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Все про:Київ (6917) Нацполіція (8930) вбивство (2050) Мосійчук (191) Сотник Андрій (1)

 Убивство пластичного хірурга Андрія Сотника в центрі Києва: поліція розглядає кілька версій. ФОТО

Хірурга Андрія Сотника вбили в Києві 2 лютого. 43-річний лікар був застрелений неподалік від своєї знімної квартири на вулиці Саксаганського, 117.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна.

Як відомо, повідомлення про стрілянину надійшло на "102" близько 18:00 в неділю. Прибулим медикам залишалося лише констатувати смерть чоловіка. На місце події виїжджав голова Нацполіції Ігор Клименко та заступник голови поліції Києва Герман Приступа.

Пізніше з'явилися відео з камер спостереження, на яких видно, що зловмисник біжить за жертвою, стріляючи в спину. Коли той падає на землю, підскакує до нього, здійснює контрольний постріл, забирає пакет і тікає.

Пізніше поліції вдалося з'ясувати, що вбивця чекав Сотника біля його знімної квартири. Очевидно, метою кілера був той самий пакет, з яким і зник зловмисник.

У поліції розглядають кілька версій вбивства пластичного хірурга. Одна з них - вбивство через особисту неприязнь, пов'язану з професійною діяльністю. Відпрацьовується також оперативна версія про вбивство на замовлення з метою помсти.

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Також розглядається версія вбивства з метою пограбування. Правоохоронці встановлюють, куди прямував Сотник, і що було у вкраденому пакеті. Вже відомо, що кілер чатував на хірурга біля його будинку, знаючи розпорядок його дня. За однією з версій, в пакеті була велика сума, з якою хірург прямував на ділову зустріч.

Журналіст і екснардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі пише, що попередній аналіз відео та свідчення з місця вбивства хірурга Андрія Сотника на Саксаганського свідчить, що кілер робив контрольні постріли, і це вбивство на замовлення.

Убивство пластичного хірурга Андрія Сотника в центрі Києва: поліція розглядає кілька версій 01

Андрій Сотник (фото з сайту клініки DMK)

"Характер смертельних поранень говорить про те, що кілер при вбивстві на Саксаганського хірурга Андрія Сотника використовував гладкоствольну зброю, імовірно, обріз", - пише Мосійчук.

Зараз поліція розшукує кілера. Його прикмети: вік 30-35 років, зріст 170-175, кавказька зовнішність, борода, середньої статури, одягнений у чорні джинси, куртку і кепку.

43-річний Андрій Сотник був головою клініки пластичної хірургії DMK Ukraine. Він народився в Донецьку, закінчив Донецький національний медичний університет імені максима Горького, аспірантуру Інституту невідкладної і відновної хірургії імені Гусака в Донецьку.

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У Донецьку працював хірургом обласної травматологічної лікарні, лікарем-хірургом косметологічної лікарні Донецька. У 2014 році переїхав до Києва, де через деякий час очолив клініку пластичної хірургії DMK Ukraine.

На сайті установи сказано, що Сотник - кандидат медичних наук, працював лікарем-хірургом, пластичним і естетичним хірургом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173377
 
 
 Топ коментарі
 
пластический хирург (убитый) мог сделать подпольную операцию пластику по изменению внешности с войной с Россией. ОРЛДО и Крым такие услуги очень даже востребованы... могли убрать, чтобы не рассказал кого он оперировал ведь операция ведется фотосъемка покадрово так положено для хирурга может не были уверены что все негативы и носители с фото уничтожены или еще как.. короче версий реально много...
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Я в отличии от тебя, киевлянка
До прихода донецких в Киеве было спокойно
Весь бандитизм пришёл с востока Украины
Сейчас Киев забит донецкими и луганскими авто - сначала эти цуки Хулло звали, а теперь отсиживаются в Киеве от дерьма, который в лугандоне организовали
Так шо, сепар , успокойся - все будете на гиляках 😀
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Всем понятно что донецкие разбираются между собой ?

Плохо что теперь место разборок переехало в Киев .

ДА, Сивоха? Зарплату из налогов украинцев пристроился получать и преступность донецкую в Украине собирается АМНИСТИРОВАТЬ. Привезли с собой свои привычки
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Стрельба в оглавлении, 100% в тексте Донецк.
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так жертва 100% Донецк или злодей-убийца? Или вообще все плохое списываем на Донецк?
В 90-е в Одессе, Харькове , на Заарпатье стреляли не меньше Донецка.
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Вначале лица кавказской внешности приезжали в Украину на недельку пограбить квартиры. Теперь уже заказные убийства. Визовая либерализация не означает, что всех надо пускать в Украину без разбора.
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Мой пост был о том, что не все преступления совершаются донбаяссянами. Про Кавказ я вообще ничего не писал.
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Почему как только в Киеве совершают преступления при участии "лиц кавказской внешности" - сразу с ценными комментариями всплывает бывший нардеп Мосейчук? Которого, к тому же, и самого пытались взорвать.
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пластический хирург (убитый) мог сделать подпольную операцию пластику по изменению внешности с войной с Россией. ОРЛДО и Крым такие услуги очень даже востребованы... могли убрать, чтобы не рассказал кого он оперировал ведь операция ведется фотосъемка покадрово так положено для хирурга может не были уверены что все негативы и носители с фото уничтожены или еще как.. короче версий реально много...
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Экономика тут такая - 30процентов. Это та доля, что засылается мелким бизнесом смотрящим. Простейший пример это маршрутки Житомир-Киев. Автовокзал с подсчетом пассажиров - 100грн, остановка за мостом через 600метров - 70грн в тот же автобус. 30 грн забирают товарищи не рулящие баранкой и не несущие ответственности ни за что, но это их "вокзал". Хирург показательно убит ОПГ для примера другим хирургам.
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Замовників шукайте серед клієнтів.
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Так из Болгарии привезли орга6изатора убийства Гандзюк , он вроде пытался изменить внешность ( было в Цензоре )
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А исхудавший и "кристально честный"бывший депутат мОСИЙЧУК теперь журналист?Однако......Вот ещё странность,что ни стрельба в Киеве то или стреляют донецкие или стреляют донецких,что ни мажорное ДТП то тот же географический регион.
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кому-то изменил внешность до неузнаваемости, и концы в воду.
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Видимо неудачно что-то отрезал... У нас врачи привыкли низахуя не отвечать, но одно дело когда квалификация специалиста позволяет ему действительно не косячить, то сейчас "врачей" которые купили дипломы, а уметь работать не купили - больше чем вменяемых спецов. Поэтому количество подобных инциндентов в будущем будет возрастать. Одно дело когда сантехник кран ху-во прикрутил - и то последствия могут быть, а другое дело когда человека покалечили да еще и капусты за это срубили.
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Всем понятно что донецкие разбираются между собой ?

Плохо что теперь место разборок переехало в Киев .

ДА, Сивоха? Зарплату из налогов украинцев пристроился получать и преступность донецкую в Украине собирается АМНИСТИРОВАТЬ. Привезли с собой свои привычки
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Если бы это было убийство с целью убрать свидетеля переделки чьей-то морды лица - вряд ли киллер забирал бы пакет. Это было убийство именно с целью заполучить содержимое пакета. Какую ценность оно представляло для киллера не понятно. Самое банальное - деньги или наркота.
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А просто отобрать нельзя было, как в Киеве постоянно выдёргивают сумки с деньгами или атакуют авто с деньгами? Зачем мокрое дело? Шобы убрать свидетеля
Но У Вас . Сепаров, свои привычки 😀😀😀
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Я в отличии от тебя, киевлянка
До прихода донецких в Киеве было спокойно
Весь бандитизм пришёл с востока Украины
Сейчас Киев забит донецкими и луганскими авто - сначала эти цуки ***** звали, а теперь отсиживаются в Киеве от дерьма, который в лугандоне организовали
Так шо, сепар , успокойся - все будете на гиляках 😀
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То ли еще будет Ой! Ой! Ой!
Ось об'являть амністію, проведуть вибори і вся лугандонська нечисть ринеться на жирненьку "уставшую" Україну. 90 роки квіточками здадуться.
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А чем законопослушный, адекватный житель Донецка хуше Вас? Почему у нас в Одессе к этим людям относятся толлерантно и все понимают ( брошенные квартиры, бизне и т.д) Что лично Вам , живущей по большей части в Словакии сделали жители Дрнецка, которые за Украину?
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В Одессе к донецким толерантно? Вы шо с дуба упали?
Одесса на дух не переносит донецких , в Одессе есть свои ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ БАНДИТЫ С БИОГРАФИЯМИ , а не донецкая алкогольная шпана 😀😀😀
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Вы , пардон когда в последний раз в Одессе были и где проживали? Вы говорите за всю Одессу, прям как в песне . Вы же вроде из Киева , откуда такие познания об отношении одесситов к донецким?
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Убивство пластичного хірурга Андрія Сотника в центрі Києва: поліція розглядає кілька версій - Цензор.НЕТ 3027 Sophia-Maria Duglass

Я в отличии от тебя, киевлянка
До прихода донецких в Киеве было спокойно Так Вы киевлянка или одесситка?
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И шо ? Я не могла родиться в Одессе?
И дом там иметь?
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С дубя я не падал, сдаю одну из своих( честно заработанных в море квартир) переселенцам из Донецка. Адекватные, чистоплотные люди , которые очень хорошо относятся к Украине. А Вы так прям так осведомлены о донецких и одесских бандитах и их различиях? С таким счастьем и на свободе?
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ХОРОШО ОТНОСЯТСЯ К УКРАИНЕ
Я фигею , ОНИ НЕ ГРАЖДАНЕ СВОЕЙ СТРАНЫ ?
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Капс лук был для кого? У меня со зрением все в порядке. .Так Вы одесситка, киевлянка или гражданка Словакии?
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А у меня вот ума не хватило, садыбу в Зкарапатье на старость взять, хотя раньше по деньгам мог, сейчас увы((((( Хорошего Вам дня. Чаще бывайте на историческй родине - в Одессе.
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Из-за закона о евробляхах в этом году была с детьми в Одессе только 10 дней: пришлось ехать в Грецию
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До прихода донецких в Киеве было спокойно
Весь бандитизм пришёл с востока Украины (с) Вы уверены , что именно с Востока Укаины? В ы работете аналитиком МВД? Что Вы подразумеваете под вовстоком Украины ? Днепр, ЗапорожЬе тоже там?
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До прихода донецких в Киев , в городе было спокойно - это Вам любой киевлянин подтвердит
Можно было спокойно покупать или строить дом около леса и не боятся налёта
Все все изменилось КАК донецкая шпана дорвалась до Киева
Я уже не говорю, шо денецкими детьми заполнили все элитные школы и теперь родители - киевляне забирают оттуда детей
Мало того , на Черновола есть русскоязычная школа - там и дети и учителя из Донецка в основном - народ расказывает что все они с ярой ненавистью относятся к Украине и к киевлянам
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Вам таки шо то плохое , сделали люди из Донбасса, а вообще это стереотип. Оствайтесь при своем мнении, просто отношении к людям из-за места их рождения неправильно.
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Донбасс - это не стереотип . Это люди без национальной идентичности и культуры
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Женщина, которую примотали к столбу упыри с ДНР, за помощь ВСУ - тоже донбасянка
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За школы говорить не буду ,не знаю но то что как появились "беженцы" так у нас в Харькове все стены обрисовали своими флагами дыныры и лугандонии а украинские флаги если где увидят то обязательно испаскудят свастиками. Ловили этих мерзавцев не раз но их всегда отпускают потому что не хотят связываться ,эти "переселенцы" сразу начинают орать что это дискриминация беженцев и мы "всёврём" на их детей.Это правда.
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Вот и я об этом
И преступность в Киеве только за счёт донецких выросла - это их стиль жизни
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Я теж киянин. Злочинність виросла в Києві, як і у всій Україні за рахунок донбасян в тому сенсі, що вони спровокували і ведуть війну разом з окупантами в Україні проти всіх нас і тим самим спровокували вал злочинності.
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..стрелок-наемный, заказчик - один из клиентов, мотивов- несколько (неудачная операция-деньги уплачены, решили вернуть их в такой способ не заморачиваясь особо ) удачная операция-большие деньги уплачены, "жаба заела", деньги вернуть захотелось)..удачная операция за большие деньги со сменой узнаваемости, убрали как свидетеля и отобрали деньги, что в пакете были....клиент- или из бандюганов крутых и не киевских или из "паффстанцев" ипонутых даунецких, буратина не из бедных шахтиоров, вычислить непросто, но можна....киллер уже где то на дне рыбу кормит или скоро будет...
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Помнитса недавно в Болгарии задержали одного из заказчиков Кати Ганзюк...
Он был с очень неплохой пластикой...
Навряд ли он делал ее в Болгарии...
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Пластическая хирургия - это не что-то сверхьестественное, а вполне обыденные операции и процедуры.
Ведь не стреляют же стоматологов из- за неудачно протезированного зуба или какого-то импланта.
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..бывает что и бошки раскалывают....как на кого попадут..и морды нехило тоже крошат...но им проще, они себе сами дырки законопатить могут без лишнего шума......поэтому и тишина...а этот случай -или месть, во что меньше верится или следы чтобы замести, после возможно и "левой" какой крутой пластики на дому или еще где на хате какой..что вероятней всего...грабеж еще возможен по наводке...менты пусть ищут в среде его знакомых... найдут, если сильно захотят.. Убивство пластичного хірурга Андрія Сотника в центрі Києва: поліція розглядає кілька версій - Цензор.НЕТ 9187
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Вот что бывает, если даунбасс пустить в Украину. Спасибо, Зебил...
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Аваков уже перебирает досье на волонтеров, чтоб на пресс-конференции раструбить, кто это так чудовищно дестабилизировал обстановку! Он искренне надеется, что может, хоть на этот раз прокатит.
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Пластический хирург из Донецка, он как сапер.
Не там и не так подрезал - расплата - жизнь.
"Донецкие пацаны порожняк не гонят" (с)
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ВИНОВАТЫ В УБИЙСТВЕ ВОЕННЫЕ И ВОЛОНТЕРЫ других слов наши горе следователи не знают
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Затем так тупо врать? На видео же четко видно, что стрелявший пакет не забирал.
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Відео не має, тому мусора вже вираховують твій айпі!
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а версию коронавируса включить забыли?
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Огооо... Стільки коментарів, хто, де, що пластичний хірург, Донецьк... Що би там хто і що не писали, але однозначно винен Порошенко !!!
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Нельзя разрешать населению короткоствол! Тогда у хирурга был бы шанс убить нападающего. Был бы труп. Зачем это надо? Все друг друга перестреляют!!!
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Який шанс? Хірург у ВДВ служив і стріляє з обох рук? Не меліть куйні. Не тягайте із собою пакет із готівкою і ніякий короткоствол вам буде непотрібний.
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Ещё один плюсик против Антоненко. Он не только Шеремета убил, но и этого хирурга! Надо посмотреть по камерам наблюдения, наверняка там Дугарь где-то засветилась. 100%!
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Еще одна версия - делал кому то заказную внешность.... И концы в воду... Классика жанра!
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Був головою клініки. Мало хто знає, але зараз в приватних клініках, навіть у неоперуючих лікарів нормальною є зарплата від 2 к євро в місяць. Ось тільки одиниці сплачують її по білому. Решта - конверт, а це обнал. Тому керівник такої клініки у Києві міг мати при собі досить велику суму готівки, навіть без усяких там підпільних операцій по зміні зовнішності...
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Оце версія. У пакеті зарплатня "в конвертах" для співробітників.
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Убийца не забирал пакет. Смотрите ссылку на видео выше в комментариях.Пакет остался лежать возле убитого, а убийца убежал.
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....много знал (кого МАСКИРОВАЛ ) мог держать за ЯЙЦА пожизненно , то что жил на съемной квартире док. что были ПЛАНЫ слинять на ПМЖ и жить и не тужить ПОДАИВАЯ !!
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Знімав, бо можливо приватна клініка за квартиру платила, а не він особисто.
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