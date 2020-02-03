 Розділення Мінекономіки, торгівлі та сільського господарства можливе після завершення земельної реформи, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр Тимофій Милованов.

"Це має сенс. Роз’єднати сільське господарство і окремо вивести, але після того як реформа ринку землі буде закінчена", - пояснив Милованов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне розділити деякі міністерства і чекає від прем'єр-міністра Гончарука пропозицій щодо низки міністерств, зокрема, щодо Мінекономіки, Міністерства культури, молоді і спорту, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

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