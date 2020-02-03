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Все про:Польща (2084) Франція (825) Макрон Емманюель (350) Чапутович (70)

 Париж має намір консультуватися з Варшавою щодо ситуації на Донбасі, - радник президента Франції Бонн про цілі візиту Макрона до Польщі

Президент Франції Емманюель Макрон 3-4 лютого перебуватиме з офіційним візитом у Польщі.

Однією з цілей першого візиту Макрона до Польщі є залучення Польщі до переговорів щодо ситуації на сході України перед і після проведення зустрічей у "нормандському форматі", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це переломний візит, оскільки відкриває нові можливості стратегічної співпраці з Францією на найближчі чотири роки окремих міністерств обох країн. Це – остання країна, яка мала певні критичні думки щодо Польщі", - зазначив перед візитом Макрона глава МЗС Польщі Яцек Чапутович.

Він повідомив, що під час візиту буде підписано стратегічну програму співпраці Польщі з Францією на найближчі чотири роки і декларацію щодо співпраці з ЄС.

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Радник президента Франції Емманюель Бонн кілька днів тому поінформував, що головною метою візиту Макрона до Польщі буде пояснити позицію Франції у ключових для Європи справах, таких, як розширення ЄС, відносин з Росією та НАТО. За його словами, Париж має намір консультуватися з Варшавою щодо ситуації на сході України перед і після зустрічей у нормандському форматі. Він уточнив, що не йдеться про включення Польщі до цього формату. Бонн додав, що "необхідним є діалог з Росією на раціональному ґрунті у питаннях, зокрема, сходу України".

Польський експерт, викладач Варшавського університету Анджей Шептицький у коментарі Укрінформу зазначив, що навряд чи запрошення Польщі до переговорів перед нормандським форматом якось вплине на покращення відносин між Польщею і Росією, які зараз є доволі напруженими.

"Не думаю, що це якось фундаментально вплине на позицію Польщі щодо Росії, і Макрон, напевно, це усвідомлює… Польська влада в обмін на посмішку і французьке рукостискання не подасть руки Росії", - висловив думку Шептицький.

Він зауважив, що ця французька ініціатива Польщі є певної мірою легітимізацією нормандського формату серед країн, які ставилися до нього досить критично, зокрема Польщі.

Водночас експерт висловив думку, що у контексті візиту дуже важливим є час, коли це робиться, – після фактичного виходу Великої Британії з ЄС.

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"Нещодавно стався Brexit, який змінює розстановку сил у ЄС. Він значною мірою може зміцнити Францію, адже вона залишається єдиною країною ЄС, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, єдиною країною з ядерною зброєю. Для Макрона це може бути новий розподіл у Європі", - констатував Шептицький. Отже, з початком нового розділу в історії ЄС Макрон хоче "гарантувати собі мир, дружбу і симпатію різних країн-членів".

Польща є однією з країн, з якою у Франції зберігалися доволі напружені відносини: Макрон раніше критикував Польщу за її позицію в окремих питаннях у середині ЄС, а також за характер внутрішніх перетворень у Польщі.

Водночас Шептицький не відкидає, що однією з цілей візиту є також "гасіння пожежі в польсько-російських відносинах", в умовах намагання Франції нормалізувати відносини з Росією.

Як відомо, у перший день візиту передбачено зустрічі глави французької держави з президентом Польщі, прем’єр-міністром, маршалками Сейму та Сенату, з французькою діаспорою та вечеря з представниками польських ЗМІ та діячами культури. Наступного дня Макрон поїде до Кракова, де відвідає Королівський замок на Вавелі і виступить у Ягеллонському університеті з лекцією на тему французько-польських відносин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173346
 
 
 Топ коментарі
 
Именно с Варршавой, а не с Зеленским. Избрали убожество-наркомана. Мир посмотрел на эту монику и понял, шо с ним говорить не о чем.
Порошенко можно при жизни уже памятник ставить за его успехи, а это зеленое чмо пользуется по инерции плодами другого.
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Поляки конечно более патриотичны, чем люди из квартала. Те только кривляться умеют, не забывая про свой карман.
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Самое интересное, что украинский вопрос обсуждается без Украины.
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Поляки конечно более патриотичны, чем люди из квартала. Те только кривляться умеют, не забывая про свой карман.
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Самое интересное, что украинский вопрос обсуждается без Украины.
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Як в тому анекдоті : " Мы с мужем посоветывались, и я решила..."
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Странно под)(уйловский ватный макрон и просит Польшу о помощи.. он же так потужно лижет плешивого.. 🤔🤔🤔
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Не затушить тебе этот "пожар",Макрон
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Це дуже добре , та по любе краще ніж з Мацквой
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зеленского уже даже не вспоминают,
кто будет общаться со слуго армянской мафии ?
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"Красный политрукъ тов.Макронъ аігтірует темных польскіх крестьянъ"
Холст,масло
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і ви вірите, що цей друг Путлера, щось зробить для України, цій цинічній гниді не можна вірити ні на одну йоту. Це іменно та сволота, яка свого часу, по вказівці кремлівського карлика не дала дозволилу, продати Україні спецприлади для ******** модернізації гелікоптерів Мі-24, МІ-8, і ще для іншої військової техніки.
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Відповідна заявка, наголосив він, вже давно перебуває в американському парламенті. Не вистачає лише її підтвердження з боку нинішнього президента України Володимира Зеленського.Мова іде про оголошення України головним союзником США поза межами НАТО.

Зепрез, давай зроби це на користь Україні.
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Именно с Варршавой, а не с Зеленским. Избрали убожество-наркомана. Мир посмотрел на эту монику и понял, шо с ним говорить не о чем.
Порошенко можно при жизни уже памятник ставить за его успехи, а это зеленое чмо пользуется по инерции плодами другого.
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"А нас не приглашали ( не спрашивали)" В. Зеленский
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Путєн послав макрона ламати Дуду , але західний сусід може бути зовсім упоротими . Тоді макрон матиме облизня . Хоча для ЄС там є зачіпки .
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їх фермери дотуються ЄС-болюче місце Польщі
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французькі дотуються вирішально, не було б дотацій - давно би впали. Польські - мінімально: пів Європи годують, бо ефективні. Ще й на рашу та Китай багато чого відправляють і в арабські країни.
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Макарон, да не парься ты, просто вырази глубокую обеспокоенность....
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Не, ватный макрон будет пытаться втереть Дуде свои главные тезисы последних лет
«Франции нужно "перетасовать карты" в отношениях с Россией»
«Россия очень глубоко европейская страна»
«Культурно Россия принадлежит Европе»
...
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Проституція у крові французів. Досить пригадати Другу Світову.
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Як же ж принизливо !ми нище плінтуса
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ESPRESO.TVСУСПІЛЬСТВО АБИ АМЕРИКА ОГОЛОСИЛА УКРАЇНУ СВОЇМ ГОЛОВНИМ СОЮЗНИКОМ, ДОСТАТНЬО ОДНОГО СЛОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО, - ПІОНТКОВСЬКИЙ

Мова про оголошення України головним союзником США поза межами НАТО. Точно так як у випадку з Ізраїлем, Південною Кореєю, Австралією, Новою Зеландією, Японією заявив політолог Андрій Піонтковський (Вашингтон, округ Колумбія) в етері щотижневої програми "Студія Захід" з Антоном Борковським, що 1 лютого 2020 року вийшла на телеканалі Еспресо.TV.
Відповідна заявка, наголосив він, вже давно перебуває в американському парламенті. Не вистачає лише її підтвердження з боку нинішнього президента України Володимира Зеленського.
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