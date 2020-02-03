 Убивство пластичного хірурга Андрія Сотника в центрі Києва: поліція розглядає кілька версій. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна.
Як відомо, повідомлення про стрілянину надійшло на "102" близько 18:00 в неділю. Прибулим медикам залишалося лише констатувати смерть чоловіка. На місце події виїжджав голова Нацполіції Ігор Клименко та заступник голови поліції Києва Герман Приступа.
Пізніше з'явилися відео з камер спостереження, на яких видно, що зловмисник біжить за жертвою, стріляючи в спину. Коли той падає на землю, підскакує до нього, здійснює контрольний постріл, забирає пакет і тікає.
Пізніше поліції вдалося з'ясувати, що вбивця чекав Сотника біля його знімної квартири. Очевидно, метою кілера був той самий пакет, з яким і зник зловмисник.
У поліції розглядають кілька версій вбивства пластичного хірурга. Одна з них - вбивство через особисту неприязнь, пов'язану з професійною діяльністю. Відпрацьовується також оперативна версія про вбивство на замовлення з метою помсти.
Також розглядається версія вбивства з метою пограбування. Правоохоронці встановлюють, куди прямував Сотник, і що було у вкраденому пакеті. Вже відомо, що кілер чатував на хірурга біля його будинку, знаючи розпорядок його дня. За однією з версій, в пакеті була велика сума, з якою хірург прямував на ділову зустріч.
Журналіст і екснардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі пише, що попередній аналіз відео та свідчення з місця вбивства хірурга Андрія Сотника на Саксаганського свідчить, що кілер робив контрольні постріли, і це вбивство на замовлення.
Андрій Сотник (фото з сайту клініки DMK)
"Характер смертельних поранень говорить про те, що кілер при вбивстві на Саксаганського хірурга Андрія Сотника використовував гладкоствольну зброю, імовірно, обріз", - пише Мосійчук.
Зараз поліція розшукує кілера. Його прикмети: вік 30-35 років, зріст 170-175, кавказька зовнішність, борода, середньої статури, одягнений у чорні джинси, куртку і кепку.
43-річний Андрій Сотник був головою клініки пластичної хірургії DMK Ukraine. Він народився в Донецьку, закінчив Донецький національний медичний університет імені максима Горького, аспірантуру Інституту невідкладної і відновної хірургії імені Гусака в Донецьку.
У Донецьку працював хірургом обласної травматологічної лікарні, лікарем-хірургом косметологічної лікарні Донецька. У 2014 році переїхав до Києва, де через деякий час очолив клініку пластичної хірургії DMK Ukraine.
На сайті установи сказано, що Сотник - кандидат медичних наук, працював лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом.
В 90-е в Одессе, Харькове , на Заарпатье стреляли не меньше Донецка.
Плохо что теперь место разборок переехало в Киев .
ДА, Сивоха? Зарплату из налогов украинцев пристроился получать и преступность донецкую в Украине собирается АМНИСТИРОВАТЬ. Привезли с собой свои привычки
Но У Вас . Сепаров, свои привычки 😀😀😀
До прихода донецких в Киеве было спокойно
Весь бандитизм пришёл с востока Украины
Сейчас Киев забит донецкими и луганскими авто - сначала эти цуки ***** звали, а теперь отсиживаются в Киеве от дерьма, который в лугандоне организовали
Так шо, сепар , успокойся - все будете на гиляках 😀
Ось об'являть амністію, проведуть вибори і вся лугандонська нечисть ринеться на жирненьку "уставшую" Україну. 90 роки квіточками здадуться.
Одесса на дух не переносит донецких , в Одессе есть свои ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ БАНДИТЫ С БИОГРАФИЯМИ , а не донецкая алкогольная шпана 😀😀😀
Я в отличии от тебя, киевлянка
До прихода донецких в Киеве было спокойно Так Вы киевлянка или одесситка?
И дом там иметь?
Я фигею , ОНИ НЕ ГРАЖДАНЕ СВОЕЙ СТРАНЫ ?
Весь бандитизм пришёл с востока Украины (с) Вы уверены , что именно с Востока Укаины? В ы работете аналитиком МВД? Что Вы подразумеваете под вовстоком Украины ? Днепр, ЗапорожЬе тоже там?
Можно было спокойно покупать или строить дом около леса и не боятся налёта
Все все изменилось КАК донецкая шпана дорвалась до Киева
Я уже не говорю, шо денецкими детьми заполнили все элитные школы и теперь родители - киевляне забирают оттуда детей
Мало того , на Черновола есть русскоязычная школа - там и дети и учителя из Донецка в основном - народ расказывает что все они с ярой ненавистью относятся к Украине и к киевлянам
И преступность в Киеве только за счёт донецких выросла - это их стиль жизни
Он был с очень неплохой пластикой...
Навряд ли он делал ее в Болгарии...
Ведь не стреляют же стоматологов из- за неудачно протезированного зуба или какого-то импланта.
Не там и не так подрезал - расплата - жизнь.
"Донецкие пацаны порожняк не гонят" (с)
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