 НАБУ затримало чиновника Держрезерву під час спроби дати хабар $40 тис. своєму начальнику за участь у корупційній схемі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Повідомляється, що начальник управління намагався передати 40 тисяч доларів очільнику Держрезерву з метою реалізації корупційної схеми.

"Начальник управління Держрезерву упродовж листопада 2019 - січня 2020 року підбурював керівників підприємств, які входять до сфери управління Держрезерву, до надання неправомірної вигоди. Натомість посадовець обіцяв їм збереження посад та сприяння з боку керівництва Держрезерву у їх подальшій діяльності. Усвідомлюючи, що реалізувати цей задум можливо було лише за участі голови Держрезерву, підозрюваний спробував схилити його до одержання неправомірної вигоди від керівників згаданих підприємств", - повідомили в НАБУ.

Після отримання пропозиції глава Держрезерву звернувся в правоохоронні органи.

"Правоохоронці зафіксували кілька випадків одержання підозрюваним неправомірної вигоди від керівників підприємств нібито для подальшої передачі голові Держрезерву. При чому, 20% від цієї суми начальник управління залишав собі, як плату за "послугу". Під час передачі одного з таких траншів начальника управління викрили "на гарячому"", - йдеться в повідомленні.







Чиновнику повідомили про підозру у злочині по ч. 4 ст.368 і ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України (хабарництво).

Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,1 млн гривень.

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