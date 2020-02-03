 Не треба забувати, що ситуація може швидко змінитися, і з крісел Ради можна опинитися знову ближче до людей, - Разумков попросив нардепів більш виважено висловлюватися в ефірах

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я хотів би звернутися до всіх народних депутатів, щоб ми іноді більш, м'яко кажучи, виважено ставилися до того, що ми кажемо. Не лише під час ефірів, а й під час нашої роботи і в спілкуванні з людьми. Я розумію, що у нас всіх є можливість припускатися помилок, як і у всіх інших, однак відповідальність, яка лежить на народних депутатах, більша, ніж у інших", - сказав Разумков.

Разумков звернув увагу на те, що іноді складається враження, що коли людина потрапляє до Верховної Ради, то там "інший клімат" або "інша реальність", і нардепи стають більш відірваними від людей і проблем, які в них є.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Брагар порадив пенсіонерці заплатити за комуналку "продавши собаку, якщо той елітної породи". ВIДЕО

"Я думаю, що, по-перше, не треба забувати, і минулі вибори тому приклад, що ситуація може доволі швидко змінитися. І з не завжди зручних крісел Верховної Ради можна опинитися знову ближче до людей. Тому я дуже рекомендую всім частіше спілкуватися з людьми, чути проблеми, якщо є можливість - допомагати їх вирішувати. ... І залишатися людьми. Значок народного депутата - це не привілей, а відповідальність", - додав голова ВР.

Читайте: Другий депутат Ради назвав нардепа від СН Брагара "довбо#бом"

Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес має бути елітної породи. Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос назвав однопартійця "довбо#бом".

Пізніше нардеп попросив вибачення. "Мені дуже прикро, що мої висловлювання на "112 каналі" з приводу субсидій викликали таку бурхливу реакцію. Я - нове обличчя в політиці, ще не навчився відповідати на чутливі питання. Всі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують досить низькі пенсії", - написав він.

Фракції "Слуга народу" також довелося вибачатися за слова свого депутата.