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 Антикорупційний суд обрав запобіжний захід трьом фігурантам справи про $5 млн хабаря голові ФДМ

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід особам, підозрюваним у наданні неправомірної вигоди главі Фонду державного майна України.

Про це повідомили в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Слідчі судді Вищого антикорупційного суду обрали запобіжний захід трьом особам, підозрюваним у наданні неправомірної вигоди голові Фонду державного майна України. Двом особам обрано цілодобовий домашній арешт із покладанням обов'язків, третю особу взято під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 12 612 000 дол.", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одному з фігурантів справи про дачу хабаря голові ФДМ суд визначив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з можливістю застави 12,5 млн грн

Як відомо, восени 2019 року три особи запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн дол. США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ВАТ "Одеський припортовий завод", 99,5% акцій якого належать державі, заздалегідь визначеної особи і сприяння в здійсненні господарської діяльності за вказаним підприємством.

Розслідування наведених фактів НАБУ і САП почали за заявою голови ФДМУ і здійснюють його з листопада 2019 року.

31 січня трьом фігурантам справи було повідомлено про підозру.

Їх було затримано відразу після надання першої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис. доларів США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173354
 
 
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тупорила хуцпата бидлота повірила ґебельсам пукіна..
З лахти цілодобово лунає -"а чьто ж ані вам сдєлают? -давайті многа=вазьмут"... Антикорупційний суд обрав запобіжний захід трьом фігурантам справи про $5 млн хабаря голові ФДМ - Цензор.НЕТ 7475
І ШО? Антикорупційний суд обрав запобіжний захід трьом фігурантам справи про $5 млн хабаря голові ФДМ - Цензор.НЕТ 1390
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Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире.
В древности был царь Мидас, все к чему он прикасался превращалось в золото.
В наше время есть некий пецька, который все к чему прикоснется превращает в дерьмо, и этот суд не исключение.
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Паша, я к "некому пецьке" давно дышу не ровно, но это ж еще не приговор. Это мера пресечения на время следствия.
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царь Мидас хорошо рифмуется с неким пецькой.
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