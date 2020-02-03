EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство
  4578  62
Все про:атомна енергетика (27) Тинний Ігор (3)

 Безпечна зупинка зношених АЕС обійдеться Україні мінімум у $15 млрд, - Тинний

Україна в найближчі 30 років не зможе відмовитися від атомної енергетики. Проте, на сьогодні 15 працюючих реакторів чотирьох українських АЕС зношені вже на 80%, а на їхнє повне виведення з ладу державі може знадобитися близько $15 млрд і одночасно якісна реформа енергетичного сектору країни.

Про це в інтерв'ю заявив підприємець, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, член Ради з інновацій при прем'єр-міністрі Ігор Тинний.

"Без атомної енергетики ми проіснувати в найближчі 30 років точно не зможемо. Хоча ми - країна, яка, напевно, найбільш постраждала у світі (після аварії на 4-му енергоблоці Чорнобильської АЕС, - ред.), але тим не менше ми дуже безладно ставимося до питання ядерної безпеки", - зазначив він.

При цьому, за словами Тинного, атомна енергія, яку нерідко називають дешевою, такою насправді не є, а таке твердження є міфом.

"Якщо ми порахуємо, наприклад, скільки держава витратила коштів (на програму виведення з експлуатації ЧАЕС, - ред.), не здивуюся, що в грошовому еквіваленті це обійшлося в $1 млрд... В середньому у світі на виведення одного енергоблоку з експлуатації треба $1 млрд, а в Україні їх п'ятнадцять. Тому я стверджую, що це міф про дешеву атомну енергетику", - підкреслив бізнесмен.

Він також додав, що на цьому тлі держкомпанія "Енергоатом" недоотримує значні кошти, а Фонд, кошти якого мали б направлятися на виведення відпрацьованих і замортизованих енергоблоків, на сьогодні фактично є порожнім.

Водночас продовжувати терміни експлуатації атомних енергоблоків не можна до нескінченності. Вони зношуються, морально застарівають і несуть загрози екологічній безпеці. А коштів у держбюджеті на виведення атомних енергоблоків нардепи з року в рік не закладають.

Тинний підкреслив, що, якщо сьогодні не займатися проблематикою зношеності атомних енергоблоків, можуть посилитися ризики техногенної катастрофи, а Україна навряд чи змогла б пережити "другий Чорнобиль".

Але якщо вже сьогодні цілеспрямовано впроваджувати дієві реформи в енергетичній сфері, через 30 років Україна може безболісно відмовитися від АЕС з одночасною заміною відсутніх потужностей енергогенерації, прогнозують експерти.

Тинний нагадав, що раніше Німеччина оголосила, що закриє всі свої АЕС до 2021 року. Швейцарія вже відмовилася від експлуатації своєї атомної електростанції. При цьому раніше в Україні Міністерство енергетики та екології презентувало програму "Зелений перехід", відповідно до якої у 2050 році в країні частка відновлюваної енергетики має зрости до 70%. При цьому 30% мають становити атомна генерація і газ. А частка виробництва е/е з вугілля має скоротитися до 0%.

У зв'язку з цим, як пояснив Тинний, згідно зі стратегією розвитку української енергетики, всі збиткові вугільні шахти і енергопідприємства, що дотуються державою (крім "Енергоатому" і "Укргідроенерго") необхідно оптимізувати або приватизувати.

В Україні як один зі шляхів вирішення проблеми зі збитковими держшахтами, на його думку, - виставити їх на продаж приватним інвесторам. Так, на сьогодні, всі вугільні шахти, що перебувають у приватній власності, є прибутковими і забезпечують робочими місцями місцеве населення.

І якщо вугільну реформу не впровадили вже найближчим часом, держава продовжить роками витрачати мільярди гривень "на вітер" замість впровадження реформ та розвитку ринку е/е.

Нагадаємо, Енергетичний перехід - це рух енергетики в бік чистих і безпечних відновлюваних джерел. У межах Паризької угоди 2015 року світова спільнота домовилася обмежити глобальне потепління на рівні значно нижче 2°С і докласти всіх зусиль, щоб не перевищити 1,5°С. А отже, перехід на відновлювані джерела енергії (ВДЕ) має відбутися організовано і за короткий часовий проміжок - протягом кількох наступних десятиліть. Зокрема, до 2050 р. транспорт, енергетика, промисловість і населення мають повністю перейти на відновлювані джерела енергії, залишивши велику частину розвіданих покладів вугілля, а також значну частку запасів нафти і газу в землі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173375
 
 
 Топ коментарі
 
посыл понятен
изношенные они и убыточные на самом деле
как облэнерго
надо их передать в частные руки

и моментом станут как новые
псы. зачетный пиджак! в клетку
 показати весь коментар
 
Зееленое стадо мастера по распилу бюджета...пилить собираются даже там где рыги не пилили....добрались уже и до АЭС...
 показати весь коментар
 
еще бы, тариф с АЭС - 57 копеек, а тариф "зеленой энергетики" - 5 грн 54 копейки.

Конечно, АЭС надо останавливать! А как же!

чувак видать офигенно разбирается в ядерной безопасности. Просто эксперт мать его.
Именно потому и возглавляет Ассоциацию возобновляемой энергетики
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зееленое стадо мастера по распилу бюджета...пилить собираются даже там где рыги не пилили....добрались уже и до АЭС...
 показати весь коментар
 
 
еще бы, тариф с АЭС - 57 копеек, а тариф "зеленой энергетики" - 5 грн 54 копейки.

Конечно, АЭС надо останавливать! А как же!

чувак видать офигенно разбирается в ядерной безопасности. Просто эксперт мать его.
Именно потому и возглавляет Ассоциацию возобновляемой энергетики
 показати весь коментар
 
 
и речь не идёт о замене блоков, а только порезка на металл, а дальше чюмадан вокзал Израиль.
 показати весь коментар
 
посыл понятен
изношенные они и убыточные на самом деле
как облэнерго
надо их передать в частные руки

и моментом станут как новые
псы. зачетный пиджак! в клетку
 показати весь коментар
 
 
Отож)) Передать нужно в частные руки, и отстроить, и тариф впаять тыпиллам рыночный. У государства вообще нужно поменьше чтоп чегото было. Ато оно начинает заниматься популизмом, а тыпиллам, падким до шары это вылазит потом боком. Так платили бы больше на протяжении десятков лет, а так заплатят космическую цену за несколько лет. Урок любителям шары))
 показати весь коментар
 
Как же мы все дороги нашему бесценному государству.
 показати весь коментар
 
 
АхххАхххАхххА)) Ну что зе!лёные тыпиллы, получили дишовую электроэнергию и другие ништяки "на шару"(с)? Знайте: шары не бывает... За все нужно платить и ваш черед настал)) Щас цену на электричество впаяют рыночную, посколько мощности то строить нужно, и такую, что глаза от пакращення у вас полезут уже не на лоб, а на затылок))
 показати весь коментар
 
 
безопасная остановка дорого...а опасная ? дешево?
блин! не шутите вы с мирным атомом ...мы еще тот не отхэкали!!
 показати весь коментар
 
Ложь и еще раз ложь. Этот узаконенный грабеж в пользу якобы зеленой энергии естетсвенно желал бы полного уничтожения атомной энергетики.
 показати весь коментар
 
 
Ага... 57 коп... И при этом износ на 80%... Шото тут не то, в этом сочетании низкого тарифа (в то время как за бугром он совсем не такой: под 3 грн и больше), с почти полным износом, как думаешь? Популизм и безалаберность боком вылазит типиллам. Точнее ПОКА не вылазит, но это уже не за горами))
 показати весь коментар
 
не думаю, а ЗНАЮ, что при таких "износах" при нормальном обслуживании наши АЭС могут прослужить еще лет СТО.
А если всю электорэнергию, необходимую Украине, перевести на производство АЭС, то Ахметов, Клюев и Беня без масла на хлебушке останутся.
Зато люди будут платить за электрику не больше 1 грн. за кило.

как это пережить-то некоторым!
 показати весь коментар
 
 
Нельзя сомневаться! Он сказал, что ЗНАЕТ... Представляешь: купил машину, правильно обслуживаешь, платишь за все это сущие копейки а машина ездит 100 лет? Нет, не представляешь???!!! Ну то то у тебя просто воображение неразвито значицца))
 показати весь коментар
 
Чеж за бугром до такой "инновации" не додумались! Ведь действительно как просто! Просто обслуживай правильно например фольксваген гольф 1 и он будет ездить лет 100%. А платить за это обслуживание будешь копейки. И можно потом его праправнукам передать... Даааа... Тыпиллы во всем мире кроме как в Украине живут. Правда лучше живут и дольше, но это понятно не показатель! Мы плохо живем, и недолго и гондурас вокруг, но мы их путем не пойдем... У нас есть свой, хороший и отличный от других путь.
 показати весь коментар
 
нутак и ******* говорит, шо заменить нельзя, модернизировать нельзя, дайте 15 мыльярдов баксов я найму Васю с болгаркой и он аккуратненько всё порежет на металл, чугун к чугуну люминий к люминию, главное шоб на приёмке на весах не *******, а нарид и по 10 грн за кВт платить будет, он у нас терпеливый выносливый у каждого собаки кошки ну по две почки у каждого, тут продавать и продавать.
 показати весь коментар
 
Мужик. Это просто ты не слышал. Реально, не один говорил уже, что мощности изношены конткретно. Еще несколько лет такого тыпильного популизма и будет ойойой. Нужно кончать заниматься ерундой, привлекать инвесторов, и впаивать тыпиллам рыночный тариф - отучать от популизма. Та только кто сюда из инвесторов придет, когда окупаемость за десятки лет... Не... точно кирдык грядет.
 показати весь коментар
 
Да, да. Инсайд! От зеленого энергетика! Всем верить! А что говорят люди работающие на АЭС? Это не интересно и не важно!
 показати весь коментар
 
На, почитай у тебяш гуголь не отключен? Погугли тарифы у нас и за бугром)) https://gravicappa.com.ua/articles/tarify-na-***************-v-ukraine-i-evrope-interesnyy-obzor-dlya-vladelcev-solnechnyh
Ох иш и жестко вы будете учиться)) Поделом...
 показати весь коментар
 
А что кстати люди говорят, что все пучком и ничего не изношено, да?
 показати весь коментар
 
И не собираюсь. Вывод такой - люди из сферы атомной энергетики ничего такого про катастрофический износ не говорят. А бабушки возле подъезда это не источник информации для нормальных людей.
 показати весь коментар
 
Я тебе на сайт энергоатома ссыль дал)) Но они понятно не авторитет для тебя, и не из той самой энергетики)) Ну чтош - прозябай в своем душном мирке))
 показати весь коментар
 
ну, и что ты нашел на сайте Энергоатома? Что мы все умрем а завтра все блоки остановятся навсегда? Ложь. Энергоатом сообщает, что при цене 57коп имеет в **** прибыли и платит в бюджет , как госкомпания, кучу денег. А вот зеленому шахтеру Ахметову и 5.50 мало и оно воет.
 показати весь коментар
 
 
Ну вот если бы ты, очевидно мокшанский бот прочитал статью, что я тебе сбросил, то нашел бы там такие слова Энергоатома: "В период с 2030 по 2040 гг. завершится продленный срок эксплуатации 12 энергоблоков, их необходимо будет заменить новыми, способными работать в маневренном режиме". Но ты не читай, ато разрушится твой затхлый тесный мирок))
 показати весь коментар
 
А через 1 000 000 000 лет Сонлце схавает Землю. Какой вывод из этого? Строить новые блоки для замены вот и все.
 показати весь коментар
 
Ну тыш говорил, что износа то и никакого нету. Лошь Ахметова!!! Шоп строить много новых блоков, нужно много-много вложений денюшкой, которые должны окупиться в разумные сроки Андрюша. У государства денюшки нету и мозгов и желания чтото делать, а не раскрадывать, что осталось, нету. А частники люди жесткие: им на любовь малоросов к халяве все равно, не хочешь платить - ищи деньги инде. А разумные сроки в Украине это не 30-40 лет - намного-намного меньше. И окупиться - это когда платит покупатель. Так что, думай, Андрюша, думай... Когда ситуация созреет зеленый тариф в 5 грн. покажется тебе детским лепетом
 показати весь коментар
 
Еще напиши если не согласимся татарину дань платить то он Гретту выпишет и она тут нас всех несогласных зеленому проклятию подвергнет и раком встанет дабы образумить нас, экологических грешников... ...хи-хи
 показати весь коментар
 
Ниачём. Какой-то предприниматель по возобновляемой энергетике, советник профана, последователь Грэты Тумблер рассуждает о том, о чём понятия не имеет на уровне куховарки. А спинджак - да, зачётный!
 показати весь коментар
 
 
С Бени Коломойского взять он честную цену за электроэнергию платил только при Порохе!
 показати весь коментар
 
як мона прібарахліцца на демонтажі економіки України та ше з бюджету вирвати солідний шмат
 показати весь коментар
 
 
зашибись! а ветряки с солнечными панелями, турбины ГЭС,ТЭС нифига не изнашиваются. они, млять, вечные. уберите этих проффесионалов с трускавецкими дипломами и тремя классами образования.
 показати весь коментар
 
 
я напоминаю, что Закон об узаконеном грабеже был принят людьми с двумя высшими образованиями и докторскими в нагрузку. Так что не надо.....
 показати весь коментар
 
Зона могла бы и больше таких людей дать, например, проффессор-консультант из Ростова.
 показати весь коментар
 
Это новость для идиотов, которые верят в дешёвую атомную энергию.
 показати весь коментар
 
 
Идиоты верят в полную чушь. Потому что слабоумные. Кто этот чувак в пиджаке? Прочитал? Какое он имеет отношении к мирному атому? Он тебе и 150 000 000 000 зеленых бакчов может впарить. Патамучто ты лох.
 показати весь коментар
 
Тогда впомни, какое недорогое электричество Чернобыль производит, умник.
 показати весь коментар
 
Замість того щоб субсідіювати срані Ахиеткіні шахти 20 років і зелену енергію потрібно було платити нормальні гроші за електроенергію від АЕС. Щоб певний відсоток від цього йшов на утилізацію та побудову нових блоків. Проте ж чинна влада із зелебобою - апогей масового отупіння населення. якому потрібні тільки Свати та Квартал. і даремно що в близькому майбутньому прийдеться педалі крутити щоб подивитися їх
 показати весь коментар
 
 
Але порівняння ціни ліквідації наслідків ЧАЕС та закриття звичайного блоку просто епічне. Я прогнозую. що ціна буде мінімум в 10 разів меншою.
 показати весь коментар
 
І я правий. Згідно з чинною концепцією зняття блоків з експлуатації, українські атомники вважають достатньою суму 100 млн євро. Саме стільки закладено у тариф атомного кіловата на 20 додаткових надпроектних років роботи для кожного блоку.
 показати весь коментар
 
А шо після 20 надпроектних років? Конфайнмент?
 показати весь коментар
 
Об этом в интервью заявил предприниматель, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, член Совета по инновациям при премьер-министре Игорь Тынный. - аху*нні іновації по розпилу грошей в 10 кратному розмірі скажу я вам.
 показати весь коментар
 
 
во всех президентов нужно спросить
где деньги на счетах амартотчислений
/деньги на восстановление /
а зелёная энергия для собственного потребления
излишки в сеть
а то сами потребляют дешовую электроэнергию
а нам продаж зеленую
Франция 80% электроэнергии получает с АЭС
и ничего
 показати весь коментар
 
 
да, ДА_А_А_А!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Нимедленно зарыть все АЭС!

Понастроить витряков и платить им зилёный тариф !!!!!!!!!!!!!!
 показати весь коментар
 
 
На Западе опасаются, что у Украину могут появиться яйца и вследствие ЯО. Поэтому надо лишить Украину АЭС - где делается сырьё для ЯО.
 показати весь коментар
 
 
ДТЕК Ахметова прибыль, а если авария на АЭС вам и вашим детям отвечать здоровьем и жизнью. Коммунисты были плохие им.
 показати весь коментар
 
Оптовая цена на э/э от АЭС такая же, как в США. У них в тариф включает цену постойки и выведение АЭС.
У нас, строили при СССР, на вывод денег нет.
Де грошi??
 показати весь коментар
 
 
Что? "Безопасная остановка"? А что рассматриваются еще варианты опасной остановки, типа Чернобыля?
 показати весь коментар
 
Так и есть - у власти команда ликвидаторов.
 показати весь коментар
 
, що "атомная энергетика не имеет экономики, это железная необходимость". Судячи по стилю, це явна цитата высокопоставленного атомщика з Києва, виключно для внутрішнього користування. Громадські активісти та експерти ніколи не сумнівались в збитковості галузі, виходячи з різноманітних оціночних розрахунків.
 показати весь коментар
 
кнопку аз-5 пусть жмут, только сперва проверят не отравлен ли реактор))) Дешево и сердито)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору