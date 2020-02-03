 Законопроєкт про дезінформацію допрацюють і тільки після цього винесуть на розгляд Кабміну, - Бородянський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram-каналі.
За його словами, зараз законопроєкт проходить тільки перший етап публічних обговорень і вже зроблено висновок про те, що цей етап має бути продовжений.
"Підкреслюю, на сьогодні ми маємо лише законопроєкт. Він широко обговорюється професійною спільнотою, вже проведена перша стратегічна сесія, де були виявлені основні блоки питань, які викликають дискусії і потребують додаткових професійних обговорень. Тільки після цього етапу законопроєкт буде доопрацьований та винесений на розгляд Уряду. Це буде прозорий процес, і перед внесенням законопроєкту у Верховну Раду обґрунтовані пропозиції міністерств, професіоналів, громадськості та наших міжнародних партнерів будуть враховані", - написав він.
Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що за замовні матеріали потрібно ввести кримінальну відповідальність для журналістів.
А те що ґебельсам пукіна, які тут регулярно засерають мізки українцям, такий закон як ВИЛА-В-ДУПИ це Ж ФАКт медичний
Не пора ли Зеленскому устроить резню в собственном окружении?
"У льва в джунглях один шанс выжить: не изображать царя зверей, а царствовать." Это из "Джентльменов" Гая Ричи. Прекрасный фильм, настолько динамичный, что отлить некогда. А цитату, с большой натяжкой, можно применить к Зеленскому. Не лев, конечно же, но все же Президент. И чтобы выжить, ему нужно не изображать Президента, а быть им. Пока не получается.
Об этом пишет Сергей Никонов в сегодняшней статье для «ОРД» под заголовком «Зеленский и пустота».
Гончарук откровенно над ним смеется, Баканов «Ваня - 30 процентов» за его спиной собирает 30 процентов с таможни, Ермак откровенно работает на Москву, а Богдан шляется по отпускам, стебется и ищет новую любовь.
Не пора ли для начала устроить резню в собственном окружении?
Но нет скамейки запасных. И нет чутья для союзов.
Увы, но Зеленский войдет в историю как Президент, у которого был максимум власти и общественного доверия, но, благодаря, собственному кадровому идиотизму - просрал все.
Посмотрите на людей, занимающих ключевые должности в команде Зеленского, ведь это настоящая кунсткамера.
Премьер Гончарук в рекордные сроки обрушил поступления в бюджет, провел ноль реформ и в ближайшее время спровоцирует голодные бунты.
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Спикер Разумков пытается протолкнуть в премьеры «киндер-сюрприз» из 90-х, Виктора Бондаря, который обосрался на должности министра транспорта при Ющенко, стал фигурантом уголовного дела, а затем шестерил у Калетника.
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Какой еще шлак Разумков предложит Зеленскому? Жаль, что Чечетов погиб, наверное, тоже был бы в кандидатах на премьеры.
Мутный шпион с бандитским прошлым, Ермак фактически министр иностранных дел.
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Другой аферист, Баканов - «рулит» СБУ, грабит агроэкспортеров и планирует хорошо «подняться» на таможне.
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«Мирный план» оказался предательством. После разведения люди продолжают гибнуть в ООС.
Парламент с «зеленым большинством» настолько страшен, что никого из этой кунсткамеры нельзя пускать на эфиры, потому что это чистые дебилы.
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Вот и весь результат президентства Зеленского. Фактически, мы уже имеем иллюзию власти, а не власть. Иллюзию государства, а не государство. Актера, так и не понявшего, что ему уже нужно не играть Президента, а стать им.
А для этого, прежде всего, нужно отбросить всю эту шушеру из прошлой жизни и начать думать как Президент.
Возможно, нужно разогнать этот сброд, который сейчас называется ВР. Провести новые выборы и призвать в исполнительную власть профессионалов-государственников.
Они еще есть, нужно просто немного ознакомиться с этим слоем. А не использовать социальные лифты для «шариковых».
***
Думаю, Зеленский уже опоздал с «резней в собственном окружении». Ему теперь, скорее всего, ничего не поможет (он УЖЕ «просрал все»)…
Поэтому сейчас нужно ставить вопрос и о как можно более скорой отставке самого нынешнего горе-президента:
в США50!! законів проти брехні!!! в кожному штаті(а це юридично окрема країна)СВІЙ ЗАКОН І дуже кепсько буде брехуну.. воно до кінця життя буде вітдавати штрафи за брехню
фєдєрастія проти України зараз веде ІНФОРМАЦІЙНУ ВІЙНУ. Навіть розумні.. але не професіонали периодично ловляться на ґачок ґебельсів..А РОЗУМНИХ в Україні не більше 8-10%.. ( і не переймайся ти так скрізь по-світу таке. РОЗУМНИХ ЛЮДЕЙ МАЛО.
ЛЮДИ на підставі ЗАКОНА ПРО ДЕЗІНФОРМАЦІЮ, а не "камітєт газєти прафда"
ЗАРАЗ покарати брехунів та ґебельсів пукіна ПОКАРАТИ НЕМОЖЛИВО - відсутна законодавча база.
Почему украинцы должны это ЧМО терпеть во власти ?
Я в первое время охреневала как слышала по радио « министр жидивского государства»
Сейчас уже привыкла и считаю это слово нормальным
Но в Украине оно звучит как ругательство
Теперь , ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ УКРАИНСКОГО КАНАЛА ПРИДУРКОМ БОРОДЯНСКИМ,, в ЕС работает 6(!!!!) российских каналов
На кого эта Цука работает?