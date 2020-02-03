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 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про кримінальні покарання за кордоном

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про приєднання України до Міжамериканскої конвенції про виконання кримінальних покарань за кордоном".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

На цей момент текст проєкту закону відсутній.

Документ було зареєстровано в п'ятницю, 31 січня.

Також вказується етап проходження цього законопроєкту: "передано на розгляд керівництву".

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Зеленський вніс у Раду законопроєкт про кримінальні покарання за кордоном 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173352
 
   
 Топ коментарі
 
Римський статут потрібно ратифікувати.
Щоб була можливість покарати військових злочинців.
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Коломойский не против? Зеленський вніс у Раду законопроєкт про кримінальні покарання за кордоном - Цензор.НЕТ 1012
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Законопроекты пишут тоже "юристы" из кв95.
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Римський статут потрібно ратифікувати.
Щоб була можливість покарати військових злочинців.
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зеленский работает на армянскую мафию и вносит законы в Украине ... круто
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Ты само поняло то, что написало? Или ты просто тупо срешь везде, где звучит фамилия Зеленский?
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Закони пишуть Брагари, яких не можна навіть пускати в ефіри ток-шоу.
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Одному мне кажется, что: пьют-гуляют, опохмелившись:"а давай электоральные симпатии подёргаем. ЗакончеГ какой нибудь или видос про что-нибудь запили?"?
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а якщо воїн ПС десь на Кавказі чи то у масква-баді знищить ахфіцера гру рф чи фсб-єєє то його теж переслідувати будуть???
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зеля не понял, в силу тупости, что беню круто подставляет или просто Помпео отказать не имел никакой возможности?
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Если збежал за рубеж, нужен для убежавших вовков и отстрел в этом законе.
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