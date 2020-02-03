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 "Газпром" у січні використовував оплачені потужності газотранспортної системи України на 46%, - глава Оператора ГТС Макогон

Транзит природного газу через Україну в січні 2020 року становив 2,55 млрд куб. м, тоді як послуги транзиту були оплачені з розрахунку 5,52 млрд куб. м.

Про це повідомив глава ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон, передає Цензор.НЕТ.

"Оплачені потужності використано на 46%", - написав він у Facebook у понеділок зранку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина газу, який поставляється на польський LNG-термінал, вже надходить в Україну, - глава Оператора ГТС Макогон

Газпром у січні використовував оплачені потужності газотранспортної системи України на 46%, - глава Оператора ГТС Макогон 01

Як повідомлялося, новий договір на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і новим оператором ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" було підписано пізно ввечері 30 грудня 2019 року за підсумками тристоронніх газових переговорів Україна-Росія-Єврокомісія. Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні становить 178 млн куб. м. У 2021-2024 рр. транзит становитиме по 40 млрд куб. м. Оплата вищезазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173360
 
 
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Зимы пошли теплые. Кацапы привыкают к убыткам ))
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Во Зе шо придумали, при Пэтрухе до такого не додумались.
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ЕС не нужно столько газа!)))
Зная финты ушами ГазМяса...они на зиму заранее накачали себе газку...
А тут еще и зима подарочек теплый принесла...

ЕС такие обемы не нужны...ну если только не по цене в 2 раза меньше теперешней...
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Za vozdux rosija platyt tak i dolzno byt "Газпром" у січні використовував оплачені потужності газотранспортної системи України на 46%, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 6829Zyzeni gaz teper mnogyje pokupajet poskolku on desevle.rosiji skoro nebudet s cego pensiji platyt
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