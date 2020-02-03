 Розділення Мінекономіки, торгівлі та сільського господарства можливе після завершення земельної реформи, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр Тимофій Милованов.
"Це має сенс. Роз’єднати сільське господарство і окремо вивести, але після того як реформа ринку землі буде закінчена", - пояснив Милованов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський вважає за необхідне розділити деякі міністерства і чекає від прем'єр-міністра Гончарука пропозицій щодо низки міністерств, зокрема, щодо Мінекономіки, Міністерства культури, молоді і спорту, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.
не виправляйте, будь ласка, бо воно так і розмовляє
Приходит осознание, что трындеть - не мешки таскать . . .
Уже и Офис Президента тихонько на Банковой остался, никуда не переехал, и опять восстанавливают ликвидированные структуры, а почему ? А потому что далеко не всё прошлое обязательно плохо. И после выборов кавалерийским наскоком что-то менять, не подумав - максимально тупо. Только время потратили и деньги налогоплательщиков. А могли их потратить на что-то более нужное.
це риторичне питання?
Що, зебобіки що можете сказати на своє виправдання?????!!!!
і схавала вона молодильних яблучок та стала молодою та цнотливою, що аж вуха розвернулись...
меньше депутатов-больше министров-меньше ответственности-больше зарплаты-
меньше работы-больше обещаний