину как страну, которой нельзя доверять и о которую можно безнаказанно вытирать ноги. Остается вопрос: что же реально произошло с самолетом. Но это уже другой вопрос, к которому Украину не подпустят.
 показати весь коментар
 
 
Що там гадати? Кацапи намагались руками свого агента Трампа розпочати велику війну. Саме їх розрахунок був за пультом комплексу, а Іран тепер заручник. Визнати, що допустили кацапів до керування ЗРК на власній території сторонніх осіб, вони не можуть, бо це тільки погіршить їх ситуацію.
 показати весь коментар
 
 
..так 12 января всю украинскую комиссию выдворили с Ирана и отстранили от расследования из за отсутствия решения государства Украина о банальном создании комиссии. Некому было решение принять! СНБО через сутки, половины руководства страны нет в стране. Выше я выложил по событиям 12 января.
 показати весь коментар
 
 
За що би не взялись зелені, результат один - діарея.
 показати весь коментар
 
 
Плохонький артист эстрады, в пошленьком номере имитировавший игру воображаемым пенисом на бутафорском пианино, сознательно и честно избранный президентом крупной европейской страны,воюющей 6 лет...Какого отношения к этой стране вы хотели? Теперь эту страну будет посылать подальше даже Республика Науру!
 показати весь коментар
 
 
ну слухайте, зеленське всирається кожного дня і не один раз, але кожен раз, для свого електорату, подають це як перемогу найвеличнішого генія **********.
тож, треба просто почекати до завтра, до завтра вони вигадають, як подати це немов величезний здобуток, зедовбня.
або новий зашквар перевищить цей.
 показати весь коментар
 
 
Власть шутов, фотографов и прочей швали... Ничего сложнее метлы им доверять нелзя.
Дебилы, ***... (с).
 показати весь коментар
 
 
мыло 72% так не считает) но полнейший провал по международной политике налицо. и будет только хуже)
 показати весь коментар
 
 
Це все спецоперація і ваш «президент» приймає в ній пасивну роль, виконуючи як Буратіно в театрі Карабаса всю партію. Я вас дуже здивую напевно, друзі, але в Америці, переважна більшість громадян і серед них успішні і освітченні люди при слові Україна кажуть:»What?" Вони поняття не мають що це таке і де ця країна знаходиться. Я так думаю в Європі так само. Я про що-Порох би здійняв галас на всіх політичних площадках, Включаючи ООН! А Янелох подзвонив бабі Меркель і Макрону? «Ми будемо добиватись?" Тобі єврощур Макрон обіцяв підтримку і ти віддав зовнішню політику фсб-ешнику і ЄС!? Україну запихають в тінь-так легше грабувати.
 показати весь коментар
 
 
Они сами признались, что сбили. Какие еще нахрен нужны доказательства?
 показати весь коментар
 
 
По твоей логике, заловили после кражи, на выходе из подъезда, сразу признался, и не заезжая в райотдел, везут в колония, и суд не нужен, переоденут по дороге.
 показати весь коментар
 
 
так тоже можно по действующему УПК. сокращённый порядок. как раз в случае признания вины
 показати весь коментар
 
 
Таким образом можно выкупить кацапчика)))) Нет в украинском УПК "сокращённый порядок". И запомни, юрЫст во всех случаях собираются доказательства, делаются экспертизы, обвинение, защита, судья...
 показати весь коментар
 
 
У Зе прокол на проколе вернее его окружение медленно погружает его в дерьмо все глубже и глубже и я думаю что он уже не всплывет чтобы хоть постараться поставить адекватных людей
 показати весь коментар
 
 
Иранцы правы - украинские "эксперты" конченный дебилы...
 показати весь коментар
 
 
Эксперты в своём деле шарят думаю никак не хуже иранских, но вот язык за зубами, раз такие были договорённости держать не могут. Хотя пустили на всеобшее обозрение инфу ради пиара не эксперты, а те должностные лица которым это доложили
 показати весь коментар
 
"Договорьонності" приховувати докази в будь-якому разі є злочинною змовою. Тільки дебіл може засекретити перемовини командира пасажирського літака з диспечером, які можуть чути всі, навіть аматори.
 показати весь коментар
 
Красиво Зебобика послали. Кстати запись они могли и сами слить, чтоб был повод послать.
 показати весь коментар
 
Зейчас ЗЕлюки будут доказывать, что утечку информации проплаченные порохоботы устройли
 показати весь коментар
 
 
А с какого перепугу доказательства могут бьіть секретньіми?
 показати весь коментар
 
На время следствия не вся информация не разглашается
 показати весь коментар
 
 
И что в єтой конкретно информации такого секретного?
 показати весь коментар
 
"Красиво" так получилось. Вчера Зеленский хвастался этими записями, его обругали что изначального не сказал о ракете, а сегодня Иран заявил что больше доказательств не будет. Язык твой - враг твой.
 показати весь коментар
 
А що, ти щось іншого сподівався від вбивць, чи посібників вбивць, якщо за пультом "Тора" сиділи кацяпи? Ніякого співробітництва наших очільників з вбивцями по приховуванню обставин розстрілу українського літака не мало б бути з самого початку. Наші очільники з самого початку стали в позу "зю" перед вбивцями, пояснюючи це бздурою про бажання приспати їхню пильність, а з цієї пози вимагати щось важко.
 показати весь коментар
 
Це - ще один дипломатичний "успіх" =найвеличнішого лідера= ???
 показати весь коментар
 
 
Порохоботам , срать и еще раз срать, по поводу и без повода! ) Чисто орки, вата и просто уроды!
 показати весь коментар
 
 
Іран і так не повідомляв Україні нічого, окрім того, що повідомили вже інші, та дурок, які слухняно повторювали наші дипломати. Повідомлення іранської сторони про "випадковий" розстріл впритул двома ракетами літака, який тільки-но злетів з міжнародного аеропорту, тільки поц може розглядати не як дурку. Сцикливих і занадто слухняних завжди зневажають.
 показати весь коментар
 
А ведь этому ... главе умные люди рекомендовали немедленно созывать Совбез ООН по факту умышленного сбития нашего воздушного судна! Так оно думало что-то там прогнусавит и иранцы падут ниц и все будет, как барин захочет! Еще б ***** попросил помочь!
 показати весь коментар
 
 
А видосик запилить и дать иранцам 24 часа? И ножкой так топнуть, сурово?
 показати весь коментар
 
Комментаторы в танке да? От них сша толком добиться ничего не могут, а что тут сделает зе? обгадитзе? Сказали хватит, значит хватит. А будет вякать, и у нас в метро услышат "...акбар"
 показати весь коментар
 
тобто, збивати цивільні літаки можна, а викладати перемовини диспетчера з пілотами, які вже місяць тому відбулись - ні?? Дивні якісь погляди в обізян !
 показати весь коментар
 
з якого переляку адміністратори видалили цей мій коментар? !!! Кого образило слово "обізяни"?? І хіба то не обізяни "случайно" знищили цивільний літак?? Такі самі обізяни, як і в тих намаханх "риспоубліках", які знищили МН-17. Що не так у визначенні??? Огоу, панове адміни, що вас так образило в моєму коментарі?
 показати весь коментар
 
вот же лохи иранцы, канал Г+Г-Віслюк-Беня это совпадение
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору