 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про кримінальні покарання за кордоном

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

На цей момент текст проєкту закону відсутній.

Документ було зареєстровано в п'ятницю, 31 січня.

Також вказується етап проходження цього законопроєкту: "передано на розгляд керівництву".

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