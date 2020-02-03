 Круїзні лайнери не братимуть пасажирів, що побували в Китаї упродовж останніх 14 днів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні асоціації.

"У посадці буде відмовлено всім пасажирам, котрі побували в материковому Китаї протягом останніх 14 днів. Пасажирів будуть перевіряти різними способами: вивчатимуть їхні анкети і проїзні документи, а також проводитимуть медобстеження", - сказано в повідомленні.

Заборона торкнеться всіх круїзних компаній-членів CLIA, а вони відповідають за 95% світових круїзних перевезень. Зокрема, членами асоціації є Costa Cruises, Royal Caribbean International, Silversea Cruises, MSC Cruises і інші.

Подібні заходи круїзні оператори вводять не вперше. Так, під час епідемії лихоманки Ебола в 2014 році посадка була закрита для всіх пасажирів, що побували в країнах - осередках гарячки. Це Гвінея, Сьєрра-Леоне, Ліберія.

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Проте, зараз йдеться про великий туристичний ринок. Так, в 2018 році, за даними CLIA, в круїзи вирушили майже 2,2 млн осіб з материкового Китаю, Гонконгу і Тайваню.

Минулого тижня в італійському порту Сівітавеккіа недалеко від Риму опинилися заблокованими близько шести тисяч пасажирів круїзного лайнера Costa Smeralda через підозри, що двоє китайських пасажирів хворі на коронавірус. На борту перебували 67 росіян. В результаті діагноз не підтвердився, і лайнер продовжив плавання.