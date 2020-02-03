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 Політика України
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Все про:ВР (5703) Разумков Дмитро (365) Слуга народу (621)

 Не треба забувати, що ситуація може швидко змінитися, і з крісел Ради можна опинитися знову ближче до людей, - Разумков попросив нардепів більш виважено висловлюватися в ефірах

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков попросив народних депутатів більш виважено висловлюватися в ефірах і в спілкуванні з людьми.

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я хотів би звернутися до всіх народних депутатів, щоб ми іноді більш, м'яко кажучи, виважено ставилися до того, що ми кажемо. Не лише під час ефірів, а й під час нашої роботи і в спілкуванні з людьми. Я розумію, що у нас всіх є можливість припускатися помилок, як і у всіх інших, однак відповідальність, яка лежить на народних депутатах, більша, ніж у інших", - сказав Разумков.

Разумков звернув увагу на те, що іноді складається враження, що коли людина потрапляє до Верховної Ради, то там "інший клімат" або "інша реальність", і нардепи стають більш відірваними від людей і проблем, які в них є.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Брагар порадив пенсіонерці заплатити за комуналку "продавши собаку, якщо той елітної породи". ВIДЕО

"Я думаю, що, по-перше, не треба забувати, і минулі вибори тому приклад, що ситуація може доволі швидко змінитися. І з не завжди зручних крісел Верховної Ради можна опинитися знову ближче до людей. Тому я дуже рекомендую всім частіше спілкуватися з людьми, чути проблеми, якщо є можливість - допомагати їх вирішувати. ... І залишатися людьми. Значок народного депутата - це не привілей, а відповідальність", - додав голова ВР.

Читайте: Другий депутат Ради назвав нардепа від СН Брагара "довбо#бом"

Нагадаємо, депутат від "Слуги народу" Євген Брагар в ефірі програми "Голос народу" на "112 каналі" запропонував пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. При цьому він уточнив, що пес має бути елітної породи. Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос назвав однопартійця "довбо#бом".

Пізніше нардеп попросив вибачення. "Мені дуже прикро, що мої висловлювання на "112 каналі" з приводу субсидій викликали таку бурхливу реакцію. Я - нове обличчя в політиці, ще не навчився відповідати на чутливі питання. Всі ми маємо бабусь, дідусів, батьків, які отримують досить низькі пенсії", - написав він.

Фракції "Слуга народу" також довелося вибачатися за слова свого депутата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173381
 
   
 Топ коментарі
 
Да вы ублюдки окажетесь не ближе к людям, а ближе к нарам.
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А где депутаты сейчас? Точнее где люди, если выражение "могут оказаться ближе к людям" звучит как угроза?
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Это разговор ни о чем. Этого собачтего дауна нужно просто лишать депутатского мандата.
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Да вы ублюдки окажетесь не ближе к людям, а ближе к нарам.
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Это разговор ни о чем. Этого собачтего дауна нужно просто лишать депутатского мандата.
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А где депутаты сейчас? Точнее где люди, если выражение "могут оказаться ближе к людям" звучит как угроза?
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Это не угроза, снять депутата никто не может, можно лишь распустить всю Раду
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Тобто, ця високоповажна пика підтверджує те, що так звані "слуги народу" ніякі не слуги, а небожителі.
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на счет того, что "ситуация может достаточно быстро измениться", тут он попал прямо в точку.... причем даже быстрей, чем он думает.....Источник: https://censor.net.ua/n3173381
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Барадянского нужно из кресла министра опять вернуть в барановкс. Разумков, выполнять! Народ Украины.
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Зебилы настолько тупые и недоразвитые, что говори им, не говори, а результат один - они ЗЕсранцы.
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"... более взвешенно высказываться..."??? Це як? В голові і діях депутата залишається все як є, а на камеру "яваслюблюцілуюспівчуваю"?
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специально обученный шимпанзе
или даже собака может по команде нажимать нужную кнопку
за еду
и лишнего нигде не скажет
как то так)
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Не надо просить нардепов этих"слуг уродов",сказал чушь вылетел из сраной партии уродов,может тогда будут думать,но самое главное даже не в этом,а в том что они так думают и убеждены,что это нормально.
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Краще все їхне стадо..., ой партію, повернути назад до хліву.
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Болезни роста.Слуга Народа будет доминирующим самцом в политике.Старые гиены крошат свои зубы.
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Вообще-то в СН полно ублюдков, которых из любой нормальной партии давно сцаными тряпками погнали бы.
Но не гонят. Потому, что тогда в СН останется только Разумков.
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Однако, все не так просто, как кажется.
Народ вовсю обсуждает хрень, которую несут отдельные депутаты от СН.
Дебилы, мол, что с них взять.
Однако, все не так просто.
Вот двинул какой-то Брагар про собачку и вот, все общество обсуждает этот вброс, скорее всего, хорошо срежиссированный.Народу ведь нужны зрелища.
А ведь сразу отпали вопросы, куда пропал Зе в Омане на один день, да и голосования в Раде на этой неделе за земельный закон, закон про медиа, "Трудовой кодекс".Как-то прошло мимо проживание Портнова и грядущие выборы в ОРДЛо.
Народу нужны зрелища и ему дают собаку.
Это,когда хотят ограбить хату, бросают собаке кость, и пока она самозабвенно ее грызет, выносят все самое ценное.
Так и живем
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Да поздно, зешобла, поздно -львиная доля зебобиков рассеялась по шариям, бойко, мертветчукам и им подобным -нам на радость, разделяй и властвуй, как говорится)
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А ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ГОВОРИТ ЧТО ИМЕННО РАЗУМКОВ НАБРАЛ ЭТУ СВОРУ В слугу народа ??????
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Так ми так і кажемо, що молоді регіонали повернулися у владу в інших кольорах.
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Вчора на ПРЯМОМУ з Тарасом Березовцем був Портніков. Він сказав що землетрус вже відбувся і хвиля цунамі вже іде на Україну. Вона знесе цю владу.
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Грабаровці. Ви заграбастали всю владу в країні і все, що сказав ваш однопартієць показує вашу суть, вашу ціль і вашу програму на майбутне. Коли не відкривали ротики, то всі собі уявляли вас розумними. А як відкрили ротики то виявилося, що дауни, визивачі проституток,злочинці-гвалтувальники, ненависники України і захисники місковії (заява в поліцію на волонтерок за російські фільми), решалови Юзіки, плівки нарад міністрів, Труба і барабанщини і ДБР, адвокати Овоща, відвід військ і інше, і просто нікчеми. Це і є ваше обличчя. Я прозумію що в зеркальце воно неприємне, але казочки закінчуються, говноканали Бені втрачають свою силу, масейчучка і так не може відмити чорноту. Так, що далі саменькі, такі, які є. Весна прийде і кожного поставить на своє місце - бджоли до меду, а мухи до гів..
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У Facebook волонтерки і громадської діячки Наталії Юсуповової оприлюднено т.зв. "Спільну заяву небайдужих" громадських діячів, волонтерів та активістів до чинної влади щодо небезпечного розвитку українсько-російських відносин. Заява зазначає:

"Під час передвиборчих кампаній кандидата Володимира Зеленського і «Слуг народу» нам було обіцяно стрімкий економічний розвиток, негайне припинення війни та повернення АР Крим. Минуло майже 9 місяців з вступу на посаду нового президента, майже півроку з моменту формування нового складу ВРУ та призначення Уряду. За цей час діюча влада дискредитувала Україну, як сильну незалежну країну, в очах наших міжнародних партнерів та стала на шлях знищення нашої незалежності. Тільки за останні місяці зупинено позовну діяльність проти РФ у питаннях порушення міжнародних правових норм по енергозабезпеченню українців газом, втрати держави від цього рішення складають більше ніж 12,2 млрд дол. США, що дорівнює 1/3 доходу державного бюджету України. Створюються передумови для відновлення закупівлі газу від агресора, який вбиває та репресує громадян України, тим самим забезпечуючи фінансування таких дій з боку РФ.
Президент України не висловив жодного заперечення стосовно вимоги Володимира Путіна надати окремий статус Донбасу незважаючи на те, що така вимога є втручанням у Конституційний лад України. Адже це найважливіше, що повинен захищати президент України, бо саме він є гарантом Основного Закону.
Питання виведення військ РФ з території АР Крим і повернення контролю Україні над півостровом, а також припинення злочинних дій РФ щодо перекриття Керченської протоки, мабуть, не є пріоритетними для президента України, адже під час переговорів з Путіним не порушувалися.
Всі ці дії президента Зеленського та його команди принижують людей, які своїм життям захистили незалежність України. Крім того, робиться все аби закрити кримінальні справи по вбивствах Небесної сотні: російській стороні передають тих, кого обвинуватили у вбивстві Небесної сотні; а на посади, в компетенції яких розслідування вбивств на Майдані, призначають людей близьких до злочинного оточення Януковича.
Некомпетентні, прокремлівські дії і заяви очільників держави, підхоплені ЗМІ, численні спроби проведення зустрічей з Путіним, розведення військ призвели до деморалізації ЗСУ та патріотів України, розколу суспільних груп, розпалювання ворожнечі між громадянами.
З початку війни на Донбасі загинуло більше 15 тисяч громадян України, а поранених та постраждалих в рази більше, разом з тим для Глави нашої держави є допустимим привітати з новорічними і різдвяними святами їх вбивцю - президента РФ Володимира Путіна.
Останньою краплею стала безвідповідальність та байдужість президента України, а також його команди щодо збиття російськими ракетами ТОР Boeing 737-800 рейсу PS-752, внаслідок чого загинуло 176 людей, 11 з яких - громадяни України. Жодної своєчасної заяви, постійне дезінформування громадян України, загадкова історія з затримкою на добу вильоту з Оману та літаком Медведчука, свідчать про тотальну некомпетентність цих людей та дає припущення щодо координації дій з російськими спецслужбами.
Слід констатувати той факт, що протягом останніх 9 місяців, завдяки непрофесійній зовнішній політиці президента Володимира Зеленського, Російська Федерація відновила, а й в деяких позиціях посилила свій статус у відносинах з країнами, які свого часу підтримали Україну та застосували санкції до країни агресора та її чиновників.
Нині вкрай необхідно зміцнювати обороноздатність держави та Збройних сил України, посилювати захист патріотичних цінностей та інформації щодо історичних подій завдяки яким Україна здобувала свою незалежність, зокрема Революції Гідності.
Будівництво оборонно-промислового комплексу має стати змістом діяльності уряду. Це дозволить вибудувати реальний сектор економіки та дати робочі місця.
Міждержавне будівництво регіональних систем безпеки в протидії путінській агресії здатне остудити наміри Кремля щодо відновлення повного контролю на пострадянському просторі. Ініціативи оновлення систем та міжнародних форматів безпекових організацій змусить і європейський континент і світ об'єктивно оцінити нинішню ситуацію сповзання до континентальних воєн.
Пріоритетним завданням для президента, парламенту та уряду повинно стати позбавлення впливу олігархів на всі владні процеси.
Ми вимагаємо від президента України, парламенту, уряду припинити зрадницьку політику підігрування Кремлю! Пам'ятайте, що поступки лише збільшують апетит агресора, а саме:
1. Визнати помилкою рішення про розведення військ та зупинити ці дії.
2. Питання виведення військ РФ з АР Крим та повернення Україні контролю над півостровом повинно підніматись на всіх міжнародних заходах, включно з переговорами у Мюнхені та Нормандському форматі.
3. Оприлюднити документи пов'язані з відрядженням Президента України до Оману (програма візиту, запрошення тощо) та звіт за його результатами, стенограм переговорів.
4. Забезпечити прозорість діяльності влади та зовнішньої політики.
5. Оприлюднити Стратегію дій влади щодо захисту економічної та територіальної незалежності України.
Тільки так Україна може стати сильною та незалежною державою!"Текст і підписанти - за силлю https://www.facebook.com/nataliya.vetvitskaya/posts/2846881238706319
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не дразните лохобанов, у них нет беркута/корда, но то, что
на продаже котов и собак далеко не уедешь
Разумков хитрее дитя сивухи брагаря,
он рассчитывает ещё года четыре тут поживиться,
а остолоп всю малину похерить может
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Так а может уже ж и пора хотя бы этого кинофоба Брагара из депутатов переквалифицировать в торговца собаками в зоомагазине?
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А они себя до сих пор считают людьми? Лично я 73% из них не считаю людьми. Это "слуги " но не народа а дьявола .
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Понабирали у свою партію наволоч підпарканну, а тепер хочуть їх виховати. Вихованням потрібно займатись до 5 років, після цього починається тривалий процес перевиховання. Чекаю вибачення від клоуна за образ недолугого хохла і за термос.
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а правда что они заповедник Хортиця выставили на продажу?
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можно оказаться снова ближе к людям

Уже и ГОСПОДИН Разумков блещет умом))). То есть, по его высказыванию нужно понимать, что сейчас депутатики находятся ближе к БогАм?)) Это они там так думают. А ЛЮДЯМ виднее! Вы все там - НЕлюди! Вы с ясельного горшка встали и сразу на двух копытах поскакали к корытцу, из которого одни ..опы торчат.
Вот они, умнейшие из умнейших, комитеты и кабинеты министроФФ:
Не треба забувати, що ситуація може швидко змінитися, і з крісел Ради можна опинитися знову ближче до людей, - Разумков попросив нардепів більш виважено висловлюватися в ефірах - Цензор.НЕТ 5974

Не треба забувати, що ситуація може швидко змінитися, і з крісел Ради можна опинитися знову ближче до людей, - Разумков попросив нардепів більш виважено висловлюватися в ефірах - Цензор.НЕТ 3128
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его уже должны были из Рады пенком за это выгнать!
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