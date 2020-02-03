 Антикорупційний суд обрав запобіжний захід трьом фігурантам справи про $5 млн хабаря голові ФДМ

Про це повідомили в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Слідчі судді Вищого антикорупційного суду обрали запобіжний захід трьом особам, підозрюваним у наданні неправомірної вигоди голові Фонду державного майна України. Двом особам обрано цілодобовий домашній арешт із покладанням обов'язків, третю особу взято під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 12 612 000 дол.", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, восени 2019 року три особи запропонували голові Фонду державного майна України 5 млн дол. США неправомірної вигоди в обмін на призначення на посаду директора ВАТ "Одеський припортовий завод", 99,5% акцій якого належать державі, заздалегідь визначеної особи і сприяння в здійсненні господарської діяльності за вказаним підприємством.
Розслідування наведених фактів НАБУ і САП почали за заявою голови ФДМУ і здійснюють його з листопада 2019 року.
31 січня трьом фігурантам справи було повідомлено про підозру.
Їх було затримано відразу після надання першої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис. доларів США.
З лахти цілодобово лунає -"а чьто ж ані вам сдєлают? -давайті многа=вазьмут"...
І ШО?
В древности был царь Мидас, все к чему он прикасался превращалось в золото.
В наше время есть некий пецька, который все к чему прикоснется превращает в дерьмо, и этот суд не исключение.