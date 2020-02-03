 "Слуга народу" вирішила висунути Алєксєйчук кандидатом у нардепи в окрузі №179 на Харківщині

Про це повідомляє у Facebook заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на другому етапі з’їзду партії "Слуга Народу" висунули Вікторію Алєксєйчук кандидатом у народні депутати на 179 окрузі у Харківській області, де влітку балотувався та переміг Олексій Кучер, який зараз працює головою Харківської ОДА. Вікторія Алєксєйчук – юрист, доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член міжнародної організації "Конгрес криміналістів". В Зе!Команді вона від самого початку: на президентських виборах 2019-го року була довіреною особою Володимира Зеленського, балотувалася у Верховну Раду на 174-му окрузі в Харкові. Після призначення Олексія Кучера була його радницею на громадських засадах. Вибори у 179 окрузі відбудуться 15 березня", - розповіла Кравчук.

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