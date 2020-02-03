 Законопроєкт про дезінформацію допрацюють і тільки після цього винесуть на розгляд Кабміну, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, зараз законопроєкт проходить тільки перший етап публічних обговорень і вже зроблено висновок про те, що цей етап має бути продовжений.

"Підкреслюю, на сьогодні ми маємо лише законопроєкт. Він широко обговорюється професійною спільнотою, вже проведена перша стратегічна сесія, де були виявлені основні блоки питань, які викликають дискусії і потребують додаткових професійних обговорень. Тільки після цього етапу законопроєкт буде доопрацьований та винесений на розгляд Уряду. Це буде прозорий процес, і перед внесенням законопроєкту у Верховну Раду обґрунтовані пропозиції міністерств, професіоналів, громадськості та наших міжнародних партнерів будуть враховані", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроба запровадити кримінальну відповідальність за поширення дезінформації може призвести до переслідування журналістів просто за те, що вони виконують свою роботу, - моніторингова місія ООН

Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що за замовні матеріали потрібно ввести кримінальну відповідальність для журналістів.