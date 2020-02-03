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Все про:дезінформація (77) законопроект (918) Бородянський Володимир (81) Міністерство культури, молоді та спорту (26)

 Законопроєкт про дезінформацію допрацюють і тільки після цього винесуть на розгляд Кабміну, - Бородянський

Міністерство культури, молоді та спорту планує продовжити доопрацювання законопроєкту про протидію дезінформації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його словами, зараз законопроєкт проходить тільки перший етап публічних обговорень і вже зроблено висновок про те, що цей етап має бути продовжений.

"Підкреслюю, на сьогодні ми маємо лише законопроєкт. Він широко обговорюється професійною спільнотою, вже проведена перша стратегічна сесія, де були виявлені основні блоки питань, які викликають дискусії і потребують додаткових професійних обговорень. Тільки після цього етапу законопроєкт буде доопрацьований та винесений на розгляд Уряду. Це буде прозорий процес, і перед внесенням законопроєкту у Верховну Раду обґрунтовані пропозиції міністерств, професіоналів, громадськості та наших міжнародних партнерів будуть враховані", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроба запровадити кримінальну відповідальність за поширення дезінформації може призвести до переслідування журналістів просто за те, що вони виконують свою роботу, - моніторингова місія ООН

Нагадаємо, раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що за замовні матеріали потрібно ввести кримінальну відповідальність для журналістів.

Законопроєкт про дезінформацію допрацюють і тільки після цього винесуть на розгляд Кабміну, - Бородянський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173353
 
 
 Топ коментарі
 
Зебобіки, а особливо їх керманич дуже бояться критики - і це не дивлячись, що вони прийшли до влади саме завдяки дезінформації і та інформаційного срача. Тому їм потрібен цей закон, саме їм, а не господарям цих слуг.
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А кто будет решать правда или неправда? шариковы, швондеры? мечтаешь о гитлере? Сколько уже фейков было от ОП, КМ, ВР?! МедиаФюререа захотел?
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упоротое! ты должен уйти. Какое ОНО имеет отношение к журналистике. Иди гробь культуру. ты ещё за огромные зарплаты ответь. Негодное мерзкое. Беременный в 16!!!
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упоротое! ты должен уйти. Какое ОНО имеет отношение к журналистике. Иди гробь культуру. ты ещё за огромные зарплаты ответь. Негодное мерзкое. Беременный в 16!!!
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Зебобіки, а особливо їх керманич дуже бояться критики - і це не дивлячись, що вони прийшли до влади саме завдяки дезінформації і та інформаційного срача. Тому їм потрібен цей закон, саме їм, а не господарям цих слуг.
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И пучина собственной лжи поглотит их. Короче-сдохнет весь кагал.
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ЗАКОН про дезінформацію МУСЕ БУТИ. Законопроєкт про дезінформацію допрацюють і тільки після цього винесуть на розгляд Кабміну, - Бородянський - Цензор.НЕТ 1909 цей закон стосується не тільки журналістів а і політиків та службовців БРЕХУНІВ.
А те що ґебельсам пукіна, які тут регулярно засерають мізки українцям, такий закон як ВИЛА-В-ДУПИ це Ж ФАКт медичний
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Зеленский войдет в историю как президент, который про@рал все Февраль 3, 2020Без рубрикиКомментарии
Законопроект о дезинформации доработают и только после этого вынесут на рассмотрение Кабмина, - Бородянский - Цензор.НЕТ 4410Не пора ли Зеленскому устроить резню в собственном окружении?
"У льва в джунглях один шанс выжить: не изображать царя зверей, а царствовать." Это из "Джентльменов" Гая Ричи. Прекрасный фильм, настолько динамичный, что отлить некогда. А цитату, с большой натяжкой, можно применить к Зеленскому. Не лев, конечно же, но все же Президент. И чтобы выжить, ему нужно не изображать Президента, а быть им. Пока не получается.
Об этом пишет Сергей Никонов в сегодняшней статье для «ОРД» под заголовком «Зеленский и пустота».
Гончарук откровенно над ним смеется, Баканов «Ваня - 30 процентов» за его спиной собирает 30 процентов с таможни, Ермак откровенно работает на Москву, а Богдан шляется по отпускам, стебется и ищет новую любовь.
Не пора ли для начала устроить резню в собственном окружении?
Но нет скамейки запасных. И нет чутья для союзов.
Увы, но Зеленский войдет в историю как Президент, у которого был максимум власти и общественного доверия, но, благодаря, собственному кадровому идиотизму - просрал все.
Посмотрите на людей, занимающих ключевые должности в команде Зеленского, ведь это настоящая кунсткамера.
Премьер Гончарук в рекордные сроки обрушил поступления в бюджет, провел ноль реформ и в ближайшее время спровоцирует голодные бунты.
- В январе Госбюджет недополучил 17 млрд грн, дальше будет хуже, а Гончарук продолжит врать - «Зеркало недели»
Спикер Разумков пытается протолкнуть в премьеры «киндер-сюрприз» из 90-х, Виктора Бондаря, который обосрался на должности министра транспорта при Ющенко, стал фигурантом уголовного дела, а затем шестерил у Калетника.
- Новые "рыговские" лица в Зе-команде: Виктор Бондарь
Какой еще шлак Разумков предложит Зеленскому? Жаль, что Чечетов погиб, наверное, тоже был бы в кандидатах на премьеры.
Мутный шпион с бандитским прошлым, Ермак фактически министр иностранных дел.
- Новые зеленые лица: Ермак - полупокер и юрист "Фашиста"
Другой аферист, Баканов - «рулит» СБУ, грабит агроэкспортеров и планирует хорошо «подняться» на таможне.
- Баканов громко чавкал и много говорил. Дочавкался и договорился
«Мирный план» оказался предательством. После разведения люди продолжают гибнуть в ООС.
Парламент с «зеленым большинством» настолько страшен, что никого из этой кунсткамеры нельзя пускать на эфиры, потому что это чистые дебилы.
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Вот и весь результат президентства Зеленского. Фактически, мы уже имеем иллюзию власти, а не власть. Иллюзию государства, а не государство. Актера, так и не понявшего, что ему уже нужно не играть Президента, а стать им.
А для этого, прежде всего, нужно отбросить всю эту шушеру из прошлой жизни и начать думать как Президент.
Возможно, нужно разогнать этот сброд, который сейчас называется ВР. Провести новые выборы и призвать в исполнительную власть профессионалов-государственников.
Они еще есть, нужно просто немного ознакомиться с этим слоем. А не использовать социальные лифты для «шариковых».
***
Думаю, Зеленский уже опоздал с «резней в собственном окружении». Ему теперь, скорее всего, ничего не поможет (он УЖЕ «просрал все»)…
Поэтому сейчас нужно ставить вопрос и о как можно более скорой отставке самого нынешнего горе-президента:
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Давно пора вже прийняти такий закон щоб можна було притягувати до відповідальності різних любителів фейків.
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прикинь в США подобного нету и не чё как то обходятся без этого
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поц та не дуркуй! Законопроєкт про дезінформацію допрацюють і тільки після цього винесуть на розгляд Кабміну, - Бородянський - Цензор.НЕТ 672
в США50!! законів проти брехні!!! в кожному штаті(а це юридично окрема країна)СВІЙ ЗАКОН І дуже кепсько буде брехуну.. воно до кінця життя буде вітдавати штрафи за брехню Законопроєкт про дезінформацію допрацюють і тільки після цього винесуть на розгляд Кабміну, - Бородянський - Цензор.НЕТ 172
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Дуркуєте саме Ви - бо, якщо хтось поширив брехню в США, то можна звернутися до суду і з"ясувати правду. Саме завдяки цьому в штатах бояться брехати, а не завдяки якійсь надбудові, що контролює інформацію.
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закони сюди бевзику зелененький та дурненький покажи
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Навщо ви щось вимагаєте у тролика, який лайкає себе наче Ківа під час пленарних засідань. Законопроєкт про дезінформацію допрацюють і тільки після цього винесуть на розгляд Кабміну, - Бородянський - Цензор.НЕТ 6381
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А кто будет решать правда или неправда? шариковы, швондеры? мечтаешь о гитлере? Сколько уже фейков было от ОП, КМ, ВР?! МедиаФюререа захотел?
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Мінімальний рівень інтелекту і доступ до інтернету дозволяє людині визначити фейк чи не фейк, але є простіший способ - вмикнути якийсь лайномет типу шарія, раха-смі чи дубинське і вже не потрібні розомові потуги.
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Ага, Германия прошлого века была суперинтеллектуальной. научной, литературной, музыкальной....и что потом?! гебельсовщина точно с таким подходом была. А с таким законом весь Квартал 95 посадить надо, актёров, режисёров, писателей текстов.....
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З посадки квартала, а особливо - його фронтмена треба починати реалізацію цього закону.
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це тобі з лахти так радять?? Законопроєкт про дезінформацію допрацюють і тільки після цього винесуть на розгляд Кабміну, - Бородянський - Цензор.НЕТ 935
фєдєрастія проти України зараз веде ІНФОРМАЦІЙНУ ВІЙНУ. Навіть розумні.. але не професіонали периодично ловляться на ґачок ґебельсів..А РОЗУМНИХ в Україні не більше 8-10%.. ( і не переймайся ти так скрізь по-світу таке. РОЗУМНИХ ЛЮДЕЙ МАЛО.
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ЛЮДИ будуть ПОЗИВАТИСЯ проти брехні !!! Законопроєкт про дезінформацію допрацюють і тільки після цього винесуть на розгляд Кабміну, - Бородянський - Цензор.НЕТ 4578
ЛЮДИ на підставі ЗАКОНА ПРО ДЕЗІНФОРМАЦІЮ, а не "камітєт газєти прафда" Законопроєкт про дезінформацію допрацюють і тільки після цього винесуть на розгляд Кабміну, - Бородянський - Цензор.НЕТ 4085
ЗАРАЗ покарати брехунів та ґебельсів пукіна ПОКАРАТИ НЕМОЖЛИВО - відсутна законодавча база.
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У Бородинского внешность Дауна
Почему украинцы должны это ЧМО терпеть во власти ?
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Тому що Українці у меншості по відношенню до малоросів.
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Потому, что стесняются произносить волшебное слово жид.
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У нас в Словакии слово « жид « - официальное т к нет слова « еврей»
Я в первое время охреневала как слышала по радио « министр жидивского государства»
Сейчас уже привыкла и считаю это слово нормальным
Но в Украине оно звучит как ругательство
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За столетия этноним врос в негативные коннотации. Этот объективный исторический опыт, отказ от которого начинает новый цикл его накопления.
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Дорабатывайте, дорабатывайте - этот закон вынесет вас в Ростов на радость украинцам 😀😀😀
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С такими "законопроектами" скорей Ростов окажется вокруг нас.
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Барадянский, работай в отставку - ты Украине, шестёрка рыговская, не нужен.
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Вчера Гончаренко рассказывал в видеоблоге , шо раньше в Брюсселе в гостинице работал украинский международный канал и 4 российских
Теперь , ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ УКРАИНСКОГО КАНАЛА ПРИДУРКОМ БОРОДЯНСКИМ,, в ЕС работает 6(!!!!) российских каналов
На кого эта Цука работает?
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Будь очень осторожен, манкурт маларосский, ты ходишь по тонкому льду, по лезвию бритвы...
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Бородянский - жид. Как и его подельник в деле отравления украинского народа Пинчук.
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