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 За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 26 осіб, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 27.01 по 02.02) під час пожеж в Україні загинуло 26 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом тижня виникла одна надзвичайна ситуація, унаслідок якої загинули 3 людини.

З початку тижня зареєстровано 1 тис. 159 надзвичайних подій. Унаслідок вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 80 осіб.

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Ліквідовано 861 пожежу, врятовані на пожежах 45 осіб і не допущено знищення вогнем 356 будинків і 25 од. техніки. На пожежах загинуло 26 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 692 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснені 153 виїзди, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 412 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 8 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173347
 
 
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