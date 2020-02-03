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 Двох поліцейських на Одещині відсторонили від посад через підозру в побитті людей, - Офіс Генпрокурора

Заводським судом міста Миколаєва за клопотанням працівників спеціалізованого підрозділу Офісу Генерального прокурора відсторонено від посад двох працівників поліції Одеської області, які підозрюються у безпідставному застосуванні насильства до особи під час затримання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що нині досудове розслідування триває.

Якщо під час судового розгляду буде доведено їхню вину, то працівникам поліції загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, в жовтні слідчі Миколаївського теруправління ДБР повідомили про підозру в катуваннях двом інспекторам Управління патрульної поліції в Одеській області.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173366
 
   
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Избивать людей,могут только скоты. Или садисты авакава.
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"Стало відомо де пропав Бодя. Аваков йго ізолював в своїх "застєнках", бо коронавірус полює на людей з роскосими очима. По-Аваковськи, він, як мінімум, носій".
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