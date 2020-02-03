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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (15433) МЗС Польщі (107) нормандська четвірка (970) Чапутович (70)

 Ми критично налаштовані до політики, яка передбачає відновлення співпраці з Росією, - глава МЗС Польщі Чапутович

Польща не є прихильницею політики поліпшення відносин з Росією без виконання нею норм міжнародного права.

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, відповідаючи на запитання про відмінність у поглядах між Польщею та Францією на майбутнє відносин із РФ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми (Польща. – Ред.) вважаємо, що Росія має повернутися на шлях дотримання норм міжнародного права. Ми критично налаштовані до політики, яка передбачає відновлення співпраці з Росією без виконання нею цієї умови", - наголосив глава польської дипломатії.

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Польський міністр також зазначив, що Варшава не має планів увійти до Нормандського формату переговорів, за який несуть відповідальність Франція, Німеччина, Росія та Україна.

"Доки Президент України говорить, що у цій формулі можна щось отримати, доти він матиме нашу підтримку. Ми хотіли б, аби Україна досягнула свої цілі: мир, суверенітет, територіальна цілісність, і ми її й надалі підтримуватимемо", - наголосив Чапутович.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173363
 
   
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з масковією ваще не треба вести справи!!
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Зевлада та її власники з вами не погодяться
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Страна ,гавно. Перспектив,ноль. Смысл с ней заморачиваться,даже если бы не гнилые были ?
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Ты о какой стране? Франция, Польша, Украина, паРаша?
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Поляки и другие нормальные народы Восточной Европы при первой же возможности здыхались братских объятий и живут сейчас прекрасно. А малороссы все никак с братьями расстаться не могут, так и барахтаемся в рассейском болоте.
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Более того! Как вы назвали "малороссы" и сейчас есть частью России. И бизнес в Украине принадлежит России, а что главное- настроение народа, которое за годы "незалежности" окончательно перешло на сторону идеи великой Руси в составе Украины, так называемой. И хоть за яйца себя кусайте, но процесс пошел... Нацики. Вас тут никто не ждал. Езжайте в свои, вами же вырубленные Карпаты!
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Абсолютно точно. Я ж об этом и говорю. Нормальные народы давно здыхались России и стали нормально жить, А малороссы хотят жить вечно в говне вместе с Россией. Не могу с тобой не согласиться.
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Кто кого и где не ждал, чмырь ты рускамирский? К тебе никто не приходил с Карпат. А вот рускамирские братушки лезут ко всем со своим гунявым ртом.
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Молодці поляки , тверда ,адекватна позіція без жодних але ,а може , а раптом
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На превеликий жаль ситуація з українською економікою набагато гірша від польської.
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Вороття баризі не буде.
Цього ніяк не можуть зрозуміти петюнці-порохососіки.
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