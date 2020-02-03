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 Політика України
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Все про:субсидія (336) Міністерство соціальної політики (381) Тарифи на газ (161)

 Перерахунок розміру субсидій через відокремлення послуги з розподілу газу в лютому відбудеться автоматично, - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України повідомило, що перерахунок розміру пільг і субсидій через відокремлення послуги з розподілу газу відбудеться в лютому автоматично.

"У лютому Міністерство соціальної політики донарахує субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу автоматично – без потреби додаткового звернення громадян за січень і лютий 2020 року" - повідомило відомство, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що, оскільки Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила окремий тариф на послугу розподілу природного газу наприкінці грудня, отримувачам пільг і субсидій надійшли нові платіжки із зазначенням повної вартості до сплати за послугу з розподілу природного газу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Брагар порадив пенсіонерці заплатити за комуналку "продавши собаку, якщо той елітної породи". ВIДЕО

"Через те, що відповідні рішення НКРЕКП набули чинності лише з початку року, ми в лютому проведемо донарахування розміру пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу природного газу автоматично за два місяці 2020 року", - розповіли в Мінсоцполітики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173357
 
 
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субсидии это унижение граждан! Тарифы снижайте в 2 раза и количество желающих сократится раза в 4....."слуги уроды" ловко переняли схемы папередников.
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Схема "Продай собаку - оплати комуналку" - це креатив виключно нової нарідної влади.
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Ну хорошо хоть не предлагают меньше жрать как старая влада.
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Тепер питання стоїть по іншому:
1.Або їж або сплати комуналку.
2.Або сплати комуналку але продай собаку.
3.Або не плати комуналку але з"їж собаку.
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совести здравого смысла. Когда цена газа...даже типа "рыночная" в ЕС упала в 2.5 раза, а летом была в 3 раза меньше.
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"Нафтогав" ввел котировки стоимости собак.
Индексы мопсов и йорков растут,также котируются пуделя.Китайские породы типа пекинеса не котируются,их можно сдать только в ломбард
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автоматически кинут...учитывая разную стоимость по регионам.....
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супер
платежка за газ еще одна или уже две?
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CommanderX





@CommanderAntiZe

·1 ч

Прямо в ці хвилин в Лубнах на Полтавщині штурмують контору ПАТ «Лубнигаз» через отримані дві платіжки. За газ + транспортування газу. А ще у людей почали з'являтися неіснуючі борги за газ. Як же кортить запитати про іх вибори2019

https://twitter.com/i/status/1224231209854783488



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И всэ панам нэ так. Дайте слугам немного пожить.
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Ось так "хохли" від тепер використовуєте ви газ чи не використовуєте а платити будете постійно навіть якщо ви труби за свої гроші проклали до своєї оселі. Черговий раз вас "развели как котят" та ще і всякі "брагари" харкнули вам у ваші кацапські рила а ви обтерлись і дальше мовчите як стадо баранів!!!
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