 Перерахунок розміру субсидій через відокремлення послуги з розподілу газу в лютому відбудеться автоматично, - Мінсоцполітики

"У лютому Міністерство соціальної політики донарахує субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу автоматично – без потреби додаткового звернення громадян за січень і лютий 2020 року" - повідомило відомство, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що, оскільки Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила окремий тариф на послугу розподілу природного газу наприкінці грудня, отримувачам пільг і субсидій надійшли нові платіжки із зазначенням повної вартості до сплати за послугу з розподілу природного газу.
"Через те, що відповідні рішення НКРЕКП набули чинності лише з початку року, ми в лютому проведемо донарахування розміру пільг та субсидій з урахуванням нової послуги з розподілу природного газу автоматично за два місяці 2020 року", - розповіли в Мінсоцполітики.
1.Або їж або сплати комуналку.
2.Або сплати комуналку але продай собаку.
3.Або не плати комуналку але з"їж собаку.
Индексы мопсов и йорков растут,также котируются пуделя.Китайские породы типа пекинеса не котируются,их можно сдать только в ломбард
платежка за газ еще одна или уже две?
CommanderX
@CommanderAntiZe
·1 ч
Прямо в ці хвилин в Лубнах на Полтавщині штурмують контору ПАТ «Лубнигаз» через отримані дві платіжки. За газ + транспортування газу. А ще у людей почали з'являтися неіснуючі борги за газ. Як же кортить запитати про іх вибори2019
https://twitter.com/i/status/1224231209854783488