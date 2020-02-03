 З березня виплати безробітним українцям підвищаться на 170 грн, - Фонд соцстрахування

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це в ефірі "Сніданку з 1 + 1" повідомили представники Фонду соцстрахування.

Раніше сума становила 1630 грн, а тепер її збільшили до 1800 грн. Такий мінімальний розмір виплат буде призначатися людям з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, які у них були.

Крім того, пенсійний фонд оприлюднив дані про виплати. 60% українських пенсіонерів отримують до 3 тис. грн пенсії. І лише кожен 10-й українець, який вийшов на заслужений відпочинок, отримує до 10 тисяч. Станом на 1 січня 2020 року середня пенсія становила 3082 грн.

Дивіться: Близько 3 млн грн виплат не отримали нардепи через прогули засідань Ради в листопаді, - "ЧЕСНО". ІНФОГРАФІКА

31 січня повідомлялося, що в Київському міському центрі зайнятості зареєструвалися майже 9,5 тисячі безробітних, з яких приблизно дві тисячі - колишні високопоставлені чиновники.