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 Політика України, Суспільство
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Все про:алкоголь (675) Укрспирт (48) Дмитро Дубілет (79)

 Детінізація ринку алкоголю в 2019 році принесла близько 400 млн грн за два місяці, - Дубілет. ІНФОГРАФІКА

Цього року детінізація ринку алкоголю має продовжитися. З одного боку, повинні закінчити перезавантаження ключових органів. З іншого боку, на боротьбу будуть кинуті технології - від лічильників на виробниках спирту до електронної акцизної марки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет.

"Останні кілька місяців ми ведемо боротьбу з тіньовим ринком алкоголю. Нагадаю, тема важлива. Українці труяться. Чорний ринок призводить до корупції. Бюджет недоотримує значні кошти. Одним з індикаторів успішності цієї боротьби є надходження в бюджет від акцизного податку за лікеро-горілчані вироби", - йдеться в повідомленні.

Згідно з графіком, в 2019 році в бюджет надходило стабільно менше коштів, ніж в 2018. Однак останні два місяці видно різкий стрибок - приблизно під 400 млн грн додатково за два місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через поганий технічний стан 20 з 35 профільних заводів не можуть виготовляти спирт, - Мінекономіки

"Що призвело до цього стрибка? Відразу кілька факторів. В Укрспирті, який зараз готується до демонополізації, з'явилося нове керівництво (Сергій Блескун). Відбувається кадрове оновлення в податковій міліції та інших силових органах. Ми почали взаємодіяти з бізнесом по відпрацюванню нелегальних учасників (цікаво, що всі назви і адреси завжди були добре відомі)", - підкреслив Дубілет.

Нагадаємо, 3 грудня 2019 року Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому президентський законопроєкт №2300 про скасування з 1 січня 2020 року державною монополії на виробництво спирту.

Пізніше закон, яким скасовується монопольне право державного Укрспирту на виробництво спирту, повернувся в ВР з підписом президента Володимира Зеленського.

Детінізація ринку алкоголю в 2019 році принесла близько 400 млн грн за два місяці, - Дубілет 01
Детінізація ринку алкоголю в 2019 році принесла близько 400 млн грн за два місяці, - Дубілет 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173344
 
   
 Топ коментарі
 
Домашні вино та самогон - найкраща сучасна альтернатива.
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Зелені приурки. Не українці травляться. А ВЛАДА їх травить такими цінами на спиртне у порівнянні зарплатами та пенсіями. Краще б ви свої технології використовували для підвищення рівня життя народу. Людям побажання - вирощувати 10-15 кущів винного винограду, робити власне вино і плювати на будь-яку владу.
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Зеленое стадо рапортует о больших прорывах...везде...на таможне...на рынке алкоголя....а в бюджете дыра.....
Куда же они деваются те деньги от прорывов....??
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Зелені приурки. Не українці травляться. А ВЛАДА їх травить такими цінами на спиртне у порівнянні зарплатами та пенсіями. Краще б ви свої технології використовували для підвищення рівня життя народу. Людям побажання - вирощувати 10-15 кущів винного винограду, робити власне вино і плювати на будь-яку владу.
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Домашні вино та самогон - найкраща ******* альтернатива.
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васьок ти чи дурко чи тупорила падлюка-правакатор пропукінський....
В порівняннІ вартості горілки з зряплатами в Україні ми НАБАГАТО БІЛЬШЕ здатні купити ЇЇ на свої копійки ніж багаті фіни чи норвежці...
Як ти узнаєш що 0.5л горілки в Норвегії коштує 1000грн!!і ще не скрізь є!! то мабуть всерешся від радості що в Україні дешевше...
пс. Довідка на свою середню зарплату мінус витрати на проїзд та комуналку норвег здатен купити 60л горілки а українець 65л горілки.
і не дуркуй тупорило - з таких як ти і діти вже не сміються.
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Гіганте мислі проукраїнський. Краще б порахував ,скільки горілки чи пива могли купити українці під час правління помаранчевих у 2005-2010роках. А вішати ярлики ... розуму багато не потрібно. .
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Особисто я вживаю виноградне вино із власного винограду. приготовлене особисто. А бідних та нещасних фіннів нехай жаліють фінни.
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интересно, скоро зеленский Дубилета гражданства лишит и в Польшу отправит ?
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Тоді ми бухали б оцифровану вотку. Він повернутий на цьому.
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ви неально героином ляпаетесь
судя по тому шо несете с своими коллегами
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Министра кабинета министра - это как бы везде понемногу, но ниочем. Вещает-вещает парниша, но никакой смысловой нагрузки.
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В "АТБ", с начала года, полупустая водочная секция, такого никогда не было. Отсутствует несколько водочных брендов. "Немиров-деликат" отсутствует с конца ноября, "Грин Дей" пропал в январе, "Президентская" (житомирская) пропала в октябре.
Информация к размышлению? Детінізація ринку алкоголю в 2019 році принесла близько 400 млн грн за два місяці, - Дубілет - Цензор.НЕТ 1130
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Вона розпочнеться лише з ліквідацією такої кримінальної структури як ДП "Укрспирт" (не плутати з концерном "Укрспирт")
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Человек молча делает свою работу.Побольше бы таких.
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І в чому його робота? Краще б видав рецепт ІДЕАЛЬНОГО САМОГОНУ.
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Нойте дальше.Это и есть ваша цель жизни.
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За те Ви додай на Цензорі можете напечатати, який ви успішний в житті. І підти сшибати на пивасик Арсенал.
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А що з детінізацію облгазів? Коли вони будуть з своїх рахунків оплачувати послуги транспортування? Детінізація ринку алкоголю в 2020 продовжиться, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3833
Зедебіли коли введуть другу платіжку за транспортування електроенергії? Щось не скрепно. По газу є платіжка, а по електроенергії немає?
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А шо! Уже і Укрспирт шурує китайским спиртиком?
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хорошая и полезная наука -статистика
но проблема не в марках
и даже не в цене на бухло
проблема в барыгах - этим скотам насрать на государство и налоги
пох на то шо люди пьют отраву
вопрос можно решить за месяца 3
паленка и левак на складе ничего не стоит
все края в магазинах и наливайках
нашли - закрыли магазин на 6 месяцев
и пох - в аренде или в собственности
наливайка - продавцов и барменов - на кичу
доказать - как 2 пальца (накладная - подпись. нет накладной - всех)
на хате торгуют - всех кто мог видеть - на кичу ( в сша всех кто в машине с пьяным - на тюрьму. хоть они сами и не пили)
самогон - будут гнать по любому
5-6% его употребляют
а наклейка акциз????
смешно
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Какие деньги?
При песчете в деньги получаем 1,6 миллиона баксов в 2 месяца, или 800 тысяч баксов в месяц?
Какие это деньги в масштабе государства?
Это даже не бюджет райцентра.
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Зеленое стадо рапортует о больших прорывах...везде...на таможне...на рынке алкоголя....а в бюджете дыра.....
Куда же они деваются те деньги от прорывов....??
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Странно, везде одни успехи, а в бюджете дыра. Вон за январь 25%! недобор. С чего вдруг так?
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Господи, какие успехи, о чем Вы?
Это получается при пересчете 800 тысяч долларов в месяц.
Простите, но это "копейки" в масштабе государства.
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"1,603,537.60 United States Dollar" - так пересчитал гривны в деньги Гугл.
И это за два месяца, или 800 тысяч баксов в месяц.

Молодец Дубилет, так держать.
Побольше таких "выхлопов".
Это даже не смешно.
Это убого.
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Те що в БЮДЖЕТ не надходить те що шмарклі хотіли -ФАКт медичний Детінізація ринку алкоголю в 2019 році принесла близько 400 млн грн за два місяці, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8708
вони-недоумки-себе розумниками вважають а ті граблі на які вониПЕРМАНЕНТНО наступають вже ВСІ БАЧИЛИ!!
ВПЛИВ тіньового ринку на БЮДЖЕТ вже досліджували СОТНІ ЕКОНОМІСТІВ!!
Як прибрати 29% обсягу ВВП(такий чорний ринок в Україні..) то "білий" ринок втратить до 15% і з'являться додаткові 10-15%% безробітних..
І ВСІ ЛЮДИ ЦЕ РОЗУМІЮТЬ а тупорилі інтузізісти=шмарклі просто ІДІЙОТИ...
Для них збагнути те що більше ніж на 5% скорочувати чорний ринок щорічно ДУЖЕ РИЗИКОВАНО для ЕКОНОМІКИ Детінізація ринку алкоголю в 2019 році принесла близько 400 млн грн за два місяці, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2840
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