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 Політика України, За кордоном
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Все про:візит (725) Туреччина (914) Ердоган (249)

 4 млрд доларів товарообігу - це ніщо: співпраця має бути інтенсивнішою, - турецький депутат Тюркеш про пріоритети візиту Ердогана до Києва

Під час візиту Реджепа Таїпа Ердогана в рамках засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною одним з пріоритетів буде нарощування бізнес-складової двосторонніх відносин.

Про це в коментарі УКРІНФОРМу повідомив голова групи дружби Туреччини і України Великих національних зборів (парламенту), депутат від Партії справедливості і розвитку Їлдирим Тугрул Тюркеш, передає Цензор.НЕТ.

"Перш за все хочу зауважити, що бізнесова складова недостатня для України та Туреччини. 4 млрд доларів товарообігу – це ніщо. Ми повинні збільшити його та сприяти бізнесу, співпраця має бути більш інтенсивною. Це номер один", - зазначив Їлдирим Тугрул Тюркеш.

Ще одна актуальна складова, за його словами, - політична.

"Номер два – це політичні питання. Туреччина в добрих відносинах з Україною. Але ми також маємо деякі відносини з Російською Федерацією. Ми намагаємося взяти на себе роль у вирішенні деяких питань. І ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку", - додав депутат турецького парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Ердоган зустрінуться сьогодні в Києві. Графік заходів

Як відомо, сьогодні Київ з візитом відвідає президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173342
 
   
 Топ коментарі
 
если вы кроме мандаринов, ничего о Турции не знаете, не надо это рассказывать всем и свою дурость показывать.
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Конечно ничто, турецкие мандарины перестали пользоваться спросом...
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это тебе не с Оманом расширять торговые связи
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Цікавий цей турецький депутат. А він знає цих "проФФесіоналів", з якими він має цей товарообіг підвищувати? Тут за січень доходи до бюджету недоотримані на 20 %-ів, а він про якесь підвищення говорить.
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Конечно ничто, турецкие ********* перестали пользоваться спросом...
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если вы кроме **********, ничего о Турции не знаете, не надо это рассказывать всем и свою дурость показывать.
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Ту там еще помидоры, рахат-лукум, ханский дворец, рынок с безделушками. Всё?
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Та у нас столько турецких товаров - мама не горюй. И стройиндустрия, и легпром, и ширпотреб... А что мы можем предложить туркам? Трембиты, памятники Б-ре. ... хм... вера им не нужна, томос тоже, армия у них самая многочисленная в Европе. Кажется всё! А в ЕС их всё равно не берут!
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Шмарійовський висер зараховано))) якщо ти не знаєш, що експортує Україна (вірніше знаєш лише зі слів педофіла-афериста-ігромана шмарія), то не потрібно писати дурню)
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Категорически вас приветствую! Советую вам присмотреться и особенно прислушаться к лидеру новой политической партии Анатолия Шария - Анотолию Шарию! Очень умный, толковый и справедливый человек. Тем более, что нашу ботоферму разогнали, как ты знаешь. Нам пришлось искать нового хозяина. Мы уже в новой. Не хочешь к нам записацца? На льготных условиях! Каждый пост, который получил не менее двух комментариев - одна гривна. Прислать тебе реквизиты и условия?
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Веселий ти)) Вимагай від шмарія більше, він тебе розводить. Якщо він вкрав гроші у зведеної сестри, то що вже казати про людей, що на нього працюють)))
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Ракетные технологии, оставшиеся от СССР.
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ви міхрютки можете лапті їм прєдложіть або матрьошек своїх або вату для лєгпрома в україні на відміну від тебе ємєля багато людей справи за нас не турбуйся
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это тебе не с Оманом расширять торговые связи
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Не говорите так - "4 млрд долларов товарооборота - это ничто"! Бубочка в Оман на рейсовом самолете ради оборота в 80 млн в год метнулся! И это несмотря на то, что 100% оманских верблюдов поражены коронавирусом (правда, то немного другой - коронавирус ближневосточного респираторного синдрома), но ослик реально рисковал.
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Да ладно ни что. Вон с Оманом намного ниже, а нам говорят про великие успехи в товарооборрте с ним.
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