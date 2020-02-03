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 Події, Фоторепортаж
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Все про:НАБУ (2242) хабар (2883) Держрезерв (11)

 НАБУ затримало чиновника Держрезерву під час спроби дати хабар $40 тис. своєму начальнику за участь у корупційній схемі. ФОТОрепортаж

Національне антикорупційне бюро України викрило начальника одного з управлінь Державного агентства резерву України на спробі дачі хабаря очільнику Держрезерву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Повідомляється, що начальник управління намагався передати 40 тисяч доларів очільнику Держрезерву з метою реалізації корупційної схеми.

"Начальник управління Держрезерву упродовж листопада 2019 - січня 2020 року підбурював керівників підприємств, які входять до сфери управління Держрезерву, до надання неправомірної вигоди. Натомість посадовець обіцяв їм збереження посад та сприяння з боку керівництва Держрезерву у їх подальшій діяльності. Усвідомлюючи, що реалізувати цей задум можливо було лише за участі голови Держрезерву, підозрюваний спробував схилити його до одержання неправомірної вигоди від керівників згаданих підприємств", - повідомили в НАБУ.

Після отримання пропозиції глава Держрезерву звернувся в правоохоронні органи.

"Правоохоронці зафіксували кілька випадків одержання підозрюваним неправомірної вигоди від керівників підприємств нібито для подальшої передачі голові Держрезерву. При чому, 20% від цієї суми начальник управління залишав собі, як плату за "послугу". Під час передачі одного з таких траншів начальника управління викрили "на гарячому"", - йдеться в повідомленні.

НАБУ затримало чиновника Держрезерву під час спроби дати хабар $40 тис. своєму начальнику за участь у корупційній схемі 01
НАБУ затримало чиновника Держрезерву під час спроби дати хабар $40 тис. своєму начальнику за участь у корупційній схемі 02
НАБУ затримало чиновника Держрезерву під час спроби дати хабар $40 тис. своєму начальнику за участь у корупційній схемі 03

Чиновнику повідомили про підозру у злочині по ч. 4 ст.368 і ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України (хабарництво).

Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,1 млн гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд обрав запобіжний захід трьом фігурантам справи про $5 млн хабаря голові ФДМ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173367
 
 
 Топ коментарі
 
Обычный будний день страны , обычная новость - ВОРУЮТ...
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Клетчатое одеяло забыл... А так все верно! НАБУ затримало чиновника Держрезерву на хабарі в $40 тис. своєму начальнику за участь у корупційній схемі - Цензор.НЕТ 659
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Ну задержали.Ну запротоколировали...А дальше - как всегда : залог, разваленое "дело", суд, восстановление в должности...
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Обычный будний день страны , обычная новость - ВОРУЮТ...
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Майже так... звичайний день.. Як пробують красти то НЕ ДАЮТЬ НАБУ затримало чиновника Держрезерву на хабарі в $40 тис. своєму начальнику за участь у корупційній схемі - Цензор.НЕТ 4247
а лахта все з ног на голову перекручує НАБУ затримало чиновника Держрезерву на хабарі в $40 тис. своєму начальнику за участь у корупційній схемі - Цензор.НЕТ 6837
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Полюють за дрібнотою. Коли НАБУ займеться Оманським Нелохом?
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Напевне пiсля Мальдiвського Бариги )))))
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вірне питання, скільки мали "заробити", щоб віддати 40т. + 20%? Та на яку суму завдати збитків державі?
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Ну задержали.Ну запротоколировали...А дальше - как всегда : залог, разваленое "дело", суд, восстановление в должности...
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" дальше - как всегда : залог, разваленое "дело", суд, восстановление в должности.."
Вы забыли добавить-выплатить комписацию...... за вынужденный прогул
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написали 40 тис, а розкладено+на столі 120 тис
або фото зпиз..
або знову .... справа на корзину
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а як вам підрахунок на землі: 8 рядків по 11купюр та 1х12... Це що за система підрахунку?
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Гарно живуть, модно.
Не Китай в нас. А зря. Розстріляли би, а краще повісили, зібравши ВСІХ робочих цієї установи зі всієї України. Але у нас толерастія. Може умовно отримає, а потім поновиться
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вот и сколько же должна быть зп у этого гада, чтобы он по 40к баксов не брал?
миллионы?
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Провокация взятки. За Это уже в нашей стране как то забыли. То обьявы кидают,мол мы взятк не берем,это мошенники от нашего имени просят( на всякий случай хорошая отмазка если давать коммерсы не захотят и будут обращаться в соответств. Органы). А шо? КАТИТ. Сам сказал : " заноси", потом сообщил- хлопнули. А сам такой белый и пушистый,никогда ничего не брал как бы
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Пам'ятаю,що шоколадний мародербув головою Держрезерву. Не попався він. Але став мільярдером. А лошари кажуть, що він патріот.
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людям детей не на что воспитывать...а они докопались!!!
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