 З березня виплати безробітним українцям підвищаться на 170 грн, - Фонд соцстрахування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Сніданку з 1 + 1" повідомили представники Фонду соцстрахування.
Раніше сума становила 1630 грн, а тепер її збільшили до 1800 грн. Такий мінімальний розмір виплат буде призначатися людям з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, які у них були.
Крім того, пенсійний фонд оприлюднив дані про виплати. 60% українських пенсіонерів отримують до 3 тис. грн пенсії. І лише кожен 10-й українець, який вийшов на заслужений відпочинок, отримує до 10 тисяч. Станом на 1 січня 2020 року середня пенсія становила 3082 грн.
31 січня повідомлялося, що в Київському міському центрі зайнятості зареєструвалися майже 9,5 тисячі безробітних, з яких приблизно дві тисячі - колишні високопоставлені чиновники.
Чтобы понравиться людям, в депутаты от Слуги народа набрали таких идиотов, как Євгеній Брагар. Принцип набора был примерно такой же, как кастинг в ток-шоу: понабирать таких придурков, что будут выглядеть тупыми даже на фоне не самого взыскательного зрителя. Чтобы условный Степан с условной Анастасией обсуждали на диване под пиво их идиотизм и чувствовали себя капец какими умными.
И все бы хорошо, но быдло, заведенное Слугами народа в Раду, получило деньги, власть, и теперь им этого уже мало. Пирамида Маслоу зовет! Удовлетворив потребности в деньгах, депутатское быдло жаждет самореализации. Полгода оно тихонько сидело на попе ровно и охреневало: Йо!! Я - народный депутат! *****!!
Но пирамида Маслоу зовет выйти из тени и начать заявлять о себе. Вот они выходят и заявляют. Посадить волонтерок, продать собаку, отправить бабушку в космос, если ее пенсия не устраивает. И это только начало. Дальше будет только больше и хуже. Бо быдло в самореализации страшно. Особенно, когда понимает, что терпело столько лет, а теперь оно целый народный депутат.
И да, быдло тут не о доходах и не о том, что быть парикмахером, водителем или безработным стыдно. Быдло здесь исключительно в прямом смысле этого слова: тупое животное. Наверное, сложно было находить таких во всех регионах Украины, но Зєлєнскому удалось.
Надо было не на западную границу, а на границу с Крымом ехать, там крымчане волокут с Украины окорока, лекарства и все такое прочее, что намного дешевле, чем в столь им желанном российском Крыму, за который они так бодро проголосовали.
Чинушам подавай кібінет та інші прибамбаси.
Это, конечно, не 4000 денег в месяц в одни руки, как было обещано перед выборами, но тоже "не кот начхал", верно, ЗЕбобики?
Это ведь можно будет прикупить шаурмы.
Правда, на красные плавки, полагю, сдачи от шаурмы уже не хватит.
С барскогоС президентского плеча! Теперь все безработные заживут! А до тех пор продавайте собак!