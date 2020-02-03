 Зеленський вніс у Раду законопроєкт про кримінальні покарання за кордоном

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
На цей момент текст проєкту закону відсутній.
Документ було зареєстровано в п'ятницю, 31 січня.
Також вказується етап проходження цього законопроєкту: "передано на розгляд керівництву".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.
На цей момент текст проєкту закону відсутній.
Документ було зареєстровано в п'ятницю, 31 січня.
Також вказується етап проходження цього законопроєкту: "передано на розгляд керівництву".
Щоб була можливість покарати військових злочинців.