 НАБУ затримало чиновника Держрезерву під час спроби дати хабар $40 тис. своєму начальнику за участь у корупційній схемі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Повідомляється, що начальник управління намагався передати 40 тисяч доларів очільнику Держрезерву з метою реалізації корупційної схеми.
"Начальник управління Держрезерву упродовж листопада 2019 - січня 2020 року підбурював керівників підприємств, які входять до сфери управління Держрезерву, до надання неправомірної вигоди. Натомість посадовець обіцяв їм збереження посад та сприяння з боку керівництва Держрезерву у їх подальшій діяльності. Усвідомлюючи, що реалізувати цей задум можливо було лише за участі голови Держрезерву, підозрюваний спробував схилити його до одержання неправомірної вигоди від керівників згаданих підприємств", - повідомили в НАБУ.
Після отримання пропозиції глава Держрезерву звернувся в правоохоронні органи.
"Правоохоронці зафіксували кілька випадків одержання підозрюваним неправомірної вигоди від керівників підприємств нібито для подальшої передачі голові Держрезерву. При чому, 20% від цієї суми начальник управління залишав собі, як плату за "послугу". Під час передачі одного з таких траншів начальника управління викрили "на гарячому"", - йдеться в повідомленні.
Чиновнику повідомили про підозру у злочині по ч. 4 ст.368 і ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України (хабарництво).
Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,1 млн гривень.
а лахта все з ног на голову перекручує
Вы забыли добавить-выплатить комписацию...... за вынужденный прогул
або фото зпиз..
або знову .... справа на корзину
Не Китай в нас. А зря. Розстріляли би, а краще повісили, зібравши ВСІХ робочих цієї установи зі всієї України. Але у нас толерастія. Може умовно отримає, а потім поновиться
миллионы?