 Детінізація ринку алкоголю в 2019 році принесла близько 400 млн грн за два місяці, - Дубілет. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.
"Останні кілька місяців ми ведемо боротьбу з тіньовим ринком алкоголю. Нагадаю, тема важлива. Українці труяться. Чорний ринок призводить до корупції. Бюджет недоотримує значні кошти. Одним з індикаторів успішності цієї боротьби є надходження в бюджет від акцизного податку за лікеро-горілчані вироби", - йдеться в повідомленні.
Згідно з графіком, в 2019 році в бюджет надходило стабільно менше коштів, ніж в 2018. Однак останні два місяці видно різкий стрибок - приблизно під 400 млн грн додатково за два місяці.
"Що призвело до цього стрибка? Відразу кілька факторів. В Укрспирті, який зараз готується до демонополізації, з'явилося нове керівництво (Сергій Блескун). Відбувається кадрове оновлення в податковій міліції та інших силових органах. Ми почали взаємодіяти з бізнесом по відпрацюванню нелегальних учасників (цікаво, що всі назви і адреси завжди були добре відомі)", - підкреслив Дубілет.
Нагадаємо, 3 грудня 2019 року Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому президентський законопроєкт №2300 про скасування з 1 січня 2020 року державною монополії на виробництво спирту.
Пізніше закон, яким скасовується монопольне право державного Укрспирту на виробництво спирту, повернувся в ВР з підписом президента Володимира Зеленського.
В порівняннІ вартості горілки з зряплатами в Україні ми НАБАГАТО БІЛЬШЕ здатні купити ЇЇ на свої копійки ніж багаті фіни чи норвежці...
Як ти узнаєш що 0.5л горілки в Норвегії коштує 1000грн!!і ще не скрізь є!! то мабуть всерешся від радості що в Україні дешевше...
пс. Довідка на свою середню зарплату мінус витрати на проїзд та комуналку норвег здатен купити 60л горілки а українець 65л горілки.
і не дуркуй тупорило - з таких як ти і діти вже не сміються.
судя по тому шо несете с своими коллегами
Информация к размышлению?
Зедебіли коли введуть другу платіжку за транспортування електроенергії? Щось не скрепно. По газу є платіжка, а по електроенергії немає?
но проблема не в марках
и даже не в цене на бухло
проблема в барыгах - этим скотам насрать на государство и налоги
пох на то шо люди пьют отраву
вопрос можно решить за месяца 3
паленка и левак на складе ничего не стоит
все края в магазинах и наливайках
нашли - закрыли магазин на 6 месяцев
и пох - в аренде или в собственности
наливайка - продавцов и барменов - на кичу
доказать - как 2 пальца (накладная - подпись. нет накладной - всех)
на хате торгуют - всех кто мог видеть - на кичу ( в сша всех кто в машине с пьяным - на тюрьму. хоть они сами и не пили)
самогон - будут гнать по любому
5-6% его употребляют
а наклейка акциз????
смешно
При песчете в деньги получаем 1,6 миллиона баксов в 2 месяца, или 800 тысяч баксов в месяц?
Какие это деньги в масштабе государства?
Это даже не бюджет райцентра.
Куда же они деваются те деньги от прорывов....??
Это получается при пересчете 800 тысяч долларов в месяц.
Простите, но это "копейки" в масштабе государства.
И это за два месяца, или 800 тысяч баксов в месяц.
Молодец Дубилет, так держать.
Побольше таких "выхлопов".
Это даже не смешно.
Это убого.
вони-недоумки-себе розумниками вважають а ті граблі на які вониПЕРМАНЕНТНО наступають вже ВСІ БАЧИЛИ!!
ВПЛИВ тіньового ринку на БЮДЖЕТ вже досліджували СОТНІ ЕКОНОМІСТІВ!!
Як прибрати 29% обсягу ВВП(такий чорний ринок в Україні..) то "білий" ринок втратить до 15% і з'являться додаткові 10-15%% безробітних..
І ВСІ ЛЮДИ ЦЕ РОЗУМІЮТЬ а тупорилі інтузізісти=шмарклі просто ІДІЙОТИ...
Для них збагнути те що більше ніж на 5% скорочувати чорний ринок щорічно ДУЖЕ РИЗИКОВАНО для ЕКОНОМІКИ