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Все про:вибори (4211) Харківщина (848) Слуга народу (620) Кравчук Євгенія (21) Алєксєйчук Вікторія (1)

 "Слуга народу" вирішила висунути Алєксєйчук кандидатом у нардепи в окрузі №179 на Харківщині

Партія "Слуга народу" на з'їзді 3 лютого схвалила Вікторію Алєксєйчук кандидатом у народні депутати на 179 окрузі в Харківській області.

Про це повідомляє у Facebook заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на другому етапі з’їзду партії "Слуга Народу" висунули Вікторію Алєксєйчук кандидатом у народні депутати на 179 окрузі у Харківській області, де влітку балотувався та переміг Олексій Кучер, який зараз працює головою Харківської ОДА. Вікторія Алєксєйчук – юрист, доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член міжнародної організації "Конгрес криміналістів". В Зе!Команді вона від самого початку: на президентських виборах 2019-го року була довіреною особою Володимира Зеленського, балотувалася у Верховну Раду на 174-му окрузі в Харкові. Після призначення Олексія Кучера була його радницею на громадських засадах. Вибори у 179 окрузі відбудуться 15 березня", - розповіла Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 10 млн грн витратять на довибори нардепа по округу №179 на Харківщині, - ЦВК

Слуга народу вирішила висунути Алєксєйчук кандидатом у нардепи в окрузі №179 на Харківщині 01
Слуга народу вирішила висунути Алєксєйчук кандидатом у нардепи в окрузі №179 на Харківщині 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173373
 
 
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в тому немає ніякого сумніву, що вона собі поправить життя
Новосад вже поправила
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"Слуга народа" решила выдвинуть Алексейчук кандидатом в нардепы по округу №179 на Харьковщине - Цензор.НЕТ 5756
вроде недавно жешь выборы были?
всё лезут и лезут ....
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Что и кому предложит продать эта "слуга уродов"???
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Якщо вона "доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член міжнародної організації «Конгрес криміналістів»" - то це означає, що подружка Венекдіктової, Бабікова, Вортнова. короче, отої гоп-компанії риго-овощних.

Дивіиися, як реванш ригів суне...
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думаю, її результат буде непоганим соціологічним "зрізом" реальної підтримки "слуг народу" з боку цього самого народу.
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